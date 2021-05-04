15 быстрых и вкусных рецептов картофельной запеканки

Если тебе нужно приготовить что-то сытное, простое и вкусное одновременно – смело выбирай картофельную запеканку. Кто сможет отказаться от ароматной запеченной картошки с мясом, овощами, сыром или другими добавками? Рассказываем лучшие рецепты!

1. Картофельная запеканка с сыром

Не только вкусная, но и красивая запеканка с аппетитной румяной корочкой.

Тебе понадобится: 5 картофелин, 100 г сыра, 2 яйца, 5 ст.л. йогурта, специи.

Приготовление: Натри сыр на терке и смешай половину с йогуртом, 1 яйцом и специями. С этим же соусом перемешай тертый на крупной терке картофель, и выложи все в форму. Оставшийся сыр смешай с оставшимся яйцом, залей запеканку и отправь в духовку на 40 минут при 180 градусах.

2. Картофельная запеканка со сметаной

Всего три ингредиента и специи по вкусу!

Тебе понадобится: 1 кг картофеля, 400 г сметаны, 50 г сливочного масла, специи и травы.

Приготовление: Нарежь картофель тонкими слайсами, перемешай со специями и растаявшим маслом, и выложи в форму. Сверху залей все сметаной и запекай около часа при 200 градусах.

3. Картофельная запеканка с майонезом

Благодаря жирности майонеза запеканка получается не такой сухой.

Тебе понадобится: 4 картофелины, 80 г майонеза, 1 яйцо, 80 г сыра, 3 ст. л. растительного масла, специи.

Приготовление: Смешай майонез с яйцом, специями и тертым сыром. Нарежь картофель пластинками и выложи внахлест в смазанную маслом форму. Залей соусом, выложи второй слой – и так до конца продуктов. Запекай 40-50 минут при 180 градусах.

4. Картофельная запеканка с томатным соусом

Для того, чтобы запеканка была сытнее, предлагаем добавить фарш.

Тебе понадобится: 700 г картофеля, 50 г сливочного масла, 75 мл молока, 100 г сыра, 400 г фарша, 200 г томатного соуса.

Приготовление: Отвари картофель до мягкости и разомни в пюре с маслом, молоком, специями и частью тертого сыра. Подрумянь фарш на сковородке, влей томатный соус и протуши 5 минут. Выложи фарш в форму, сверху разложи картофель и запекай 30 минут при 200 градусах.

5. Картофельная запеканка с помидорами

Выбирай крупные плотные помидоры, которые можно нарезать красивыми кружочками.

Тебе понадобится: 600 г картофеля, 4 помидора, 150 г сыра, 200 мл сливок, 20 г сливочного масла, 1 пучок зелени.

Приготовление: Нарежь картофель пластинами, выложи в форму и залей теплыми сливками. Присыпь тертым маслом и отправь в духовку на 20 минут при 200 градусах. Сверху выложи кружочки помидоров, присыпь рубленой зеленью и тертым сыром, и запекай еще 20 минут.

6. Картофельная запеканка с капустой

Очень вкусно получается с молодой картошкой и капустой.

Тебе понадобится: 10 картофелин, 0,5 кочана капусты, 1 луковица, 1 морковь, 1 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л. сметаны, 1 яйцо, 2 ст.л. панировочных сухарей, специи.

Приготовление: Крупно нарежь картошку, отвари до готовности и разомни в пюре. Нашинкуй морковь, лук и капусту, и протуши до мягкости. Добавь специи и томатную пасту, и еще протуши. Выложи половину картошки, овощи и снова картошку. Смажь сверху взбитым яйцом со сметаной и присыпь сухарями. Запекай 30 минут при 190 градусах.

7. Картофельная запеканка с яйцами и молоком

В этом рецепте больше яиц, благодаря чему запеканка получается очень сытной.

Тебе понадобится: 8 картофелин, 3 луковицы, 50 г сливочного масла, 100 мл молока, 5 яиц.

Приготовление: Отвари картофель, нарежь дольками и смешай со специями и кольцами лука. Взбей яйца с молоком и топленым сливочным маслом, и залей запеканку. Запекай в духовке при 180 градусах до румяной корочки.

8. Картофельная запеканка с рыбой и морковью

Бери минтай, треску или любую белую рыбу.

Тебе понадобится: 1 кг картофеля, 1 кг рыбы, 450 г моркови, 350 г лука, 300 г сметаны, специи.

