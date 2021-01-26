Пахлава с тестом фило и грецким орехом

Наверняка, многие из вас пробовали десерт "Пахлава". Но сегодня я хочу предложить приготовить не просто пахлаву, а упрощенный рецепт этой замечательной слоёной сладости. Сразу поясню, что под названием тесто "фило" скрывается состоящее из тончайших листов бездрожжевое тесто. Вот такая пахлава из теста фило с грецким орехом и кленовым сиропом представляет собой удачное и гармоничное сочетание всех ингредиентов. И сейчас я вам расскажу, как просто, быстро и, главное, вкусно приготовить это замечательное восточное лакомство.

Общая информация

Подготовка: 20 минут + ночь на пропитку

Готовка: 55 минут

Общее количество: 1 час 15 минут

Количество: 24 штуки

Ингредиенты

-500 гр теста фило (предварительно разморозить, не вскрывая упаковку)

-300 гр грецких орехов

-150-180 гр сливочного масла

-150 мл кленового сиропа

-1 чайная ложка корицы (по желанию)

-горсть фисташек для украшения (по желанию)

Процесс

-Растопить сливочное масло в микроволновой печи в режиме "разморозка" около 3-х минут или в сотейнике на медленном огне.

-Горсть грецких орехов отложить для украшения. Остальные орехи измельчить в блендере или раздавить скалкой через пакет/полотенце. По желанию измельченные орехи смешать с 1 чайной ложкой корицы.

-Подготовить влажное полотенце, чтобы накрывать тесто в процессе приготовления. Тесто фило очень тонкое, поэтому быстро высыхает и становится ломким.

-Листы теста обрезать по размеру вашей формы для выпекания. Обрезки далее можно будет выложить отдельным слоем.

-Форму для выпекания смазать растопленным сливочным маслом.

-Выложить лист теста в форму, смазать маслом. Начиная со второго слоя и далее каждый слой теста смазывать маслом и посыпать грецкими орехами. На один слой у меня уходит примерно 1 столовая ложка грецких орехов. Предпоследний и последний слой орехами посыпать не нужно, только смазать маслом.

-Тесто разрезать на порционные квадратики или ромбики, как больше нравится.

-Каждый кусочек украсить орехом.

-Выпекать в предварительно разогретой духовке при 160 градусах 40 минут, затем увеличить температуру до 180 градусов и выпекать около 15 минут до подрумянивания.

-Горячую пахлаву сразу щедро полить кленовым сиропом.

-Дать настояться десерту ночь.

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

-520 Ккал;

-белки 5,6 г;

-жиры 31 г;

-углеводы 56 г.