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Мясной салат с дайконом

Мясной салат с дайконом

Мясной салат с дайконом, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом закуски, которая будет отлично смотреться на любом столе. Такой салат также можно сделать в качестве ужина.

Ингредиенты

Шаги

  1. Лук нарезаем на полукольца, солим, перчим и добавляем сахар, жмем руками и оставляем в покое на десять минут.
  2. Говядину разбираем на волокна.
    Мясной салат с дайконом
  3. Морковку нарезаем соломкой, дайкон тоже нарезаем соломкой.
  4. Перец тоже нарезаем соломкой.
  5. Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, перец и масло.
    Мясной салат с дайконом

 

 

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