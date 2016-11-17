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Сытный немецкий картофельный салат. Есть вкусно, готовить легко!

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Сытный немецкий картофельный салат. Есть вкусно, готовить легко!

Ингредиенты:

— 2 средних картофелины
— 3-4 небольших маринованных огурца
— 1 луковица
— салями и обжаренный бекон
— 1 зубчик чеснока
— 1 столовая зернистой горчицы
— укроп, петрушка
— нерафинированное растительное масло
— соль, перец по вкусу

Приготовление:

Картофель отвариваем в мундире, остудить и нарезать кубиками.
Лук нарезаем полукольцами и ошпариваем. Огурцы порезать колёсиками.8ob_ws_onhiЕсли бекон сырой обжарить и крупно порезать. Колбасу нарезаем соломкой.a6ptmigy2rmСмешиваемм все в салатнике и добавляем горчицу и зелень. Посолить, поперчить, заправить маслом.

Приятного аппетита!

Источник

закускиСалатывкуснокулинария
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