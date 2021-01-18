Яичница-болтунья по-шведски с укропом (Enkel Äggröra) — это интересный вариант приготовления вроде бы достаточно простого и привычного блюда.

Укроп и чеснок придают сильный аромат блюду, а сливочный сыр создает мягкую и нежную структуру. Это замечательный и интересный завтрак.

Блюдо также распространено в Норвегии, где, впрочем, все равно выступает под своим названием.

Ингредиенты

4 шт. Яйцо

120 гр. Сливочный сыр

1 ст.л Укроп / свежий или ½ ч.л. сушеного

1 щепотка Сушеный чеснок

по вкусу Соль

по вкусу Черный молотый перец

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