Вкуснятина из картошки и мяса (мой муж может съесть хоть целый противень)

Сегодня я расскажу вам, как готовлю картофельные гнезда с мясной начинкой. Блюдо получается вкусное и полезное. Аппетитный внешний вид и красивое оформление позволяют готовить его и на праздничный стол. Продукты для рецепта понадобятся самые простые. В качестве начинки у меня свинина, обжаренная кусочками. По желанию можно взять курицу или говядину. Точно так же можно использовать мясной фарш.
Ингредиенты:
- 500 г картофельного пюре
- 1 яйцо
- 50 г муки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 70 г сыра
- 300 г свинины
- соль, специи
Картофельные гнезда с мясом в духовке – рецепт с фото:
Вареный картофель толчем до состояния пюре. Добавляем к картофелю специи, соль.
Вбиваем яйцо и насыпаем муку. Тщательно перемешиваем массу.
Режем мясо на небольшие кусочки, обжариваем его вместе с луком и морковью. Добавляем специи и соль по вкусу.
Выкладываем на противень, смазанный маслом, картофель в виде овальных лепёшек с углублением внутри. Кладем в углубления мясо.
Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Через 20 минут посыпаем картофельные гнёзда тертым сыром и запекаем еще 10 минут.
Вкусные картофельные гнёзда с мясом готовы!
Приятного аппетита!
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