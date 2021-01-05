Кофейная коврижка (постная)

Простой, но достаточно вкусный и невероятно быстрый в приготовлении пирог, с потрясающим кофейным ароматом! К тому же еще и постный!! По желанию можно добавить орешки или сухофрукты, но и без них замечательно))) Попробуйте!!!

Ингредиенты:

2 стакана муки

1 стакан сахара

1 стакан холодного крепкого кофе (я делала из растворимого)

2-3 ст.л. растительного масла

2 ст.л. варенья (можно любого, у меня клубничное с кусочками ягод)

1 ч.л. под нож соды, погашенной лимонным соком

Приготовление:

Смешать муку с сахаром, влить кофе и растительное масло, добавить варенье и перемешать. Следом добавить соду погашенную лимонным соком и быстро вымешать.

Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпекания, разровнять.

Выпекать при 180 градусах около получаса.

Готовый пирог остудить, посыпать сахарной пудрой и можно угощаться.

Я полила пирог глазурью из сахарной пудры и сока лимона)))

Приятного вам аппетита!!!