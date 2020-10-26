Просто невероятно: капуста, квашеная целиком

Квашеная капуста — не только вкусное, но еще и очень полезное блюдо. Ведь в ней содержится множество витаминов, минералов и даже молочно-кислые бактерии. Между прочим витамина С в квашеной капусте гораздо больше, чем в лимоне! А осень — самое подходящее время, чтобы квашеную капусту заготавливать.

Попробуйте заквасить ее целиком, а не в привычной нарезке. Квашеная капуста в таком виде отлично подойдет для голубцов и других сходных блюд. И, конечно, вы всегда и без проблем сможете ее нарезать.

Вам потребуются:

капуста — 1 кг;

соль — 10 г

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — 30 г

Первым делом подготавливаем капусту. Берем кочан и обрезаем его примерно на 3-4 см выше кочерыжки, после чего аккуратно вырезаем кочерыжку из центра кочана. Углубление делаем достаточно глубоким, чтобы капуста хорошо просолилась.

Далее берем подходящую по размерам емкость, например, ведро и опускаем в него подготовленный кочан. В углубление насыпаем соль, исходя из следующего: на 1 кг капусты — 10 г соли.

Теперь в 1 л воды размешиваем 30 г соли и выливаем получившийся маринад в емкость с капустой. Заполняем маринадом всю емкость, повторяя его приготовление необходимое количество раз. По желанию можно добавить специи или другие овощи.

Сверху ставим пресс, чтобы капуста полностью была в маринаде.

Если вы оставите капусту кваситься в достаточно теплом месте, например, комнате, то она будет готова уже через 2 недели. Если же отправите ее в более холодное, например, погреб, то она сможет простоять и пару месяцев.

А ниже вы можете посмотреть подробный видео рецепт капусты, квашеной целиком: