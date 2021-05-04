Вкусное блюдо из картошки - картофельные палочки

Сегодня хочу с вами поделиться вкусным рецептом из картошки. Любителей картофеля очень много, поэтому придется это блюдо по душе большинству. А приготовлю из картошки - Картофельные палочки с творогом и сыром. Вкусный, сытный и простой рецепт. Картофельные палочки, альтернатива картофельным котлеткам и отличный вариант разнообразить меню. Это блюдо из картофеля можно приготовить, как на обед, так и на ужин.

А как приготовить картофельные палочки смотрите в видео рецепте:

А много вкусных и интересных рецептов на каждый день смотрите на моем канале Ютуб "Кулинарка".

Картофельные палочки с творогом и сыром:

Картофель - 400 г (отварить)

Яйцо - 1 шт

Творог - 300 г

Сыр - 150 г

Мука - 130 г

Чеснок 2-4 зуб.

Соль и специи

Укроп

Отвариваем картофель в подсоленной воде и разминаем вилкой в пюре. Также можно использовать уже готовое картофельное пюре, которое осталось с ужина.

К картофельному пюре добавляем яйцо и творог. Хорошо перемешиваем.

Далее выдавливаем чеснок, специи по вкусу, измельченную зелень и муку.

Замешиваем руками картофельное тесто.

Обваливаем руки в муке, так как тесто не будет прилипать к рукам. Немного теста распределяем по руке в середину укладываем кусочек сыра.

Прячем сыр внутри, скрепляем края и формируем картофельную палочку.

Когда картофельные палочки сформировали, можно жарить.

Жарим палочки с двух сторон на небольшом огне, можно под крышкой.

Все картофельные палочки на обед или ужин готовы, можно звать всех к столу.

Сыр внутри расплавиться и это очень вкусно. Очень вкусно со сметаной.

Любите блюда из картофеля, попробуйте приготовить и порадовать своих родных.

Приятного аппетита!