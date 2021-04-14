Не только в салаты: что еще можно приготовить с майонезом?

В последнее время майонез утрачивает свои лидерские позиции, уступая место другим заправкам. Но не салатом единым! Использовать натуральный и вкусный майонез можно еще во множестве других рецептов. Каких? Смотрите сами.

Розовый соус для овощей и пасты

Всего за пару минут привычный всем майонез и обычная томатная паста могут превратиться в потрясающий соус.

Ингредиенты:

Майонез – 100 г;

Томатная паста – 1 ст. л.;

Сок лимона – 1 ст. л.;

Чеснок – 1-3 зубчика;

Соль и перец – по вкусу;

Ароматные травы и зелень – по вкусу.

Для приготовления соуса соедините пропущенный через пресс чеснок с майонезом, томатной пастой и соком лимона. Добавьте соль, перец, измельченную свежую зелень и щепотку сушеных трав для более интенсивного аромата. Перемешайте и подавайте к столу.

Горчичный соус

Еще один вариант домашнего соуса, который может покорить не одно сердце.

Нам понадобится:

Майонез – 2 ст. л.;

Горчица – 1-2 ч. л. (по вкусу);

Вода – 2 ст. л.;

Сахар – 1-2 ч. л. (по вкусу).

Для начала в горячей воде растворите сахар, немного остудите и соедините с горчицей и майонезом. Тщательно перемешайте. Все, подавайте соус к столу к мясу, рыбе или картофелю.

Закуска с плавленым сырком

Если вам нужно на скорую руку приготовить бутерброды, такая сырная паста будет в самый раз.

Ингредиенты:

Плавленый сырок – 1 шт.;

Майонез – 1-2 ст. л.;

Зелень – по вкусу;

Соль, перец и чеснок – по вкусу.

Натрите на мелкой терке сырок и чеснок, измельчите зелень. Добавьте по вкусу соль, перец и майонез. Все, осталось только подать к закуске ломтики свежего хлеба или гренки.

Маринад для шашлыка

Если вы хотите приготовить вкусный шашлык, замаринуйте мясо в майонезе.

Нам понадобится:

Майонез – 50 г;

Горчица – 1-2 ч. л.;

Соль и перец – по вкусу.

Соедините майонез с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и выложите маринад к нарезанному мясу. Уже через пару часов можно отправлять шашлык на огонь.

Нежнейшее пюре

Майонез может прекрасно заменить молоко и сливочное масло в пюре.

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 1 порция;

Майонез – 1 ст. л.

Отварите до готовности картофель, разомните в пюре. В еще горячее пюре добавьте майонез и как следует перемешайте. Кстати, использовать можно не только картофель, но и цветную капусту, например. Пробуйте!

Сочная говяжья печень

Чтобы свиная или говяжья печень получилась нежной и сочной, достаточно потушить ее в майонезе.

Ингредиенты:

Печень – 500 г;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Растительное масло – 2 ст. л.

Майонез – 3 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Печень вымойте, очистите и нарежьте кусочками. На сковороде с растительным маслом сначала обжарьте измельченный лук с морковью 2-3 минуты, а после добавьте печень. Жарьте на среднем огне минут 5, периодически помешивая. Выложите на сковороду майонез, добавьте кипяток и оставьте тушиться на медленном огне до мягкости. За 5-7 минут до конца посолите и приправьте специями.

Запеченная утка

Для птицы майонез тоже подходит. Минимум усилий и вкуснейшая утка на вашем столе.

Ингредиенты:

Утка – 1 шт.;

Майонез – 100 г;

Соль и перец – по вкусу.

Вымойте, обсушите и разделите утку на порционные кусочки. Посолите, поперчите и обмажьте майонезом. Отправьте ее в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 1-1,5 часа до готовности.

Пирог с овощами

В качестве перекуса можно испечь сытный и недорогой заливной пирог.

Понадобится:

Яйцо – 2 шт.;

Майонез – 100 г;

Сметана – 100 г;

Соль и сода – 1 щепотка;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Мука – 1 стакана (примерно);

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Капуста – 1/4 шт.;

Зелень – по вкусу.

Для приготовления начинки на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте измельченный лук и тертую морковь до мягкости. Добавьте нашинкованную капусту и тушите на среднем огне 15-20 минут. После снимите начинку с огня, добавьте зелень и остудите.

Для приготовления теста взбейте в глубокой мисочке яйца с солью, майонезом и сметаной. Добавьте просеянную муку и соду и перемешайте до однородности. Половину готового теста вылейте в жаропрочную форму. Затем распределите ровным слоем начинку и сверху залейте оставшимся тестом. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов до румяности 30-40 минут.

Оладушки на завтрак

Несладкие оладьи – прекрасный вариант завтрака для всей семьи.

Ингредиенты:

Майонез – 50 г;

Яйцо – 2 шт.;

Вода – 1 стакан;

Мука – 1 стакана (примерно);

Соль – по вкусу;

Сода – 1 щепотка;

Растительное масло – для жарки.

В глубокой мисочке взбейте яйца с солью, добавьте воду, муку и соду. Перемешайте тесто до однородности. На сковороде разогрейте растительное масло. Ложкой выкладывайте тесто, и жарьте оладьи под крышкой с двух сторон до румяности.

Тонкие блинчики

Если вы еще не нашли свой идеальный рецепт теста на блины, попробуйте этот.

Ингредиенты:

Майонез – 50 г;

Яйца – 2 шт.;

Вода – 1/2 стакана;

Мука – 1/3 стакана (примерно);

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль – по вкусу.

Соедините яйца, майонез, соль и воду, взбейте до однородности. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая жидкое тесто без комочков. В конце добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Разогрейте как следует сковороду, выливайте небольшими порциями тесто и жарьте тонкие блинчики до красивой корочки.

Сладкий пирог на манке

На майонезе можно приготовить и сладкую выпечку, очень нежную и вкусную.

Ингредиенты:

Майонез – 1 стакан;

Сахар – 1 стакан;

Манная крупа – 1 стакан;

Мука – 1/2 стакана;

Растительное масло – 1/2 стакана;

Сода – 1 ч. л.;

Соль – 1 щепотка;

Цедра апельсина или лимона – 1 ч. л.;

Яйцо – 4 шт.;

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Сахарная пудра – для подачи.

Для начала соедините просеянную муку, манку, соду и половину сахара. Добавьте цедру и перемешайте. Растительное масло смешайте с майонезом и выложите к сухим ингредиентам. Взбейте все венчиком до однородности и оставьте на полчаса. Отделите белки от желтков (последние нам не понадобятся) и взбейте до пышности со щепоткой соли и оставшимся сахаром. Выложите белки в тесто и аккуратно перемешайте.

Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой. Выложите тесто, разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 35-50 минут до готовности.

Вот такой универсальный ингредиент, как оказалось. Экспериментируйте и найдете еще немало интересных вариантов. Вкусных открытий!