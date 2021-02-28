Эти чудесные яблочные драники с недавнего времени стали ХИТОМ в моей семье! Они потрясающе вкусные, нежные, сочные и ароматные!!! Готовятся элементарно просто и быстро, да и набор продуктов минимальный. Для меня это идеальный завтрак! Настоятельно рекомендую попробовать!!! Очень надеюсь, что и вам они понравятся))) Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 500 гр. яблок (лучше с кислинкой)
- 1 яйцо
- 1-2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. с горкой муки
- молотая корица по вкусу и желанию
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Яблоки вымыть, очистить от кожицы, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину с семечками.
Затем натереть яблоки на крупной терке, добавить сахар, муку, яйцо и корицу по вкусу, перемешать.
В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить драники и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Я сразу жарю под крышкой, затем переворачиваю и жарю без крышки.
Подавать яблочные драники рекомендую тепленькими со сметанкой:)
Приятного вам аппетита!!!
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