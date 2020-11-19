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Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

Апельсиновое суфле — это удивительное, воздушное и нежное лакомство! Его цвет завораживает, а вкус восхищает. Попробуйте одну ложечку — и уже не сможете оторватся!

Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

Вам понадобится

  • апельсин — 2 шт.;
  • молоко — 500 мл.;
  • сливочное масло — 50 гр.;
  • мука — 80 гр.;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 150 гр.;
  • соль.

Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

Приготовление

  1. Растапливаем в кастрюле сливочное масло и смешиваем его с мукой.
  2. В полученную смесь понемногу вливаем молоко, добавляем апельсиновую цедру, соль и cахар.
  3. Смесь кипятим на медленном огне 20 минуток, затем снимите с огня, слегка остудите и добавьте желтки.

    Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

  4. Белки взбиваем в пену, аккуратно вмешиваем в готовую смесь.
  5. Из апельсина выжимаем сок и вливаем в суфле.
  6. Форму смазываем маслом, выкладываем туда суфле и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

Шикарное апельсиновое суфле готово! Перед подачей можно смазать апельсиновым джемом и посыпать сахарной пудрой. Также апельсиновое суфле идеально сочетается с мороженым.

 

 

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