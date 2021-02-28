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Яблочные драники

Яблочные драники


Эти чудесные яблочные драники с недавнего времени стали ХИТОМ в моей семье! Они потрясающе вкусные, нежные, сочные и ароматные!!! Готовятся элементарно просто и быстро, да и набор продуктов минимальный. Для меня это идеальный завтрак! Настоятельно рекомендую попробовать!!! Очень надеюсь, что и вам они понравятся))) Угощайтесь!!!


Ингредиенты:

  • 500 гр. яблок (лучше с кислинкой)
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст.л. сахара 
  • 2 ст.л. с горкой муки
  • молотая корица по вкусу и желанию
  • растительное масло для жарки


Приготовление:
Яблоки вымыть, очистить от кожицы, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину с семечками.

Затем натереть яблоки на крупной терке, добавить сахар, муку, яйцо и корицу по вкусу, перемешать. 

В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить драники и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Я сразу жарю под крышкой, затем переворачиваю и жарю без крышки.  

Подавать яблочные драники рекомендую тепленькими со сметанкой:)


Приятного вам аппетита!!!


Яблочные драники

 

 

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сладкая выпечка
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