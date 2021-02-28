

Эти чудесные яблочные драники с недавнего времени стали ХИТОМ в моей семье! Они потрясающе вкусные, нежные, сочные и ароматные!!! Готовятся элементарно просто и быстро, да и набор продуктов минимальный. Для меня это идеальный завтрак! Настоятельно рекомендую попробовать!!! Очень надеюсь, что и вам они понравятся))) Угощайтесь!!!





Ингредиенты:

500 гр. яблок (лучше с кислинкой)

1 яйцо

1-2 ст.л. сахара

2 ст.л. с горкой муки

молотая корица по вкусу и желанию

растительное масло для жарки



Приготовление:

Яблоки вымыть, очистить от кожицы, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину с семечками.



Затем натереть яблоки на крупной терке, добавить сахар, муку, яйцо и корицу по вкусу, перемешать.



В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить драники и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Я сразу жарю под крышкой, затем переворачиваю и жарю без крышки.



Подавать яблочные драники рекомендую тепленькими со сметанкой:)





Приятного вам аппетита!!!





