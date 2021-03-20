С жареной или запеченной рыбой я больше всего люблю подавать картофель, так как это беспроигрышный вариант. И всё-таки время от времени хочется разнообразить меню чем-то необычным. В этот раз оригинальным дополнением к рыбе стало морковное пюре с имбирем.

Попробовав это блюдо недавно, я теперь жалею, что так долго не решалась его приготовить. Всем любителям моркови обязательно стоит попробовать! Немного сливок делает вкус гарнира особенно нежным. А если вы хотите сделать блюдо более диетическим, просто замените сливки на молоко.

Ингредиенты

Морковь 1 кг Картофель 200 г Имбирный порошок 10 г Соль по вкусу Сливки по вкусу

Приготовление

Почистите овощи. Морковь нарежьте на мелкие кусочки, картофель — чуть крупнее. Варите овощи на среднем огне, пока морковь не станет полностью мягкой. Слейте воду. Тщательно растолките ингредиенты с помощью картофелемялки или измельчите погружным блендером. Посолите пюре и добавьте имбирь. Влейте теплые сливки и взбейте массу венчиком.

Такой пикантный овощной гарнир отлично сочетается с любой жареной рыбой, кроме лососевых. Казалось бы, очень простые ингредиенты, но блюдо по вкусу ничем не уступает ресторанному.