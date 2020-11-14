Закуски с оливками и маслинами: 4 лучших рецепта к новогоднему столу

Для создания праздничной атмосферы как нельзя кстати придется эта простая и полезная закуска.

Кто же на новогодние и рождественские праздники не хочет удивить гостей праздничными блюдами и красивым их оформлением. Оливки и маслины отличный и простой способ придать вкусу угощений пикантный аромат, а салатики с использованием ароматного и очень полезного оливкового масла будут более выигрышными чем те, которые приготовлены на растительном.

Помимо этого, оливки очень полезны благодаря содержащимся в них в большом количестве мононенасыщенных жирных кислот, антиоксидантов и витаминов невероятно полезны, укрепляют иммунитет, препятствуют развитию атеросклероза, диабета, появлению гипертонии и многих других заболеваний.

А еще оливки сделают аппетитной и по-праздничному украсят практически любую закуску. Даже если ими украсить такое традиционное новогоднее блюдо, как салат Оливье, вид у него станет гораздо более нарядным. Очень популярны за столом маленькие закуски на шпажках, канапе, и удобно и невероятно красиво. Тут можно проявить фантазию и нанизать кусочки мяса, сыра или ананаса вместе с оливками или маслинами, сделать фаршированные маслины, готовить просто, а гостям непременно понравится.

Если не успеваете приготовить блюдо, оливки можно просто выложить в красивый салатник и подать на стол.

Для приготовления блюд лучше выберите разнокалиберные оливки, например, фаршировать проще более крупные, а для салатиков подойдут более мелкие, чтобы можно было не заниматься их нарезкой. Обычно калибр оливок всегда указывается на банке с продуктом.

Следует знать, что оливковое масло более устойчиво к нагреванию, чем остальные растительные масла, поэтому, при необходимости, можно использовать его несколько раз при жарке овощей или мяса. А для выпечки оливковое масло вообще идеально, оно практически не теряет своих полезных свойств.

А вот и несколько простых рецептов закусок к праздничному столу.

Оливки в «шубе»

Ингредиенты

Крупные оливки – 10 шт.

Миндальные орехи – 10 шт.

Копченый бекон или грудинка (нарезка) – 10 шт.

Голландский сыр (нарезка), – 10 шт.

Листья свежего салата – по вкусу

Способ приготовления:

Оливки тщательно моем и, когда вода стечет, начиняем каждую миндальным орехом. Тонкий ломтик сыра кладем на полоску бекона или грудинки, заворачиваем в них фаршированную оливку и закрепляем зубочисткой. Подготовленные оливки разложить на противень и выпекать в духовке при 200 С в течение 10 минут. Готовые оливки «в шубе» разложить на листья салата. Блюдо лучше подавать горячим, но и в холодном виде оливки в шубах – очень вкусное лакомство.

Салат с оливками «Острый»

Ингредиенты:

Консервированные оливки без косточек – 400 г

Перец чили- 1 шт.

Морковь вареная – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Сыр – 180 г

Вареное яйцо (белок) – 4 шт.

Маринованный огурец – 3 шт.

Оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления

Нарезаем все ингредиенты по вкусу, перец чили измельчаем. Смешиваем ингредиенты. Заправляем оливковым маслом. Салат простой в приготовлении, но очень вкусный и пикантный благодаря острому перчику.

Канапе

Самая простая и праздничная закуска. Для канапе с оливками лучше подойдет ржаной хлеб, а начинки могут быть самыми разнообразными.

Канапе с ананасами и маслинами

Ингредиенты:

Ржаной хлеб – 100 г

Сыр – 200 г

Консервированные ананасы – 1 банка

Оливки без косточек – 1 банка

Способ приготовления:

Закрепляем на шпажке друг за другом несколько квадратиков хлеба, сыра, ананаса и украшаем сверху крупной оливкой.

Канапе с сыром и оливками

Ингредиенты:

Хлеб – 100 г

Плавленый сыр – 2 шт.

Оливки, фаршированные лососем – 1 банка

Кедровые орешки – по вкусу

Зелень укропа – по вкусу.

Способ приготовления:

Закрепляем на шпажке друг за другом несколько квадратиков хлеба, намазанных сверху сыром на шпажке друг за другом несколько квадратиков хлеба, намазанных сыром и посыпанных кедровыми орешками, сверху украшаем зеленью укропа и оливкой.

Это всего лишь небольшой список самых простых рецептов с оливками. Они отлично подходят и к вину, и к сыру, также их можно подавать в качестве аперитива, предварительно замариновав в оливковом масле с добавлением чеснока. С такой закуской ваш стол всегда будет праздничным, красивым и нарядным.

Приятного аппетита!