Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

Апельсиновое суфле — это удивительное, воздушное и нежное лакомство! Его цвет завораживает, а вкус восхищает. Попробуйте одну ложечку — и уже не сможете оторватся!
Вам понадобится
- апельсин — 2 шт.;
- молоко — 500 мл.;
- сливочное масло — 50 гр.;
- мука — 80 гр.;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 150 гр.;
- соль.
Приготовление
- Растапливаем в кастрюле сливочное масло и смешиваем его с мукой.
- В полученную смесь понемногу вливаем молоко, добавляем апельсиновую цедру, соль и cахар.
- Смесь кипятим на медленном огне 20 минуток, затем снимите с огня, слегка остудите и добавьте желтки.
- Белки взбиваем в пену, аккуратно вмешиваем в готовую смесь.
- Из апельсина выжимаем сок и вливаем в суфле.
- Форму смазываем маслом, выкладываем туда суфле и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Шикарное апельсиновое суфле готово! Перед подачей можно смазать апельсиновым джемом и посыпать сахарной пудрой. Также апельсиновое суфле идеально сочетается с мороженым.
Свежие комментарии