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Кофейная коврижка (постная)

Кофейная коврижка (постная)

Простой, но достаточно вкусный и невероятно быстрый в приготовлении пирог, с потрясающим кофейным ароматом! К тому же еще и постный!! По желанию можно добавить орешки или сухофрукты, но и без них замечательно))) Попробуйте!!!

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан холодного крепкого кофе (я делала из растворимого)
  • 2-3 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. варенья (можно любого, у меня клубничное с кусочками ягод)
  • 1 ч.л. под нож соды, погашенной лимонным соком

Приготовление:
Смешать муку с сахаром, влить кофе и растительное масло, добавить варенье и перемешать. Следом добавить соду погашенную лимонным соком и быстро вымешать.

Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпекания, разровнять.

Выпекать при 180 градусах около получаса.

Готовый пирог остудить, посыпать сахарной пудрой и можно угощаться.
Я полила пирог глазурью из сахарной пудры и сока лимона)))

Приятного вам аппетита!!!

Кофейная коврижка (постная)

 

 

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сладкая выпечка
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