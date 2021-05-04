Вкусное блюдо из картошки - картофельные палочки

Сегодня хочу с вами поделиться вкусным рецептом из картошки. Любителей картофеля очень много, поэтому придется это блюдо по душе большинству. А приготовлю из картошки - Картофельные палочки с творогом и сыром. Вкусный, сытный и простой рецепт. Картофельные палочки, альтернатива картофельным котлеткам и отличный вариант разнообразить меню. Это блюдо из картофеля можно приготовить, как на обед, так и на ужин.
А как приготовить картофельные палочки смотрите в видео рецепте:
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Картофельные палочки с творогом и сыром:
- Картофель - 400 г (отварить)
- Яйцо - 1 шт
- Творог - 300 г
- Сыр - 150 г
- Мука - 130 г
- Чеснок 2-4 зуб.
- Соль и специи
- Укроп
Отвариваем картофель в подсоленной воде и разминаем вилкой в пюре. Также можно использовать уже готовое картофельное пюре, которое осталось с ужина.
К картофельному пюре добавляем яйцо и творог. Хорошо перемешиваем.
Далее выдавливаем чеснок, специи по вкусу, измельченную зелень и муку.
Замешиваем руками картофельное тесто.
Обваливаем руки в муке, так как тесто не будет прилипать к рукам. Немного теста распределяем по руке в середину укладываем кусочек сыра.
Прячем сыр внутри, скрепляем края и формируем картофельную палочку.
Когда картофельные палочки сформировали, можно жарить.
Жарим палочки с двух сторон на небольшом огне, можно под крышкой.
Все картофельные палочки на обед или ужин готовы, можно звать всех к столу.
Сыр внутри расплавиться и это очень вкусно. Очень вкусно со сметаной.
Любите блюда из картофеля, попробуйте приготовить и порадовать своих родных.
Приятного аппетита!
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