Для настоящих мужчин: 5 полезных рецептов, которые повышают тестостерон

Поддерживать уровень тестостерона в организме мужчины помогает правильное питание. Предлагаем вам несколько рецептов блюд, приготовленных из продуктов, поддерживающих уровень этого гормона.

Скумбрия, фаршированная яйцом и сыром

Скумбрия в горячем виде часто суховата, однако в данном случае она таковой не будет, поэтому понравится даже мужчине-гурману. Для приготовления блюда потребуются:

2 тушки скумбрии;

2 больших яйца;

50 г сыра;

2 ст. л. моркови по-корейски;

немного сухой горчицы;

сок и цедра 1 лимона;

соль, перец и зелень по вкусу.

Готовится блюдо в такой последовательности:

Тушки выпотрошить, вымыть проточной водой и высушить. С каждой стороны сделать по несколько глубоких диагональных надрезов, затем посолить и поперчить. Оставить мариноваться. Натереть на терке вареные яйца и твердый сыр, зелень мелко нарубить. Все соединить, добавить морковь, горчицу, сок и цедру лимона. Полученной смесью наполнить брюшко скумбрии, которую затем завернуть в фольгу, но так, чтобы сверху оставалось свободное пространство. Запекать рыбу при температуре 180° в течение 25 минут, после чего фольгу раскрыть и оставить в духовке еще на 10 минут, увеличив при этом температуру.

В качестве гарнира лучше всего брать обычный отварной картофель.

Брокколи с креветками под чесночным соусом

Креветки — продукт нежный, но тем не менее очень мужской. Чтобы приготовить их с брокколи и соусом нужны такие продукты:

0,5 кг брокколи;

0,2 кг креветок;

1 ст. л. сливочного масла;

1 зубчик чеснока;

1 ст. сливок;

100 г твердого сыра.

Способ приготовления следующий:

Капусту варить в подсоленной воде в течение 5-6 минут, а креветки в отдельной посуде с солью и специями – 2-3 минуты. Измельченный чеснок обжарить в сливочном масле, куда добавить очищенные креветки и сливки, готовить еще 2 минуты, постоянно помешивая. Теперь в сковороду нужно добавить сыр и не выключать огонь еще 3 минуты. При подаче на тарелку выложить брокколи и полить его креветочно-чесночным соусом.

Блюдо может выступать в качестве горячей и холодной закуски.

Салат с апельсином и грецким орехом

Для нормализации уровня тестостерона подойдут и грецкие орехи, которые могут быть компонентом необычного салат. Его ингредиенты такие:

1 апельсин;

200 г пекинской капусты;

горсть грецких орехов;

сок половины лимона;

по 1 ст. л. жидкого меда и оливкового масла;

петрушка.

Готовить хрустящий салат надо так:

Капусту тщательно вымыть, обсушить и нашинковать. Апельсин разобрать на дольки, удаляя пленку, затем мякоть нарезать кубиками. Смешать капусту, апельсин, измельченную петрушку. Сделать заправку из апельсинового сока, масла и меда. Добавить немного соли и перца. Салат заправить и посыпать рублеными орехами.

Гречневая каша с карри

Гречневая крупа полезна не только для мужчин, ведь в ней содержится железо, которое помогает крови обогащать организм кислородом. Добавление карри позволяет посмотреть на кашу по-другому. Ингредиенты блюда такие:

1 ст. гречневой крупы;

овощи по вкусу — помидоры, репчатый лук, кабачки, морковь;

2 зубчика чеснока;

4 ст. л. растительного масла;

2,5 ст. воды;

1 ст. л. карри;

0,5 ч. л. паприки;

зелень.

С готовкой справится каждый:

Сначала нужно подготовить овощи. Лук, помидоры, кабачки и морковь нарезать кубиками, чеснок порубить. На разогретом растительном масле обжарить лук и чеснок до размягчения. Затем добавить кабачок и морковь, постоянно помешивая. В конце добавить карри и паприку, после чего на 30 секунд увеличить огонь, чтобы приправа быстрее раскрыла свой аромат. Как только запах усилится, огонь уменьшить. Добавить к овощам помидоры, которые тушить не более минуты. Теперь в сотейник можно всыпать промытую гречневую крупу, немного обжарить. После этого влить кипяток и добавить соль. Накрыть емкость крышкой и оставить на 20-25 минут на медленном огне. В течение этого времени гречку не перемешивать.

С ингредиентами можно экспериментировать, добавляя или убирая те или иные овощи. Можно также попробовать добавить мясо, но уже в готовое блюдо.

Зразы из говядины с перепелиными яйцами

Яйца — один из самых эффективных продуктов, которые повышают тестостерон. И подавать их можно не только в традиционном виде. Для шотландских зраз потребуется:

24 перепелиных яйца;

850 г фарша из говядины;

1 ст. л. французской горчицы;

3 куриных яйца;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. лукового порошка;

200 г панировочных сухарей;

2 ст. л. муки.

Готовится блюдо следующим образом: