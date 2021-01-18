Яичница-болтунья по-шведски с укропом (Enkel Äggröra) — это интересный вариант приготовления вроде бы достаточно простого и привычного блюда.
Укроп и чеснок придают сильный аромат блюду, а сливочный сыр создает мягкую и нежную структуру. Это замечательный и интересный завтрак.
Блюдо также распространено в Норвегии, где, впрочем, все равно выступает под своим названием.
Ингредиенты
- 4 шт. Яйцо
- 120 гр. Сливочный сыр
- 1 ст.л Укроп / свежий или ½ ч.л. сушеного
- 1 щепотка Сушеный чеснок
- по вкусу Соль
- по вкусу Черный молотый перец
Способ приготовления
- Взбить яйца, пока они не станут светло-желтыми и пенистыми.
- Сливочный сыр нарезать небольшими кусочками.
- Добавить к яйцам кусочки сливочного сыра, укроп и чесночный порошок и перемешать.
- По вкусу приправить солью и перцем.
- Смазать сковороду среднего размера сливочным маслом и разогреть на сильном огне.
- Влить яичную смесь в сковороду и немного убавить огонь.
- Осторожно перемешивать яйца, пока они не достигнут желаемой консистенции.
- Подавать сразу, пока яичница-болтунья по-шведски горячая.
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