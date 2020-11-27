Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

В том, как приготовить перловку многим кулинарам виднеются непреодолимые трудности. Крупа действительно привередливая, однако, зная некоторые хитрости и хорошие рецепты готовку можно запросто превратить в увлекательный процесс.
Как вкусно приготовить перловку?
Блюда из перловки можно готовить совершенно разными способами. Крупа используется как гарнир, в первых и вторых блюдах, салатах, выпечке. Кашу можно приготовить на завтрак, который подарит продолжительный заряд энергии и ощущение сытости. Какой бы метод готовки не был бы выбран крупу надо правильно подготовить.
- За пару часов до готовки или с вечера зерна перебирают, убирают мелкий мусор.
- Помещают в сито и промывают под проточной водой или же полощут в миске, пока вода не перестанет быть мутной.
- Заливают чистой водой на 2 см выше зерен и оставляют отмачиваться как минимум два часа, а в идеале – всю ночь.
- Перед тем как приготовить вареную перловку ее повторно промывают.
Перловая каша – рецепт
Способов как сварить перловку множество. Ее готовят на воде, мясном или овощном бульоне либо же на молоке. В последнем случае на стакан зерен берется четыре стакана молока. Бульон или же вода используется в количестве трех стаканов. По приготовлению кашу рекомендуется сдобрить сливочным маслом.
Ингредиенты:
- перловая крупа – 1 стакан;
- вода – 3 стакана.
Приготовление
- Крупу заливают водой, отправляют на плиту.
- С момента вскипания уменьшают пламя.
- Готовится перловка на гарнир 40-50 мин.
Грибной суп с перловкой
Перловый суп варят несколькими способами. Один из популярных – с добавлением грибов. Плоды желательно подбирать лесные. Тогда варево обретет чарующий аромат, будет густым, наваристым и очень сытным. Подают вкуснейшее яство со сметаной и присыпав любимой разновидностью измельченной свежей зелени.
Ингредиенты:
- лесные грибы – 200 г;
- перловая крупа – 150 г;
- вода – 3 л;
- картофель, лавровый лист – 3 шт.;
- морковь, лук – 1 шт.
Приготовление
- Грибы чистят, проваривают 50 мин., жидкость сливают.
- Плоды вынимают, режут кубиком, повторно кипятят с лавровыми листьями в подсоленной воде.
- Кубики лука, крупно тертую морковь обжаривают и тоже выкладывают в отвар вместе с крупой.
- Варят 15 мин., кладут кубики картошки.
- Приправляют специями, варят еще 20 мин., а затем настаивают 1 ч.
Как приготовить рассольник с перловкой?
Сварить рассольник с перловкой и солеными огурцами можно методом, детально описанным далее. В продуктовый набор идеально вписывается говядина. Бульон получится жирнее, если использовать мясо на кости. По завершению варки мякоть лучше отделить и разобрать на волокна или порезать на кусочки.
Ингредиенты:
- говядина – 300 г;
- перловая крупа – 150 г;
- вода – 2,5 л;
- соленые огурцы – 3 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубка;
- лук, морковь – 1 шт.;
- сухой базилик, свежая зелень – по вкусу;
- аджика, хмели-сунели – по вкусу.
Приготовление
- Мясо проваривают в воде, процеживают бульон.
- Доводят до повторного вскипания и добавляют обжаренные кубики лука с тертой морковью и специями, отваренную до полуготовности крупу, кубики картошки.
- Варят 20 мин., закладывают мелко рубленные огурцы с зеленью.
- Держат на огне еще 10 мин. и дают постоять 30 мин.
Перловка с тушенкой – рецепт
Перловка с тушенкой станет востребованным кушаньем в повседневном меню занятых хозяек. Процесс готовки протекает быстро и без особых сложностей. Опытные кулинары советуют производить процесс обжарки в толстостенной кастрюле или же казане. Так же сгодиться чугунная сковорода с высокими бортиками.
Ингредиенты:
- тушенка – 500 г;
- перловая крупа – 300 г;
- вода – 900 мл;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 1 шт.
Приготовление
- Крупу заливают водой доводят до закипания, варят пока не размякнет.
- Отдельно растапливают жир с тушенки.
- Обжаривают 7 мин. мелко рубленный лук и тертую морковку.
- Добавляют тушенку, кашу, присаливают, перчат.
- Тщательно размешивают, убирают с плиты, но потом вкусная перловка должна постоять 20 мин.
Плов из перловки с мясом
Плов из перловки внесет разнообразие в привычный рацион, хотя процесс приготовления протекает по тем же принципам, что и в традиционном варианте. С перловой крупой давно привычное яство приобретает абсолютно новый вкусовой оттенок, в который сложно не влюбиться с первых же секунд дегустации.
