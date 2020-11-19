Волшебный десерт, перед которым не устоит никто - апельсиновое суфле

Апельсиновое суфле — это удивительное, воздушное и нежное лакомство! Его цвет завораживает, а вкус восхищает. Попробуйте одну ложечку — и уже не сможете оторватся!

Вам понадобится

апельсин — 2 шт.;

молоко — 500 мл.;

сливочное масло — 50 гр.;

мука — 80 гр.;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 гр.;

соль.

Приготовление

Растапливаем в кастрюле сливочное масло и смешиваем его с мукой. В полученную смесь понемногу вливаем молоко, добавляем апельсиновую цедру, соль и cахар. Смесь кипятим на медленном огне 20 минуток, затем снимите с огня, слегка остудите и добавьте желтки. Белки взбиваем в пену, аккуратно вмешиваем в готовую смесь. Из апельсина выжимаем сок и вливаем в суфле. Форму смазываем маслом, выкладываем туда суфле и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Шикарное апельсиновое суфле готово! Перед подачей можно смазать апельсиновым джемом и посыпать сахарной пудрой. Также апельсиновое суфле идеально сочетается с мороженым.