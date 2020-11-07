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Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

Знаменитый американский луково-томатный соус Pushcart Sauce  чаще всего используется для приготовления хот-догов.

В Нью-Йорке уличные тележки, с которых продаются хот-доги, являются одним из обязательных атрибутов города, ставшим уже местной достопримечательностью. И городские знаменитые хот-доги отличаются от любых других тем, что они подаются именно с этим соусом.  Pushcart как раз и переводится как «тележка, которую толкают».  Так что название соуса можно перевести как «Соус ручной тележки».

Также обычно в классический нью-йоркский хот-дог добавляется квашеная капуста, но этот ингредиент вариативен, а вот pushcart sauce обязателен.

Безусловно такой соус можно купить и в магазине, но он настолько прост, что приготовить его дома не составит никакого труда. И уж тем более, если вы не находитесь в США и на полках магазинов банки с таким соусом просто не найти, то только и остается, что готовить самостоятельно.

Pushcart sauce также неплохо подходит и к мясу, и к ветчине и к курице, так что готовить его можно намного чаще, нежели нежели чем вы обычно решаете подать на стол хот-доги.

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Для приготовления соуса Pushcart Sauce понадобится

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

Примерно на 2 хот-дога

  • Репчатый лук. 1 крупная луковица.
  • Кетчуп. 100-150 мл.
  • Острый соус, например табаско или шрирача. 1 чайная ложка.
  • Корица (молотая). ½ чайной ложки.
  • Хлопья чили. ½ чайной ложки.
  • Виноградный или яблочный уксус. 1 столовая ложка.
  • Вода. 100-150 мл.
  • Соль. По вкусу.
  • Молотый черный перец. По вкусу.
  • Растительное масло. 1 столовая ложка.

Готовим знаменитый нью-йоркский соус для хот-догов Pushcart sauce

Репчатый лук нарезаем не очень тонкими перьями.

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

В небольшой сковороде, на среднем огне,  разогреваем растительное масло.

Выкладываем в сковородку нарезанный репчатый лук, сразу солим и перчим по вкусу.

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

На небольшом огне, часто помешивая, доводим лук до мягкости и прозрачности, не прижаривая.

Затем добавляем корицу и хлопья чили.

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

Перемешиваем и прогреваем до появления аромата корицы.

Затем вливаем в сковородку кетчуп и острый соус.

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

Перемешиваем и также  даем также немного прогреться, примерно минуту.

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

Вливаем воду и уксус.  Снова все перемешиваем.

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

Провариваем на слабом огне соус до того момента, когда лук и влага  в сковородке станут густым соусом.  Это займет совсем немного времени.

Вот и все, луково-томатный соус для хот-догов, мяса и птицы готов.

Знаменитый Pushcart Sauce переливаем в подходящую посуду, при желании готовим хот-доги и подаем все это на стол.

Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

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соусыкухни мира
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