5 вкуснейших салатов из свеклы, которых точно еще не было!

Вы любите свеклу? Я очень люблю, особенно под конец зимы, свекла и витаминами насытит, и всякие токсины выведет. Сегодня для вас совершенно новые, необыкновенные и удивительно вкусные салатов из этого замечательного овоща. Смотрите видео и обязательно попробуйте каждый из них и пополняйте свою копилку новыми, великолепными, простыми и экономными рецептами!

00:16 - С селедкой, фасолью и плавленым сыром. (300г вареной свеклы порезать кубиками, полить 1 столовой ложкой растительного масла, 200 г вареной моркови порезать кубиками, филе 1 соленой сельди порезать кубиками, 300г отварной фасоли, можно консервированной, отправить к овощам и сельди, небольшой пучок лука и петрушки мелко порезать и в салат, один плавленый сырок (без заменителей)порезать кубиками и отправить к остальным ингридиентам. Заливка - по 1 ст.ложки растительного масла и яблочного уксуса смешать с 1/2 ч.ложки горчицы (любой, какую любите) и 1 ч.ложкой меда, перемешать до однородности. Залить салат, перемешать и подавать к столу.)

(300г вареной свеклы порезать кубиками, полить 1 столовой ложкой растительного масла, 200 г вареной моркови порезать кубиками, филе 1 соленой сельди порезать кубиками, 300г отварной фасоли, можно консервированной, отправить к овощам и сельди, небольшой пучок лука и петрушки мелко порезать и в салат, один плавленый сырок (без заменителей)порезать кубиками и отправить к остальным ингридиентам. Заливка - по 1 ст.ложки растительного масла и яблочного уксуса смешать с 1/2 ч.ложки горчицы (любой, какую любите) и 1 ч.ложкой меда, перемешать до однородности. Залить салат, перемешать и подавать к столу.) 01:54 - С куриной грудкой и черносливом. ( 250г филе куриной грудки отварить, порезать соломкой и замариновать с 1 ст.ложкой соевого уксуса. Половину средней луковицы мелко порезать и замариновать с 1 ч. ложкой сахара и 2 ч.ложками яблочного уксуса. 300г вареной свеклы порезать соломкой, 200г вареной моркови порезать соломкой, 50г чернослива промыть кипятком и порезать соломкой, укроп и петрушку мелко порезать. Все смешать с курицей и луком. Заливка - 1 ст.ложка растительного масла, 1 ст.ложка яблочного уксуса, 1/2 ч.ложки горчицы, 1 ч.ложка сахара и 1/2 ч.ложки соли, перемешать до растворения сыпучих, залить салат, перемешать и подавать к столу.)

( 250г филе куриной грудки отварить, порезать соломкой и замариновать с 1 ст.ложкой соевого уксуса. Половину средней луковицы мелко порезать и замариновать с 1 ч. ложкой сахара и 2 ч.ложками яблочного уксуса. 300г вареной свеклы порезать соломкой, 200г вареной моркови порезать соломкой, 50г чернослива промыть кипятком и порезать соломкой, укроп и петрушку мелко порезать. Все смешать с курицей и луком. Заливка - 1 ст.ложка растительного масла, 1 ст.ложка яблочного уксуса, 1/2 ч.ложки горчицы, 1 ч.ложка сахара и 1/2 ч.ложки соли, перемешать до растворения сыпучих, залить салат, перемешать и подавать к столу.) 04:12 С брынзой и свежей зеленью. ( 300г вареной свеклы порезать кубиками и залить 1 ст.ложкой растительного масла. Зелень - зеленый лук и укроп (по желанию можно добавить любимую любую свою зелень) мелко порезать, 100г брынзы порезать кубиками, перемешать и подавать к столу)

( 300г вареной свеклы порезать кубиками и залить 1 ст.ложкой растительного масла. Зелень - зеленый лук и укроп (по желанию можно добавить любимую любую свою зелень) мелко порезать, 100г брынзы порезать кубиками, перемешать и подавать к столу) 05:07 С жареной курицей и луковым соусом. (400г сырой свеклы на корейской терке, 250г моркови на корейской терке, 250г куриного филе тонкой соломкой. Обжариваем филе - до золотистого цвета, свеклу и морковь до мягкости. 500г лука нарезаем перьями, обжариваем ло прозрачности, добавляем 1 ст.ложку соевого уксуса, перемешиваем и добавляем 2 ст.ложки сметаны. Потушить еще 3 минутки и выложить к салату. Перемешиваем, посыпаем белым кунжутом и можно подавать к столу)

(400г сырой свеклы на корейской терке, 250г моркови на корейской терке, 250г куриного филе тонкой соломкой. Обжариваем филе - до золотистого цвета, свеклу и морковь до мягкости. 500г лука нарезаем перьями, обжариваем ло прозрачности, добавляем 1 ст.ложку соевого уксуса, перемешиваем и добавляем 2 ст.ложки сметаны. Потушить еще 3 минутки и выложить к салату. Перемешиваем, посыпаем белым кунжутом и можно подавать к столу) 07:38 С дайконом и крабовыми палочками (400г сырой свеклы и 250г дайкона натереть на корейской терке, 200г крабовых палочек нарезать мелкой соломкой, залить соком половинки лимона, перемешать. Заправка - 1 луковицу нарезать тонкими полукольцами, 4 зубка чеснока на мелкой терке. Отдельно смешать по одной ч.ложке молотых кориандра и черного перца, 1/2 красного острого перца, 1,5 ст.ложки сахара и 0,5 ст.ложки соли. В сковороде разогреть 5 ст.ложек растительного масла, выложить лук и чеснок, специи, обжарить до прозрачности. Вылить в салат горячим, перемешать.)