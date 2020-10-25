Мясной салат с дайконом, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом закуски, которая будет отлично смотреться на любом столе. Такой салат также можно сделать в качестве ужина.
Ингредиенты
Шаги
- Лук нарезаем на полукольца, солим, перчим и добавляем сахар, жмем руками и оставляем в покое на десять минут.
- Говядину разбираем на волокна.
- Морковку нарезаем соломкой, дайкон тоже нарезаем соломкой.
- Перец тоже нарезаем соломкой.
- Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, перец и масло.
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