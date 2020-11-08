Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

Свиная отбивная — и яблоки. Замечательное сочетание. Яблоки могут выступать и как гарнир, особенно если их пожарить или запечь вместе с большим куском свинины.
А можно сделать начинку для отдельных порционных кусков. Что и представлено в этом рецепте.
Для свиной отбивной, фаршированной яблоками, понадобится:
- Свинина, нарезанная толстыми кусками. В данном случае корейка на косточке, но также подойдет и шейка или лопатка.
- Кисло-сладкое яблоко. Я, как обычно, использовал антоновку для аромата и вкуса.
- Панировочные сухари. Примерно 1 столовая ложка на начинку для двух отбивных.
- Тимьян (чабрец) и розмарин. Пряные травы выбирайте по своему вкусу. В данном рецепте каких-либо строгих рекомендаций по пряностям нет и быть не может.
- Соль.
- Свежемолотый черный перец.
Готовим свиные отбивные, фаршированные яблоками.
Все очень просто.
Листья тимьяна и розмарина счищаем со стеблей.
Стебли тимьяна выбрасываем. Стебли розмарина, если они достаточно твердые можно оставить. Далее будет понятно зачем.
Листья мелко нарезаем.
Яблоко чистим от кожуры, вырезаем семенную коробочку и натираем на крупной терке.
Натертое яблоко, почти всю нарезанную зелень, панировочные сухари, черный свежемолотый перец и чуть соли помещаем в подходящую глубокую тарелку.
И тщательно перемешиваем. В процессе приготовления сухари возьмут выделяющуюся из яблок влагу, и начинка не «поплывет».
Берем кусок свинины. Слегка его отбиваем, не до совершенно плоского состояния, а именно слегка. При отбивании не используем молоток с зубчиками — поверхность мяса должна остаться целой, без проколов.
Толщина куска должна остаться сантиметра полтора-два. боковой стороны делаем в куске достаточно большой «карман» для начинки. Удобнее всего пользоваться небольшим и острым ножом, стараясь сделать вырез каплевидной формы, где самая узкая часть- это как раз то место, где нож вошел в мясо.
В то же самое время не прорежьте кусок насквозь — примерно 1 сантиметр не доходим до края. Это позволит куску при готовке сохранить форму и целостность.
Через прорез фаршируем кусок мяса яблочной начинкой. Можно это делать достаточно плотно. Затем закалываем прорез деревянной зубочисткой или зашиваем.
Кстати, в качестве зубочистки можно использовать стебель розмарина, если он достаточно твердый.
Кусок мяса солим со всех сторон, натираем черным перцем и слегка нарезанным тимьяном и розмарином.
На хорошо разогретой сковородке с небольшим количеством растительного масла обжариваем нафаршировнные куски свинины с двух сторон до румяной корочки. Лучше всего это делать частями, чтобы не охлаждать сковородку большим количеством мяса, и позволить кускам именно жариться, а не тушиться на остывшей сковороде.
Обжаренные куски мяса выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой.
И ставим противень с мясом в разогретую до 180ºС духовку.
Доводим мясо в духовке до полной готовности. Готовность проверяем, сделав прокол в самой толстой мясной части. Если выделяется прозрачный бесцветный сок — мясо готово. Если же сок с кровью или просто слегка розоватый — тогда мясу еще нужно побыть в духовке.
Готовые отбивные, фаршированные яблоками, сразу горячими подаем на стол. К ним подойдут практически любые гарниры, салаты, да и просто нарезанные овощи или фрукты в качестве гарнира. В данном случае я подавал их с виноградом и гранатовыми зернами.
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