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Нежный морковный пирог с творожным суфле

Нежный морковный пирог с творожным суфлеОчень хочу поделиться с вами замечательным рецептом морковного пирога с творожным суфле. Пирог получается очень нежным, ароматным и полезным. Легкий вариант выпечки к чаю. Даже, если вы не большой фанат морковной выпечки, этот пирог придется вам по вкусу. Пирог не имеет очень насыщенного морковного вкуса, все очень гармонично. А нежное творожное суфле дополнит этот пирог.

В видео-рецепте вы можете посмотреть подробный процесс приготовления морковного пирога с творогом:

Морковный пирог с творожным суфле:

Для теста

  • Мука пшеничная / Мука — 200 г
  • Разрыхлитель теста — 6 г
  • Сода — 1/2 ч.л
  • Соль - щепотка
  • Корица (молотая) — по вкусу (у меня имбирь)
  • Яйцо куриное — 3 шт
  • Масло растительное  — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванилин
  • Морковь (тертая) — 200 г
  • Орехи — 60 г (у меня смесь семян и семечек)

Для творожного суфле

  • Творог — 350 г
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 70 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Сметана - (20-30%) — 100 г
  • Крахмал — 30 г
  • Цедра лимона (или апельсина) — 1-2 ч. л.

Нежный морковный пирог с творожным суфле

Для начала приготовим творожное суфле. Для этого 350 г творога, щепотку соли, 70 г сахара, 2 яйца, 1-2 ч.л цедры лимона и 100 г сметаны пробить блендером до однородности. Если у вас нет блендера, творог протираем через сито и взбиваем все венчиком (миксером).

Нежный морковный пирог с творожным суфле

В творожную массу просеиваем 30 г крахмала, он сделает суфле плотнее. Перемешиваем все до однородности. Творожный слой пирога готов.

Нежный морковный пирог с творожным суфле

Готовим морковное тесто. 3 Яйца, 100 г сахара, щепотку соли и ванилин взбиваем миксером 5-7 минут. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме.

Нежный морковный пирог с творожным суфле

В взбитую массу вливаем 100 г растительного масла и аккуратно перемешиваем.

Нежный морковный пирог с творожным суфле

Смешиваем сухие ингредиенты: 200 г муки, 6 г разрыхлителя, 1/2 ч.л соды и корицу по вкусу (я добавила имбирь, так как корицы не оказалось).

Нежный морковный пирог с творожным суфле

Просеиваем сухие ингредиенты. Замешиваем тесто, аккуратно лопаткой снизу вверх перемешиваем. Долго не мешаем, просто объединяем ингредиенты.

Нежный морковный пирог с творожным суфле

Натираем на мелкой терке 200 г моркови и добавляем в тесто. Измельчаем 60 г любых орехов, у меня смесь семян. Еще раз все перемешиваем и тесто готово.

Нежный морковный пирог с творожным суфле

Форму (у меня 20 на 40, если круглая то 24-26 см) застилаем пергаментом и выкладываем на дно формы половину теста.

Нежный морковный пирог с творожным суфле

На нижний слой выливаем творожное суфле и по верх распределяем вторую часть теста. Тесто довольно густое и распределять его сложно. Во время выпекания тесто распределится более равномерно. Ставим запекаться в разогретую духовку до 170 С на 45-50 минут.

Нежный морковный пирог с творожным суфлеМорковный пирог

Готовый морковный пирог остужаем и подаем к столу.

Нежный морковный пирог с творожным суфлеМорковный пирог с творогом

Пирог получается очень нежным, ароматным, вкусным и ярким. Отличное сочетание морковного теста и нежного творожного слоя.

Нежный морковный пирог с творожным суфлеПирог с творогом

Пирог станет вкусным вариантом для чаепития в семейном кругу. Любители морковной и творожной выпечки оценят. Готовьте с удовольствием по новым рецептам и радуйте своих родных.

Приятного аппетита!

 

 

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