БУДЕТ ВКУСНО!

129 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

В последнее время майонез утрачивает свои лидерские позиции, уступая место другим заправкам. Но не салатом единым! Использовать натуральный и вкусный майонез можно еще во множестве других рецептов. Каких? Смотрите сами.

Розовый соус для овощей и пасты

304

Всего за пару минут привычный всем майонез и обычная томатная паста могут превратиться в потрясающий соус.

Ингредиенты:

  • Майонез – 100 г;
  • Томатная паста – 1 ст. л.;
  • Сок лимона – 1 ст. л.;
  • Чеснок – 1-3 зубчика;
  • Соль и перец – по вкусу;
  • Ароматные травы и зелень – по вкусу.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Для приготовления соуса соедините пропущенный через пресс чеснок с майонезом, томатной пастой и соком лимона. Добавьте соль, перец, измельченную свежую зелень и щепотку сушеных трав для более интенсивного аромата. Перемешайте и подавайте к столу.

Горчичный соус

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Еще один вариант домашнего соуса, который может покорить не одно сердце.

Нам понадобится:

  • Майонез – 2 ст. л.;
  • Горчица – 1-2 ч. л. (по вкусу);
  • Вода – 2 ст. л.;
  • Сахар – 1-2 ч. л. (по вкусу).

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Для начала в горячей воде растворите сахар, немного остудите и соедините с горчицей и майонезом. Тщательно перемешайте. Все, подавайте соус к столу к мясу, рыбе или картофелю.

Закуска с плавленым сырком

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Если вам нужно на скорую руку приготовить бутерброды, такая сырная паста будет в самый раз.

Ингредиенты:

  • Плавленый сырок – 1 шт.;
  • Майонез – 1-2 ст. л.;
  • Зелень – по вкусу;
  • Соль, перец и чеснок – по вкусу.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Натрите на мелкой терке сырок и чеснок, измельчите зелень. Добавьте по вкусу соль, перец и майонез. Все, осталось только подать к закуске ломтики свежего хлеба или гренки.

Маринад для шашлыка

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Если вы хотите приготовить вкусный шашлык, замаринуйте мясо в майонезе.

Нам понадобится:

  • Майонез – 50 г;
  • Горчица – 1-2 ч. л.;
  • Соль и перец – по вкусу.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Соедините майонез с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и выложите маринад к нарезанному мясу. Уже через пару часов можно отправлять шашлык на огонь.

Нежнейшее пюре

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Майонез может прекрасно заменить молоко и сливочное масло в пюре.

Ингредиенты:

  • Картофельное пюре – 1 порция;
  • Майонез – 1 ст. л.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Отварите до готовности картофель, разомните в пюре. В еще горячее пюре добавьте майонез и как следует перемешайте. Кстати, использовать можно не только картофель, но и цветную капусту, например. Пробуйте!

Сочная говяжья печень

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Чтобы свиная или говяжья печень получилась нежной и сочной, достаточно потушить ее в майонезе.

Ингредиенты:

  • Печень – 500 г;
  • Луковица – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Майонез – 3 ст. л.;
  • Соль и специи – по вкусу.

Печень вымойте, очистите и нарежьте кусочками. На сковороде с растительным маслом сначала обжарьте измельченный лук с морковью 2-3 минуты, а после добавьте печень. Жарьте на среднем огне минут 5, периодически помешивая. Выложите на сковороду майонез, добавьте кипяток и оставьте тушиться на медленном огне до мягкости. За 5-7 минут до конца посолите и приправьте специями.

Запеченная утка

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Для птицы майонез тоже подходит. Минимум усилий и вкуснейшая утка на вашем столе.

Ингредиенты:

  • Утка – 1 шт.;
  • Майонез – 100 г;
  • Соль и перец – по вкусу.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Вымойте, обсушите и разделите утку на порционные кусочки. Посолите, поперчите и обмажьте майонезом. Отправьте ее в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 1-1,5 часа до готовности.

Пирог с овощами

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

В качестве перекуса можно испечь сытный и недорогой заливной пирог.

Понадобится:

  • Яйцо – 2 шт.;
  • Майонез – 100 г;
  • Сметана – 100 г;
  • Соль и сода – 1 щепотка;
  • Растительное масло – 1 ст. л.;
  • Мука – 1 стакана (примерно);
  • Луковица – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Капуста – 1/4 шт.;
  • Зелень – по вкусу.

Для приготовления начинки на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте измельченный лук и тертую морковь до мягкости. Добавьте нашинкованную капусту и тушите на среднем огне 15-20 минут. После снимите начинку с огня, добавьте зелень и остудите.

Для приготовления теста взбейте в глубокой мисочке яйца с солью, майонезом и сметаной. Добавьте просеянную муку и соду и перемешайте до однородности. Половину готового теста вылейте в жаропрочную форму. Затем распределите ровным слоем начинку и сверху залейте оставшимся тестом. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов до румяности 30-40 минут.

Оладушки на завтрак

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Несладкие оладьи – прекрасный вариант завтрака для всей семьи.

Ингредиенты:

  • Майонез – 50 г;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Вода – 1 стакан;
  • Мука – 1 стакана (примерно);
  • Соль – по вкусу;
  • Сода – 1 щепотка;
  • Растительное масло – для жарки.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

В глубокой мисочке взбейте яйца с солью, добавьте воду, муку и соду. Перемешайте тесто до однородности. На сковороде разогрейте растительное масло. Ложкой выкладывайте тесто, и жарьте оладьи под крышкой с двух сторон до румяности.

Тонкие блинчики

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Если вы еще не нашли свой идеальный рецепт теста на блины, попробуйте этот.

Ингредиенты:

  • Майонез – 50 г;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Вода – 1/2 стакана;
  • Мука – 1/3 стакана (примерно);
  • Растительное масло – 2 ст. л.;
  • Соль – по вкусу.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Соедините яйца, майонез, соль и воду, взбейте до однородности. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая жидкое тесто без комочков. В конце добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Разогрейте как следует сковороду, выливайте небольшими порциями тесто и жарьте тонкие блинчики до красивой корочки.

Сладкий пирог на манке

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

На майонезе можно приготовить и сладкую выпечку, очень нежную и вкусную.

Ингредиенты:

  • Майонез – 1 стакан;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Манная крупа – 1 стакан;
  • Мука – 1/2 стакана;
  • Растительное масло – 1/2 стакана;
  • Сода – 1 ч. л.;
  • Соль – 1 щепотка;
  • Цедра апельсина или лимона – 1 ч. л.;
  • Яйцо – 4 шт.;
  • Сливочное масло – 1 ст. л.;
  • Сахарная пудра – для подачи.

Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

Для начала соедините просеянную муку, манку, соду и половину сахара. Добавьте цедру и перемешайте. Растительное масло смешайте с майонезом и выложите к сухим ингредиентам. Взбейте все венчиком до однородности и оставьте на полчаса. Отделите белки от желтков (последние нам не понадобятся) и взбейте до пышности со щепоткой соли и оставшимся сахаром. Выложите белки в тесто и аккуратно перемешайте.

Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой. Выложите тесто, разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 35-50 минут до готовности.

Вот такой универсальный ингредиент, как оказалось. Экспериментируйте и найдете еще немало интересных вариантов. Вкусных открытий!

 

 

Ссылка на первоисточник
рецептыкулинария
Обсудить

Картина дня

наверх