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Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

Свиная отбивная — и яблоки.  Замечательное сочетание.  Яблоки могут выступать и как гарнир, особенно если их пожарить или запечь вместе с большим куском свинины.

А можно сделать начинку для отдельных порционных кусков.  Что и представлено в этом рецепте.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

Для свиной отбивной, фаршированной яблоками, понадобится:

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

  • Свинина, нарезанная толстыми кусками.  В данном случае корейка на косточке, но также подойдет и шейка или лопатка.
  • Кисло-сладкое яблоко. Я, как обычно, использовал антоновку для аромата и вкуса.
  • Панировочные сухари. Примерно 1 столовая ложка на начинку для двух отбивных.
  • Тимьян (чабрец) и розмарин.  Пряные травы выбирайте по своему вкусу. В данном рецепте каких-либо строгих рекомендаций по пряностям нет и быть не может.
  • Соль.
  • Свежемолотый черный перец.

Готовим свиные отбивные, фаршированные яблоками.

Все очень просто.

Листья тимьяна и розмарина счищаем со стеблей.

Стебли тимьяна выбрасываем. Стебли розмарина, если они достаточно твердые можно оставить.  Далее будет понятно зачем.

Листья мелко нарезаем.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

Яблоко чистим от кожуры, вырезаем семенную коробочку и натираем на крупной терке.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

Натертое яблоко, почти всю нарезанную зелень, панировочные сухари, черный свежемолотый перец и чуть соли помещаем в подходящую глубокую тарелку.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

И тщательно перемешиваем.  В процессе приготовления сухари возьмут выделяющуюся из яблок влагу, и начинка не «поплывет».

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

Берем кусок свинины.  Слегка его отбиваем, не до совершенно плоского состояния, а именно слегка. При отбивании не используем молоток с зубчиками — поверхность мяса должна остаться целой, без проколов.

Толщина куска должна остаться сантиметра полтора-два.  боковой стороны делаем в куске достаточно большой «карман» для начинки.  Удобнее всего пользоваться небольшим и острым ножом, стараясь сделать вырез каплевидной формы, где самая узкая часть- это как раз то место, где нож вошел в мясо.

В то же самое время не прорежьте кусок насквозь  — примерно 1 сантиметр не доходим до края. Это позволит куску при готовке сохранить форму и целостность.

Через прорез фаршируем кусок мяса яблочной начинкой.  Можно это делать достаточно плотно.  Затем закалываем прорез деревянной зубочисткой или зашиваем.

Кстати, в качестве зубочистки можно использовать стебель розмарина, если он достаточно твердый.

Кусок мяса солим со всех сторон, натираем черным перцем и слегка нарезанным тимьяном и розмарином.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

На хорошо разогретой сковородке с небольшим количеством растительного масла обжариваем нафаршировнные куски свинины с двух сторон до румяной корочки.  Лучше всего это делать частями, чтобы не охлаждать сковородку большим количеством мяса, и позволить кускам именно жариться, а не тушиться на остывшей сковороде.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

Обжаренные куски мяса выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

И ставим противень с мясом в разогретую до 180ºС духовку.

Доводим мясо в духовке до полной готовности.   Готовность проверяем, сделав прокол в самой толстой мясной части.  Если выделяется прозрачный бесцветный сок — мясо готово.  Если же сок с кровью или просто слегка розоватый — тогда мясу еще нужно побыть в духовке.

Готовые отбивные, фаршированные яблоками, сразу горячими подаем на стол.  К ним подойдут практически любые гарниры, салаты, да и просто нарезанные овощи или фрукты в качестве гарнира.  В данном случае я подавал их с виноградом и гранатовыми зернами.

Свиная отбивная котлета, фаршированная яблоками

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