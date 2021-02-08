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Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Поддерживать уровень тестостерона в организме мужчины помогает правильное питание. Предлагаем вам несколько рецептов блюд, приготовленных из продуктов, поддерживающих уровень этого гормона.

Скумбрия, фаршированная яйцом и сыром

Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Скумбрия в горячем виде часто суховата, однако в данном случае она таковой не будет, поэтому понравится даже мужчине-гурману. Для приготовления блюда потребуются:

  • 2 тушки скумбрии;
  • 2 больших яйца;
  • 50 г сыра;
  • 2 ст. л. моркови по-корейски;
  • немного сухой горчицы;
  • сок и цедра 1 лимона;
  • соль, перец и зелень по вкусу.

Готовится блюдо в такой последовательности:

  1. Тушки выпотрошить, вымыть проточной водой и высушить. С каждой стороны сделать по несколько глубоких диагональных надрезов, затем посолить и поперчить. Оставить мариноваться.
  2. Натереть на терке вареные яйца и твердый сыр, зелень мелко нарубить. Все соединить, добавить морковь, горчицу, сок и цедру лимона.
  3. Полученной смесью наполнить брюшко скумбрии, которую затем завернуть в фольгу, но так, чтобы сверху оставалось свободное пространство.
  4. Запекать рыбу при температуре 180° в течение 25 минут, после чего фольгу раскрыть и оставить в духовке еще на 10 минут, увеличив при этом температуру.

В качестве гарнира лучше всего брать обычный отварной картофель.

Брокколи с креветками под чесночным соусом

Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Креветки — продукт нежный, но тем не менее очень мужской. Чтобы приготовить их с брокколи и соусом нужны такие продукты:

  • 0,5 кг брокколи;
  • 0,2 кг креветок;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ст. сливок;
  • 100 г твердого сыра.

Способ приготовления следующий:

  1. Капусту варить в подсоленной воде в течение 5-6 минут, а креветки в отдельной посуде с солью и специями – 2-3 минуты.
  2. Измельченный чеснок обжарить в сливочном масле, куда добавить очищенные креветки и сливки, готовить еще 2 минуты, постоянно помешивая.
  3. Теперь в сковороду нужно добавить сыр и не выключать огонь еще 3 минуты.
  4. При подаче на тарелку выложить брокколи и полить его креветочно-чесночным соусом.

Блюдо может выступать в качестве горячей и холодной закуски.

Салат с апельсином и грецким орехом

Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Для нормализации уровня тестостерона подойдут и грецкие орехи, которые могут быть компонентом необычного салат. Его ингредиенты такие:

  • 1 апельсин;
  • 200 г пекинской капусты;
  • горсть грецких орехов;
  • сок половины лимона;
  • по 1 ст. л. жидкого меда и оливкового масла;
  • петрушка.

Готовить хрустящий салат надо так:

  1. Капусту тщательно вымыть, обсушить и нашинковать.
  2. Апельсин разобрать на дольки, удаляя пленку, затем мякоть нарезать кубиками.
  3. Смешать капусту, апельсин, измельченную петрушку.
  4. Сделать заправку из апельсинового сока, масла и меда. Добавить немного соли и перца.
  5. Салат заправить и посыпать рублеными орехами.

Гречневая каша с карри

Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Гречневая крупа полезна не только для мужчин, ведь в ней содержится железо, которое помогает крови обогащать организм кислородом. Добавление карри позволяет посмотреть на кашу по-другому. Ингредиенты блюда такие:

  • 1 ст. гречневой крупы;
  • овощи по вкусу — помидоры, репчатый лук, кабачки, морковь;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 2,5 ст. воды;
  • 1 ст. л. карри;
  • 0,5 ч. л. паприки;
  • зелень.

С готовкой справится каждый:

  1. Сначала нужно подготовить овощи. Лук, помидоры, кабачки и морковь нарезать кубиками, чеснок порубить.
  2. На разогретом растительном масле обжарить лук и чеснок до размягчения. Затем добавить кабачок и морковь, постоянно помешивая.
  3. В конце добавить карри и паприку, после чего на 30 секунд увеличить огонь, чтобы приправа быстрее раскрыла свой аромат. Как только запах усилится, огонь уменьшить.
  4. Добавить к овощам помидоры, которые тушить не более минуты.
  5. Теперь в сотейник можно всыпать промытую гречневую крупу, немного обжарить. После этого влить кипяток и добавить соль. Накрыть емкость крышкой и оставить на 20-25 минут на медленном огне. В течение этого времени гречку не перемешивать.

С ингредиентами можно экспериментировать, добавляя или убирая те или иные овощи. Можно также попробовать добавить мясо, но уже в готовое блюдо.

Зразы из говядины с перепелиными яйцами

Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Яйца — один из самых эффективных продуктов, которые повышают тестостерон. И подавать их можно не только в традиционном виде. Для шотландских зраз потребуется:

  • 24 перепелиных яйца;
  • 850 г фарша из говядины;
  • 1 ст. л. французской горчицы;
  • 3 куриных яйца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. лукового порошка;
  • 200 г панировочных сухарей;
  • 2 ст. л. муки.

Готовится блюдо следующим образом:

  1. Перепелиные яйца отварить, очистить.
  2. Фарш смешать с горчицей, луком, чесноком, двумя куриными яйцами и 3 ст. л. сухарей, солью и перцем. Тщательно вымешать и разделить на 24 части.
  3. В каждую часть завернуть яйцо. Затем запанировать в муке, после чего — во взбитом с водой яйце, сухарях. Затем — снова в яйце и сухарях. Благодаря такой панировке весь сок останется внутри зраз.
  4. Жарить колобки во фритюре при температуре масла 170°, выложить на бумажное полотенце.
  5. Довести зразы до готовности в духовке при температуре 180°.

 

 

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