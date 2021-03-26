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Вкуснятина из картошки и мяса (мой муж может съесть хоть целый противень)

картофельные гнезда с мясом рецепт с фото

Сегодня я расскажу вам, как готовлю картофельные гнезда с мясной начинкой. Блюдо получается вкусное и полезное. Аппетитный внешний вид и красивое оформление позволяют готовить его и на праздничный стол. Продукты для рецепта понадобятся самые простые. В качестве начинки у меня свинина, обжаренная кусочками. По желанию можно взять курицу или говядину. Точно так же можно использовать мясной фарш.

Ингредиенты:

  • 500 г картофельного пюре
  • 1 яйцо
  • 50 г муки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 70 г сыра
  • 300 г свинины
  • соль, специи

Картофельные гнезда с мясом в духовке – рецепт с фото:

Вареный картофель толчем до состояния пюре. Добавляем к картофелю специи, соль.

специи

Вбиваем яйцо и насыпаем муку. Тщательно перемешиваем массу.

мука

Режем мясо на небольшие кусочки, обжариваем его вместе с луком и морковью. Добавляем специи и соль по вкусу.

свинина с овощами

Выкладываем на противень, смазанный маслом, картофель в виде овальных лепёшек с углублением внутри. Кладем в углубления мясо.

на противне

Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Через 20 минут посыпаем картофельные гнёзда тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

сыр

Вкусные картофельные гнёзда с мясом готовы!

картофельные гнезда в духовке

Приятного аппетита!

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