Знаменитый американский луковый соус Pushcart Sauce

Знаменитый американский луково-томатный соус Pushcart Sauce чаще всего используется для приготовления хот-догов.

В Нью-Йорке уличные тележки, с которых продаются хот-доги, являются одним из обязательных атрибутов города, ставшим уже местной достопримечательностью. И городские знаменитые хот-доги отличаются от любых других тем, что они подаются именно с этим соусом. Pushcart как раз и переводится как «тележка, которую толкают». Так что название соуса можно перевести как «Соус ручной тележки».

Также обычно в классический нью-йоркский хот-дог добавляется квашеная капуста, но этот ингредиент вариативен, а вот pushcart sauce обязателен.

Безусловно такой соус можно купить и в магазине, но он настолько прост, что приготовить его дома не составит никакого труда. И уж тем более, если вы не находитесь в США и на полках магазинов банки с таким соусом просто не найти, то только и остается, что готовить самостоятельно.

Pushcart sauce также неплохо подходит и к мясу, и к ветчине и к курице, так что готовить его можно намного чаще, нежели нежели чем вы обычно решаете подать на стол хот-доги.

Для приготовления соуса Pushcart Sauce понадобится

Примерно на 2 хот-дога

Репчатый лук. 1 крупная луковица.

Кетчуп. 100-150 мл.

Острый соус, например табаско или шрирача. 1 чайная ложка.

Корица (молотая). ½ чайной ложки.

Хлопья чили. ½ чайной ложки.

Виноградный или яблочный уксус. 1 столовая ложка.

Вода. 100-150 мл.

Соль. По вкусу.

Молотый черный перец. По вкусу.

Растительное масло. 1 столовая ложка.

Готовим знаменитый нью-йоркский соус для хот-догов Pushcart sauce

Репчатый лук нарезаем не очень тонкими перьями.

В небольшой сковороде, на среднем огне, разогреваем растительное масло.

Выкладываем в сковородку нарезанный репчатый лук, сразу солим и перчим по вкусу.

На небольшом огне, часто помешивая, доводим лук до мягкости и прозрачности, не прижаривая.

Затем добавляем корицу и хлопья чили.

Перемешиваем и прогреваем до появления аромата корицы.

Затем вливаем в сковородку кетчуп и острый соус.

Перемешиваем и также даем также немного прогреться, примерно минуту.

Вливаем воду и уксус. Снова все перемешиваем.

Провариваем на слабом огне соус до того момента, когда лук и влага в сковородке станут густым соусом. Это займет совсем немного времени.

Вот и все, луково-томатный соус для хот-догов, мяса и птицы готов.

Знаменитый Pushcart Sauce переливаем в подходящую посуду, при желании готовим хот-доги и подаем все это на стол.