Режем 2 апельсина и заливаем вкуснейший пирог: нежнее и мягче Наполеона

На привычную выпечку пирогов и тортов обычно нужно закладывать не меньше вечера времени, да и не факт, что в итоге получится вкусно. Зато всегда вкусно готовится быстрый пирог из 2 апельсинов — он выпекается всего за полчаса и получается нежнее и мягче Наполеона.

Для рецепта нам понадобится только 250 граммов муки, 2 яйца, 150 граммов сахара, 60 миллилитров растительного масла, 16 граммов разрыхлителя и 2 апельсина.

В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, перемешиваем. Затем вливаем подсолнечное масло и натираем сквозь маленькую терку цедру одного апельсина, наливаем и сок половины апельсина. Следом через сито вводим муку. Добавляем разрыхлитель и замешиваем жидкое тесто.

Теперь выстилаем форму пергаментной бумагой, кладем в один слой нарезанные кружочками апельсины и сверху выливаем тесто.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Затем просто переверните пирог апельсинами вверх и посыпьте сахарной пудрой.

Видеорецепт:

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