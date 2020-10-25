Мясной салат с дайконом, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом закуски, которая будет отлично смотреться на любом столе. Такой салат также можно сделать в качестве ужина.

Ингредиенты

Масло растительное — По вкусу

Вареная говядина — 130-150 г

Сахар — 1 ч.л.

Дайкон — 100 г

Морковь — 70 г

Перец болгарский — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — По вкусу

Перец черный — По вкусу

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