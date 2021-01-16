Пирог с корицей «Цветок»

«Со Вкусом» знает, как в одночасье удивить и побаловать родных. Вам всего лишь нужно приготовить восхитительно красивый пирог с корицей по нашему фирменному рецепту.
Отличается он не только затейливой формовкой в виде пышного цветка, но и особенным дрожжевым тестом — «ночным». Выпечка получается легкой, почти невесомой. Попробуйте!
Ингредиенты
|Пшеничная мука
|500–650 г
|Молоко
|250 мл
|Сахар
|180 г
|Яйцо
|2 шт.
|Дрожжи
|30 г
|Ванильный сахар
|10 г
|Корица
|1 ст. л.
|Сливочное масло
|30 г
Приготовление
- Дрожжевое тесто. В теплом молоке разведите дрожжи. Добавьте 120 г обычного сахара и весь ванильный сахар, перемешайте. Добавьте комнатной температуры яйца и 50 мл растительного масла, снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите однородное тесто. Миску с тестом накройте пленкой и отправьте на ночь в холодильник.
- Начинка. Смешайте оставшийся сахар с корицей.
- Формовка. Тесто достаньте из холодильника, оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Обомните, затем разделите на 4 части. Каждую из частей раскатайте в лепешку диаметром 25–30 см.
- Первую лепешку выложите на лист пергамента или оставьте на специальном коврике, как у нас в видео, смажьте растопленным сливочным маслом. посыпьте сахаром с корицей. Накройте второй лепешкой. Повторите последовательность. Последнюю лепешку смазывать не нужно.
- Разметьте пирог на 8 сегментов, как показано в видео. По разметке разрежьте изделие, не доходя до края. Деревянной палочкой продавите тесто между разрезами до самого стола. В продавленных местах подрежьте край. Концы получившегося лепестка слепите снизу.
- После того как все лепестки сформированы, переложите пирог на противень, оставьте под полотенцем на 15–20 мин. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 мин. Накройте пирог пергаментом, чтобы не пригорел, и продолжите выпекание при 160 градусах 5–10 мин.
- Готовый пирог извлеките из духовки и накройте полотенцем. Оставьте так на 15 мин. После этого смажьте изделие оставшимся сливочным маслом.
Дрожжевую выпечку с корицей считаю самой уютной, вызывающую самые теплые чувства. Вы можете использовать мак, орехи или шоколадную пасту — получится не менее вкусно. Приятного чаепития!
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