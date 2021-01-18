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Яичница-болтунья по-шведски с укропом

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Яичница-болтунья по-шведски с укропом (Enkel Äggröra) — это интересный вариант приготовления вроде бы достаточно простого и привычного блюда.

Укроп и чеснок придают сильный аромат блюду, а сливочный сыр создает мягкую и нежную структуру.  Это замечательный и  интересный завтрак.

Блюдо также распространено в Норвегии, где, впрочем, все равно выступает под своим названием.

Ингредиенты

  • 4 шт. Яйцо
  • 120 гр. Сливочный сыр
  • 1 ст.л Укроп / свежий или ½ ч.л. сушеного
  • 1 щепотка Сушеный чеснок
  • по вкусу Соль
  • по вкусу Черный молотый перец

Способ приготовления

  1. Взбить яйца, пока они не станут светло-желтыми и пенистыми.
  2. Сливочный сыр нарезать небольшими кусочками.
  3. Добавить к яйцам кусочки сливочного сыра, укроп и чесночный порошок и перемешать.
  4. По вкусу приправить солью и перцем.
  5. Смазать сковороду среднего размера сливочным маслом и разогреть на сильном огне.
  6. Влить яичную смесь в сковороду и немного убавить огонь.
  7. Осторожно перемешивать яйца, пока они не достигнут желаемой консистенции.
  8. Подавать сразу, пока яичница-болтунья по-шведски горячая.

 

 

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