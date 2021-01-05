Кофейная коврижка (постная)

Простой, но достаточно вкусный и невероятно быстрый в приготовлении пирог, с потрясающим кофейным ароматом! К тому же еще и постный!! По желанию можно добавить орешки или сухофрукты, но и без них замечательно))) Попробуйте!!!
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 1 стакан холодного крепкого кофе (я делала из растворимого)
- 2-3 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. варенья (можно любого, у меня клубничное с кусочками ягод)
- 1 ч.л. под нож соды, погашенной лимонным соком
Приготовление:
Смешать муку с сахаром, влить кофе и растительное масло, добавить варенье и перемешать. Следом добавить соду погашенную лимонным соком и быстро вымешать.
Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпекания, разровнять.
Выпекать при 180 градусах около получаса.
Готовый пирог остудить, посыпать сахарной пудрой и можно угощаться.
Я полила пирог глазурью из сахарной пудры и сока лимона)))
Приятного вам аппетита!!!
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