Лучше шашлыка: рецепты блюд на мангале и гриле

Шашлык хоть и вкусен, но иногда хочется разнообразия. Гриль и мангал - основа дачного отдыха и весёлого времяпровождения с друзьями на природе. Поэтому мы готовы экспериментировать с блюдами на открытом огне. Сытную, красивую и по-домашнему вкусную еду можно готовить хоть каждый день пребывания на даче, главное – знать, как это сделать.

Шашлык на гриле

ОВОЩИ

Овощи на гриле или в мангале – прекрасная основа для многих тёплых салатов. Этот рецепт – прекрасное дополнение для шашлыка, если вы его всё-таки приготовили. Да барышень, которые после праздников будут сидеть на диете, порадуете.

САЛАТ «ВКУС ДЫМКА»

Баклажаны, сладкий перец, помидоры по отдельности нанизать на шампуры или уложить на решётку. Печём до готовности. Остужаем, очищаем от кожицы, нарезаем, складываем в салатник. Добавляем порубленную зелень (всё, что растёт на грядках – петрушка, укроп, кинза, базилик). Солим, заправляем подсолнечным маслом.

Тёплый салат

Этот салат можно использовать и в заготовках на зиму. Испечённые овощи очистим, упакуем в полиэтиленовые пакеты (не забыв крепко завязать) и заморозим. В холодные дни с удовольствием вкушаем овощи, не потерявших свой аромат «с дымком».

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ И МАНГАЛЕ

Кстати, каждый овощ, прожаренный в гриле и мангале, становится самостоятельным гарниром или основой для летнего меню.

Так на шампурах или решётке готовятся шампиньоны, баклажаны, кабачок, перец, помидоры, лук, чеснок, картофель, цветная или брюссельская капуста. Все они достойны отдельного детального описания, но мы будем помнить одно. Не забываем натереть каждый овощ маслом (лучше оливковым), по вкусу приправляем зеленью, солью и чесноком. Такие овощи понравятся даже детям.

Ещё один способ готовки овощей на гриле – фаршировка. Вот один из них.

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ И ШАМПИНЬОНЫ.

Фаршированные шампиньоны, приготовленные на гриле

У грибов оставляем шляпки, зальём соком лимона на 20 минут, затем прожарим шляпки на гриле или мангале 3 минуты. Начинку можно варьировать каждый раз. Ножки грибов + на гриле поджаренный лук + сыр. Или: консервированный горошек + морковь на гриле + сыр. А можно и так: отварное куриное филе + баклажан на гриле + сметана + сыр. Не забудем приправы, соль, перец. В шляпки и перцы выкладываем начинку, жарим на решётке мангала. Подаём с зеленью и соусом.

Фаршированные перцы, приготовленные на гриле

РЫБА

Рыба – прекрасный заменитель мясного шашлыка. Это вкусно, полезно и диетически. Надо лишь помнить: для готовки рыбы в мангале или на гриле берём морской или речной продукт пожирнее. Вкусны скумбрия, камбала, сом, окунь. Их можно готовить как на решётке, так и в фольге.

Но мы остановим свой выбор на шашлыках из рыбы.

Рыба, приготовленная на гриле и мангале

ШАШЛЫК МОРСКОЙ

Филе сёмги вымоем, обсушим бумажным полотенцем, нарежем порционными кусками. Подготовим креветки. Можно заменить кальмарами, но предварительно очистив их от пленки и замочив в маринаде из соевого соуса. Кальмары также нарезаем квадратами. Готовим маринад для сёмги: очищенный чеснок пропускаем через пресс, розмарин измельчаем, соединяем их в кастрюле, добавляем оливковое масло, лимонный сок и цедру, солим, перчим. Деревянные шпажки обязательно вымачиваем в воде (1 час). На них нанизываем попеременно сёмгу, креветки или кальмары. Обжариваем такой шашлык по 4-5 минут с каждой стороны.

Сёмга на гриле

МЯСО

Мясо на даче всегда хочется есть только приготовленным на углях. Обычно это бывает шашлык. Но мы забываем о том, что жарить можно и на вертеле, да ещё и большими порционными кусками. Например, в Абхазии так любят готовить фаршированных цыплят.

Цыплёнок, жаренный на вертеле

Мелко нарезанный сыр сулугуни смешивают с зёрнами граната, этим начиняют цыплят, после чего зашивают нитками и жарят их на вертеле. Для любителей другого вида мяса – следующий рецепт.

ЧЕВАПЧИЧИ

Эта традиционная еда народов Балканского полуострова. Нам она напоминает люля-кебаб. Но есть различия: кебаб готовят из баранины, а чевапчичи – из двух сортов мяса, один из которых должен быть пожирнее. Есть маленький секрет: ещё до формирования колбасок в мясо добавляют немного газированной воды, так наше блюдо станет пышнее.

Чевапчичи

Мясо дважды пропускаем через мясорубку (в классическом рецепте: мелко нарубают), хорошеньки вымешиваем. Вкус чевапчичи зависит от усердия повара. Солим, перчим, при желании добавляем чеснок. Формируем плоские колбаски длиной 2 и толщиной 5 см, смазываем растительным маслом (если мясо всё-таки оказалось нежирным). Запекаем на решётке мангала в течение 10-15 минут. Чевапчичи едят с большим количеством нарезанного кольцами лука и свежим белым хлебом – питой. Нелишним будут и овощи в качестве гарнира.

Мы убедились, что шашлык на даче всегда можно заменить оригинальным, с запоминающимся вкусом блюда. И не надо бояться вдохновляться новыми рецептами, многие из которых мы можем сами придумать.