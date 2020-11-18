Солнечные блинчики, приготовленные в домашних условиях, подарят вам прекрасное настроение с самого утра, а также наполнят энергией. Блинчики получаются вкусными и яркими. Сделать их очень просто!
Ингредиенты
Шаги
- Взбиваем яйца с сахаром и солью.
- Вливаем молоко, добавляем муку, взбиваем.
- Добавляем куркуму и масло, перемешиваем, оставляем тесто в покое на пятнадцать минут.
- Разогреваем сковороду, смазываем один раз маслом, вливаем тесто.
- Печем блинчик с каждой стороны по 1-2 минуты.
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