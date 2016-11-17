Сытный немецкий картофельный салат. Есть вкусно, готовить легко!

Ингредиенты:

— 2 средних картофелины

— 3-4 небольших маринованных огурца

— 1 луковица

— салями и обжаренный бекон

— 1 зубчик чеснока

— 1 столовая зернистой горчицы

— укроп, петрушка

— нерафинированное растительное масло

— соль, перец по вкусу

Приготовление:

Картофель отвариваем в мундире, остудить и нарезать кубиками.

Лук нарезаем полукольцами и ошпариваем. Огурцы порезать колёсиками. Если бекон сырой обжарить и крупно порезать. Колбасу нарезаем соломкой. Смешиваемм все в салатнике и добавляем горчицу и зелень. Посолить, поперчить, заправить маслом.

Приятного аппетита!

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