Приготовление: Измельчи лук, натри морковь на терке, и обжарь их до мягкости, а потом приправь. Рыбу нарежь кубиком, а картофель – пластинками, и все перемешай со специями. Выложи слоями картошку, рыбу и овощи, залей маслом от зажарки, а потом – сметаной. Отправь запеканку в духовку на 45 минут при 200 градусах под фольгой.

9. Картофельная запеканка с кабачками

А для разнообразия можешь нарезать все кружочками и выложить слоями.

Тебе понадобится: 2 картофелины, 1 кабачок, 1 морковь, 1 яйцо, 1 ст.л. муки, 1 ст.л. молока, специи.

Приготовление: Нарежь картофель мелким кубиком, а кабачок и морковь натри на крупной терке. Смешай овощи и выложи в форму. Залей все взбитым яйцом с молоком, мукой и специями, отправь в духовку и запекай 40 минут при 180 градусах.

10. Картофельная запеканка с баклажанами

Обязательно добавь рубленую кинзу и зеленый лук.

Тебе понадобится: 250 г картофеля, 200 г баклажанов, 150 г сыра, 250 мл сливок, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Нарежь картофель и баклажаны крупной соломкой, перемешай со специями и выложи в форму. Взбей яйцо со сливками и залей запеканку. Сверху засыпь тертым сыром и готовь в духовке 40 минут при 180 градусах.

11. Картофельная запеканка с фаршем

Идеальное сочетание вкусов и текстур!

Тебе понадобится: 1 кг картофеля, 500 г фарша, 250 г лука, 3 зубчика чеснока, 50 г сливочного масла, 1 пучок зелени, 100 г сыра, 100 мл йогурта, 1 ст.л. томатной пасты, специи.

Приготовление: Измельчи лук и обжарь до золотистости в сливочном масле. Добавь к нему фарш, еще немного протуши. Картофель отвари и нарежь произвольными кусочками. Смешай йогурт с томатной пастой, специями, давленым чесноком, зеленью и тертым сыром. Выложи слоями фарш и картофель, залей заливкой и отправь в духовку на 30-40 минут при 180 градусах.

12. Картофельная запеканка с сосисками

Недорогой рецепт картофельной запеканки из продуктов, которые точно есть в любом холодильнике!

Тебе понадобится: 1 кг картофеля, 200 г сосисок, 150 г сыра, 3 яйца, 1 ст.л. сливочного масла, специи.

Приготовление: Отвари картофель до готовности и разомни в пюре с маслом, а потом смешай с яйцами и специями. Выложи пюре в форму, присыпь тертым сыром, сверху разложи кусочки сосисок и запекай 20-30 минут при 180 градусах.

13. Картофельная запеканка с курицей

Вместо обычного филе можно взять филе бедра или голени.

Тебе понадобится: 1 кг картофеля, 500 г курицы, 1 луковица, 1 помидор, 150 г сыра, майонез, специи.

Приготовление: Нарежь филе на пластины, отбей и обваляй в специях. Картошку порежь пластинками, выложи в форму и слегка смажь майонезом. Сверху разложи курицу, кольца лука, кружочки помидоров, снова майонез и тертый сыр. Запекай 40-50 минут при 180 градусах.

14. Картофельная запеканка с грибами

Классическое сочетание картошки с грибами. А что еще надо?

Тебе понадобится: 1 кг картофеля, 2 яйца, 3 луковицы, 1 стакан молока, 3 ст.л. сливочного масла, 300 г грибов, 3 ст.л. сметаны, специи.

Приготовление: Мелко нарежь грибы с луком и обжарь до испарения жидкости. Картошку отвари и разомни в пюре со специями, теплым молоком и яйцами. Выложи слоями картофель, грибы и картофель, смажь сметаной и отправь запеканку в духовку на 30 минут при 180 градусах.

15. Картофельная запеканка с овощами

Самая яркая, красивая и вкусная!

Тебе понадобится: 1 кг картофеля, 500 г брокколи, 1 морковь, 1 луковица, 1 перец, 1 помидор, 200 г зелени, 250 мл сливок, специи, 30 г сливочного масла, 1 яйцо.

Приготовление: Нарежь и отвари картошку до готовности, и слегка привари соцветия брокколи. Мелко нарежь остальные овощи и пару мину обжарь до мягкости. Смешай зажарку с брокколи и половиной сливок, а картошку разомни в пюре с оставшимися сливками и маслом. Выложи слоями пюре, овощи и пюре, смажь яйцом, присыпь зеленью, и запекай 30 минут при 200 градусах.