БУДЕТ ВКУСНО!

129 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Шацких16 января, 13:49
    почему не написали, как готовится кляр?Капустные рулетик...
  • Михаил Васильев16 января, 11:25
    Мы и наши макароны не хуже готовим!Как быстро превра...
  • Людмила Старкова16 января, 8:01
    ПРЕДПОЧИТАЮ ВСЁ ОТДЕЛЬНО.Аранчини с мясным...

Пирог с корицей «Цветок»

304

«Со Вкусом» знает, как в одночасье удивить и побаловать родных. Вам всего лишь нужно приготовить восхитительно красивый пирог с корицей по нашему фирменному рецепту.

Отличается он не только затейливой формовкой в виде пышного цветка, но и особенным дрожжевым тестом — «ночным». Выпечка получается легкой, почти невесомой. Попробуйте!

Ингредиенты

Пшеничная мука 500–650 г
Молоко 250 мл
Сахар 180 г
Яйцо 2 шт.
Дрожжи 30 г
Ванильный сахар 10 г
Корица 1 ст. л.
Сливочное масло 30 г

 

Приготовление

  1. Дрожжевое тесто. В теплом молоке разведите дрожжи. Добавьте 120 г обычного сахара и весь ванильный сахар, перемешайте. Добавьте комнатной температуры яйца и 50 мл растительного масла, снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите однородное тесто. Миску с тестом накройте пленкой и отправьте на ночь в холодильник.Пирог с корицей «Цветок»
  2. Начинка. Смешайте оставшийся сахар с корицей.Пирог с корицей «Цветок»
  3. Формовка. Тесто достаньте из холодильника, оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Обомните, затем разделите на 4 части. Каждую из частей раскатайте в лепешку диаметром 25–30 см.
  4. Первую лепешку выложите на лист пергамента или оставьте на специальном коврике, как у нас в видео, смажьте растопленным сливочным маслом.
    посыпьте сахаром с корицей. Накройте второй лепешкой. Повторите последовательность. Последнюю лепешку смазывать не нужно.Пирог с корицей «Цветок»
  5. Разметьте пирог на 8 сегментов, как показано в видео. По разметке разрежьте изделие, не доходя до края. Деревянной палочкой продавите тесто между разрезами до самого стола. В продавленных местах подрежьте край. Концы получившегося лепестка слепите снизу.Пирог с корицей «Цветок»
  6. После того как все лепестки сформированы, переложите пирог на противень, оставьте под полотенцем на 15–20 мин. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 мин. Накройте пирог пергаментом, чтобы не пригорел, и продолжите выпекание при 160 градусах 5–10 мин.Пирог с корицей «Цветок»
  7. Готовый пирог извлеките из духовки и накройте полотенцем. Оставьте так на 15 мин. После этого смажьте изделие оставшимся сливочным маслом.

Дрожжевую выпечку с корицей считаю самой уютной, вызывающую самые теплые чувства. Вы можете использовать мак, орехи или шоколадную пасту — получится не менее вкусно. Приятного чаепития!

 

 

Ссылка на первоисточник
сладкая выпечка
Обсудить

Картина дня

наверх