Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Поддерживать уровень тестостерона в организме мужчины помогает правильное питание. Предлагаем вам несколько рецептов блюд, приготовленных из продуктов, поддерживающих уровень этого гормона.
Скумбрия, фаршированная яйцом и сыром
Скумбрия в горячем виде часто суховата, однако в данном случае она таковой не будет, поэтому понравится даже мужчине-гурману. Для приготовления блюда потребуются:
- 2 тушки скумбрии;
- 2 больших яйца;
- 50 г сыра;
- 2 ст. л. моркови по-корейски;
- немного сухой горчицы;
- сок и цедра 1 лимона;
- соль, перец и зелень по вкусу.
Готовится блюдо в такой последовательности:
- Тушки выпотрошить, вымыть проточной водой и высушить. С каждой стороны сделать по несколько глубоких диагональных надрезов, затем посолить и поперчить. Оставить мариноваться.
- Натереть на терке вареные яйца и твердый сыр, зелень мелко нарубить. Все соединить, добавить морковь, горчицу, сок и цедру лимона.
- Полученной смесью наполнить брюшко скумбрии, которую затем завернуть в фольгу, но так, чтобы сверху оставалось свободное пространство.
- Запекать рыбу при температуре 180° в течение 25 минут, после чего фольгу раскрыть и оставить в духовке еще на 10 минут, увеличив при этом температуру.
В качестве гарнира лучше всего брать обычный отварной картофель.
Брокколи с креветками под чесночным соусом
Креветки — продукт нежный, но тем не менее очень мужской. Чтобы приготовить их с брокколи и соусом нужны такие продукты:
- 0,5 кг брокколи;
- 0,2 кг креветок;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ст. сливок;
- 100 г твердого сыра.
Способ приготовления следующий:
- Капусту варить в подсоленной воде в течение 5-6 минут, а креветки в отдельной посуде с солью и специями – 2-3 минуты.
- Измельченный чеснок обжарить в сливочном масле, куда добавить очищенные креветки и сливки, готовить еще 2 минуты, постоянно помешивая.
- Теперь в сковороду нужно добавить сыр и не выключать огонь еще 3 минуты.
- При подаче на тарелку выложить брокколи и полить его креветочно-чесночным соусом.
Блюдо может выступать в качестве горячей и холодной закуски.
Салат с апельсином и грецким орехом
Для нормализации уровня тестостерона подойдут и грецкие орехи, которые могут быть компонентом необычного салат. Его ингредиенты такие:
- 1 апельсин;
- 200 г пекинской капусты;
- горсть грецких орехов;
- сок половины лимона;
- по 1 ст. л. жидкого меда и оливкового масла;
- петрушка.
Готовить хрустящий салат надо так:
- Капусту тщательно вымыть, обсушить и нашинковать.
- Апельсин разобрать на дольки, удаляя пленку, затем мякоть нарезать кубиками.
- Смешать капусту, апельсин, измельченную петрушку.
- Сделать заправку из апельсинового сока, масла и меда. Добавить немного соли и перца.
- Салат заправить и посыпать рублеными орехами.
Гречневая каша с карри
Гречневая крупа полезна не только для мужчин, ведь в ней содержится железо, которое помогает крови обогащать организм кислородом. Добавление карри позволяет посмотреть на кашу по-другому. Ингредиенты блюда такие:
- 1 ст. гречневой крупы;
- овощи по вкусу — помидоры, репчатый лук, кабачки, морковь;
- 2 зубчика чеснока;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 2,5 ст. воды;
- 1 ст. л. карри;
- 0,5 ч. л. паприки;
- зелень.
С готовкой справится каждый:
- Сначала нужно подготовить овощи. Лук, помидоры, кабачки и морковь нарезать кубиками, чеснок порубить.
- На разогретом растительном масле обжарить лук и чеснок до размягчения. Затем добавить кабачок и морковь, постоянно помешивая.
- В конце добавить карри и паприку, после чего на 30 секунд увеличить огонь, чтобы приправа быстрее раскрыла свой аромат. Как только запах усилится, огонь уменьшить.
- Добавить к овощам помидоры, которые тушить не более минуты.
- Теперь в сотейник можно всыпать промытую гречневую крупу, немного обжарить. После этого влить кипяток и добавить соль. Накрыть емкость крышкой и оставить на 20-25 минут на медленном огне. В течение этого времени гречку не перемешивать.
С ингредиентами можно экспериментировать, добавляя или убирая те или иные овощи. Можно также попробовать добавить мясо, но уже в готовое блюдо.
Зразы из говядины с перепелиными яйцами
Яйца — один из самых эффективных продуктов, которые повышают тестостерон. И подавать их можно не только в традиционном виде. Для шотландских зраз потребуется:
- 24 перепелиных яйца;
- 850 г фарша из говядины;
- 1 ст. л. французской горчицы;
- 3 куриных яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. лукового порошка;
- 200 г панировочных сухарей;
- 2 ст. л. муки.
Готовится блюдо следующим образом:
- Перепелиные яйца отварить, очистить.
- Фарш смешать с горчицей, луком, чесноком, двумя куриными яйцами и 3 ст. л. сухарей, солью и перцем. Тщательно вымешать и разделить на 24 части.
- В каждую часть завернуть яйцо. Затем запанировать в муке, после чего — во взбитом с водой яйце, сухарях. Затем — снова в яйце и сухарях. Благодаря такой панировке весь сок останется внутри зраз.
- Жарить колобки во фритюре при температуре масла 170°, выложить на бумажное полотенце.
- Довести зразы до готовности в духовке при температуре 180°.
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