С жареной или запеченной рыбой я больше всего люблю подавать картофель, так как это беспроигрышный вариант. И всё-таки время от времени хочется разнообразить меню чем-то необычным. В этот раз оригинальным дополнением к рыбе стало морковное пюре с имбирем.
Попробовав это блюдо недавно, я теперь жалею, что так долго не решалась его приготовить. Всем любителям моркови обязательно стоит попробовать! Немного сливок делает вкус гарнира особенно нежным. А если вы хотите сделать блюдо более диетическим, просто замените сливки на молоко.
Ингредиенты
|Морковь
|1 кг
|Картофель
|200 г
|Имбирный порошок
|10 г
|Соль
|по вкусу
|Сливки
|по вкусу
Приготовление
- Почистите овощи. Морковь нарежьте на мелкие кусочки, картофель — чуть крупнее. Варите овощи на среднем огне, пока морковь не станет полностью мягкой.
- Слейте воду. Тщательно растолките ингредиенты с помощью картофелемялки или измельчите погружным блендером.
- Посолите пюре и добавьте имбирь. Влейте теплые сливки и взбейте массу венчиком.
Такой пикантный овощной гарнир отлично сочетается с любой жареной рыбой, кроме лососевых. Казалось бы, очень простые ингредиенты, но блюдо по вкусу ничем не уступает ресторанному.
Свежие комментарии