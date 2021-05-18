Нежный морковный пирог с творожным суфле

Очень хочу поделиться с вами замечательным рецептом морковного пирога с творожным суфле. Пирог получается очень нежным, ароматным и полезным. Легкий вариант выпечки к чаю. Даже, если вы не большой фанат морковной выпечки, этот пирог придется вам по вкусу. Пирог не имеет очень насыщенного морковного вкуса, все очень гармонично. А нежное творожное суфле дополнит этот пирог.

В видео-рецепте вы можете посмотреть подробный процесс приготовления морковного пирога с творогом:

Морковный пирог с творожным суфле:

Для теста

Мука пшеничная / Мука — 200 г

Разрыхлитель теста — 6 г

Сода — 1/2 ч.л

Соль - щепотка

Корица (молотая) — по вкусу (у меня имбирь)

Яйцо куриное — 3 шт

Масло растительное — 100 г

Сахар — 100 г

Ванилин

Морковь (тертая) — 200 г

Орехи — 60 г (у меня смесь семян и семечек)

Для творожного суфле

Творог — 350 г

Соль — щепотка

Сахар — 70 г

Яйцо — 2 шт

Сметана - (20-30%) — 100 г

Крахмал — 30 г

Цедра лимона (или апельсина) — 1-2 ч. л.

Для начала приготовим творожное суфле. Для этого 350 г творога, щепотку соли, 70 г сахара, 2 яйца, 1-2 ч.л цедры лимона и 100 г сметаны пробить блендером до однородности. Если у вас нет блендера, творог протираем через сито и взбиваем все венчиком (миксером).

В творожную массу просеиваем 30 г крахмала, он сделает суфле плотнее. Перемешиваем все до однородности. Творожный слой пирога готов.

Готовим морковное тесто. 3 Яйца, 100 г сахара, щепотку соли и ванилин взбиваем миксером 5-7 минут. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме.

В взбитую массу вливаем 100 г растительного масла и аккуратно перемешиваем.

Смешиваем сухие ингредиенты: 200 г муки, 6 г разрыхлителя, 1/2 ч.л соды и корицу по вкусу (я добавила имбирь, так как корицы не оказалось).

Просеиваем сухие ингредиенты. Замешиваем тесто, аккуратно лопаткой снизу вверх перемешиваем. Долго не мешаем, просто объединяем ингредиенты.

Натираем на мелкой терке 200 г моркови и добавляем в тесто. Измельчаем 60 г любых орехов, у меня смесь семян. Еще раз все перемешиваем и тесто готово.

Форму (у меня 20 на 40, если круглая то 24-26 см) застилаем пергаментом и выкладываем на дно формы половину теста.

На нижний слой выливаем творожное суфле и по верх распределяем вторую часть теста. Тесто довольно густое и распределять его сложно. Во время выпекания тесто распределится более равномерно. Ставим запекаться в разогретую духовку до 170 С на 45-50 минут.

Морковный пирог

Готовый морковный пирог остужаем и подаем к столу.

Морковный пирог с творогом

Пирог получается очень нежным, ароматным, вкусным и ярким. Отличное сочетание морковного теста и нежного творожного слоя.

Пирог с творогом

Пирог станет вкусным вариантом для чаепития в семейном кругу. Любители морковной и творожной выпечки оценят. Готовьте с удовольствием по новым рецептам и радуйте своих родных.

Приятного аппетита!