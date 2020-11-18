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Солнечные блинчики

Солнечные блинчики

Солнечные блинчики, приготовленные в домашних условиях, подарят вам прекрасное настроение с самого утра, а также наполнят энергией. Блинчики получаются вкусными и яркими. Сделать их очень просто!

Ингредиенты

Шаги

  1. Взбиваем яйца с сахаром и солью.

    Солнечные блинчики

  2. Вливаем молоко, добавляем муку, взбиваем.

    Солнечные блинчики

  3. Добавляем куркуму и масло, перемешиваем, оставляем тесто в покое на пятнадцать минут.
  4. Разогреваем сковороду, смазываем один раз маслом, вливаем тесто.
  5. Печем блинчик с каждой стороны по 1-2 минуты.

    Солнечные блинчики

 

 

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сладкая выпечка
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