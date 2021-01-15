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Завтрак холостяка: "Ёка" - яичница с сыром в лаваше

Рецепт вкусного завтрака за 20 минут для обладателей скромных кулинарных навыков.

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Предлагаем один из самых легких рецептов полезного, вкусного и питательного блюда под названием «Ёка». Плотный завтрак из яичницы с сыром, запеченной в лаваше — настоящая находка для гурманов, не любящих долго стоять у плиты. Холостякам оно особенно понравится.

К тому же, блюдо не повредит фигуре — килокалории блюда равны 290. Его можно разнообразить начинкой по своему желанию, например, курицей, грибами или овощами. «Ёку» не стыдно и представить гостям. «Глазунью» в лаваше также подают в виде закуски на дружеских посиделках.

Для холостяцкого завтрака потребуется

Завтрак холостяка: "Ёка" - яичница с сыром в лаваше

  1. тонкий лаваш — 1 лист;
  2. яйца — 1 шт;
  3. сыр твердых сортов — 30 г;
  4. соль — по вкусу.
  5. сливочное масло — для смазывания.

Как приготовить яичницу в лаваше

В небольшой посудине взболтайте яйцо. Если используете достаточно соленый сыр, то соль не добавляйте.

Завтрак холостяка: "Ёка" - яичница с сыром в лаваше

Натрите твердый сыр на крупной терке.

Подсохший лист лаваша слегка смочите водой. Через 5 минут он станет мягким. Положите его на сковородку, смазанную маслом, так, чтобы с нее свешивались края лаваша.

Завтрак холостяка: "Ёка" - яичница с сыром в лаваше

Поставьте на небольшой огонь. В середину вылейте взбитое яйцо. Сверху щедро посыпьте сыром.

Сверните лаваш в прямоугольную форму как можно плотнее, чтобы начинка не вылилась за его пределы.

Завтрак холостяка: "Ёка" - яичница с сыром в лаваше

Прибавьте огонь. Обжаривайте с обеих сторон до румяного цвета. Проверяйте блюдо во избежание пригорания. Готовый лаваш по желанию можно смазать кусочком сливочного масла. Быстрозавтрак готов!

Завтрак холостяка: "Ёка" - яичница с сыром в лаваше

 

 

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