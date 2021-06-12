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Пирожки с творогом из скороспелого слоеного теста

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Ингредиенты для теста:

  • Вода – 150 мл
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 1,5 ст. л.
  • Растительное масло (без запаха) – 150 мл
  • Мука – 600 мл (390 г)

Ингредиенты для начинки:

  • Творог (умеренно влажный, ближе к сухому) – 350 г
  • Цедра лимона – ½ шт.
  • Сахар-песок – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Яйцо (некрупное) – 1 шт.
  • Крахмал – 1 ст. л.

Приготовление пирожков:

  1. В тёплой воде растворите соль и сахар. Добавьте растительное масло, затем отправьте в миску муку. Замесите тесто. Замешивается тесто мгновенно, буквально за 2-3 минуты.
  2. Соберите тесто в шар, переложите в пакет и дайте отдохнуть при комнатной температуре 20-30 минут. Если в кухне жарко, поместите тесто в холодильник.
  3. Тем временем займитесь начинкой. Творог перетрите с помощью сита или пропустите через мясорубку. Добавьте цедру лимона (обязательно добавьте, вкус заиграет по-новому), сахар-песок, ванильный сахар, яйцо и хорошенько перемешайте. Теперь введите крахмал (лучше с помощью сита, чтобы задействовать большую площадь начинки) и еще раз тщательно вымесите.
  4. Скатайте начинку в колбаску и разделите на 4 части. Каждую из частей - ещё на 6. Сформуйте небольшие валики. Их должно получиться 24 штуки (по количеству пирожков).
  5. Точно так же поделите тесто.
    Сначала на четыре части. Три из них уберите в пакет, чтобы не заветрелись. Оставшуюся разделите на 6 одинаковых частей и скатайте шарики. Раскатайте каждый шарик в прямоугольник размером 12 на 15 сантиметров. Тесто очень пластичное и послушное.
  6. По узкому краю выложите начинку, прикройте её по бокам тестом (тщательно, иначе творог при выпечке вылезет) и сверните пирожок рулетом. Шов защипывать не нужно. Действуйте, пока не закончится тесто и начинка.
  7. К желтку, в зависимости от его размера, добавьте от 1/3 до 1/2 чайной ложки воды. Перемешайте.
  8. Переложите пирожки на противень, застеленный пекарской бумагой, швом вниз. Смажьте. Одного желтка хватает, чтобы покрыть изделия в три слоя. В качестве декора можно воспользоваться маковыми зернышками.
  9. Отправьте пирожки в заранее разогретую до 200 градусов Цельсия духовку на средний уровень. Готовятся они около 25 минут.

 

 

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сладкая выпечка
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