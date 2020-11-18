Солнечные блинчики, приготовленные в домашних условиях, подарят вам прекрасное настроение с самого утра, а также наполнят энергией. Блинчики получаются вкусными и яркими. Сделать их очень просто!

Ингредиенты

Молоко — 1 ст

Масло растительное — 2 ст.л.

Вода — 0.5 ст

Соль — 1 Щепотка

Мука пшеничная — 7 ст.л.

Яйцо куриное — 2 шт.

Куркума — 0.5 ч.л.

Сахар — 1 Ст. ложка

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