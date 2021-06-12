Пирожки с творогом из скороспелого слоеного теста

Ингредиенты для теста:
- Вода – 150 мл
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Растительное масло (без запаха) – 150 мл
- Мука – 600 мл (390 г)
Ингредиенты для начинки:
- Творог (умеренно влажный, ближе к сухому) – 350 г
- Цедра лимона – ½ шт.
- Сахар-песок – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Яйцо (некрупное) – 1 шт.
- Крахмал – 1 ст. л.
Приготовление пирожков:
- В тёплой воде растворите соль и сахар. Добавьте растительное масло, затем отправьте в миску муку. Замесите тесто. Замешивается тесто мгновенно, буквально за 2-3 минуты.
- Соберите тесто в шар, переложите в пакет и дайте отдохнуть при комнатной температуре 20-30 минут. Если в кухне жарко, поместите тесто в холодильник.
- Тем временем займитесь начинкой. Творог перетрите с помощью сита или пропустите через мясорубку. Добавьте цедру лимона (обязательно добавьте, вкус заиграет по-новому), сахар-песок, ванильный сахар, яйцо и хорошенько перемешайте. Теперь введите крахмал (лучше с помощью сита, чтобы задействовать большую площадь начинки) и еще раз тщательно вымесите.
- Скатайте начинку в колбаску и разделите на 4 части. Каждую из частей - ещё на 6. Сформуйте небольшие валики. Их должно получиться 24 штуки (по количеству пирожков).
- Точно так же поделите тесто. Сначала на четыре части. Три из них уберите в пакет, чтобы не заветрелись. Оставшуюся разделите на 6 одинаковых частей и скатайте шарики. Раскатайте каждый шарик в прямоугольник размером 12 на 15 сантиметров. Тесто очень пластичное и послушное.
- По узкому краю выложите начинку, прикройте её по бокам тестом (тщательно, иначе творог при выпечке вылезет) и сверните пирожок рулетом. Шов защипывать не нужно. Действуйте, пока не закончится тесто и начинка.
- К желтку, в зависимости от его размера, добавьте от 1/3 до 1/2 чайной ложки воды. Перемешайте.
- Переложите пирожки на противень, застеленный пекарской бумагой, швом вниз. Смажьте. Одного желтка хватает, чтобы покрыть изделия в три слоя. В качестве декора можно воспользоваться маковыми зернышками.
- Отправьте пирожки в заранее разогретую до 200 градусов Цельсия духовку на средний уровень. Готовятся они около 25 минут.
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