Ингредиенты:
- говядина – 500 г;
- растительное масло – 70 мл;
- перловка – 1 стакан;
- лук – 2 шт.;
- морковь, перец чили – 1 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- томатная паста, барбарис – 1 ст. ложка;
- зира, паприка – 1 ч. ложка;
- горячая вода.
Приготовление
- Кусочки мяса обжаривают до появления румяной корки.
- Добавляют луковые полукольца, жарят 3 мин.
- Закладывают брусочки моркови, прожаривают 5 мин.
- Кладут зиру, пасту, тушат 2 мин.
- Бросают барбарис, перец, паприку, головку чеснока целиком.
- Вливают воду так, чтобы она была выше содержимого на 2 см, тушат 40 мин.
- Крупу промывают, обсушивают, обжаривают на сухой сковороде пока от нее не пойдет ореховый запах.
- Выкладывают к другим составляющим.
- Заливают кипятком, чтобы он поднялся на 2 см выше крупы.
- С момента вскипания уменьшают пламя до минимума и готовят яство, прикрыв его крышкой, 50 мин.
Перловка с курицей в духовке
Сочная и рассыпчатая перловка с курицей гарантированно понравится всем домочадцам без исключения. Очень важно не передержать крупу в духовом шкафу и следить за тем, чтобы она готовилась в оптимальном количестве жидкости. Куриное мясо может быть срезано с любой части тушки, но не должно содержать косточек.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 600 г;
- перловая крупа – 300 г;
- кипяченая вода – 600 мл;
- лук, морковь – 2 шт.;
- подсолнечное масло – 4 ст. ложки;
- щепотка кориандра.
Приготовление
- Морковку крупно натирают, лук режут кубиком, обжаривают 4 мин.
- Выкладывают в жаропрочную емкость, присаливают, приправляют кориандром.
- Сверху распределяют промытую, обсушенную крупу.
- Вливают воду, размешивают.
- Укладывают мясо и отправляют печься при 180°С 1 ч.
Салат с перловкой
Приготовление перловки – первый этап, с которого следует начать готовку этого вкуснейшего салата. Варится крупа, как обыкновенная каша, на воде. Для пикантности можно добавить в состав немного стручкового чили. Если майонез заменить маслом и исключить мясо с яйцами, то салат можно готовить и в постные дни.
Ингредиенты:
- отварная перловая крупа – 120 г;
- отварные куриные бедра – 1 шт.;
- маринованные огурцы, отварные яйца – 1 шт.;
- красный лук – ½ шт.;
- консервированная кукуруза – 3 ст. ложки;
- майонез – 2 ст. ложки.
Приготовление
- Мясо, яйцо, огурцы и лук режут мелким кубиком.
- Соединяют с другими компонентами.
Котлеты из перловки
Предварительно отваренная крупа может стать отличной основой для изумительно вкусных котлет. Перловка с фаршем перемешивается еще и с небольшим количеством свежих овощей, которые делают вкусовую гамму будущего яства богаче. Зажаривают его в небольшом количестве рафинированного растительного масла.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 400 г;
- отварная перловая крупа – 200 г;
- чеснок – 2 зубка;
- лук, морковь – ½ шт.;
- сухари для панировки – 4 ст. ложки.
Приготовление
- Теплую кашу соединяют с фаршем, присаливают, перчат.
- Добавляют мелко-мелко рубленый лук с чесноком и мелко тертую морковь.
- Формируют шарики, обваливают в сухарях.
- Обжаривают на среднем огне по 7 мин. с каждой стороны.
Харчо – рецепт с перловкой
Харчо с перловкой – пикантное, яркое варево, не попробовать которое хотя бы один раз настоящее преступление! Аппетит пробуждается от одного лишь запаха, мгновенно распространяющегося по всему дому еще задолго до завершения готовки. Порадует и наваристый бульон, который готовят в два этапа.
Ингредиенты:
- говядина – 300 г;
- перловая крупа – 120 г;
- пастернак – 50 г;
- горячая вода – 2 л;
- чеснок – 4 зубка;
- черный перец – 4 горошины;
- картофель, лук – 1 шт.;
- ткемали – 2 ст. ложки;
- уцко-сунели – 1 ч. ложка;
- лавровый лист.
Приготовление
- Водой покрывают ломтики мяса, доводят до закипания.
- Первый бульон сливают, к мясу вливают горячую воду.
- Бросают горошины, лавровый листок и варят 40 мин.
- Добавляют крупу, проваривают 20 мин.
- Кладут кубики картофеля, варят 15 мин.
- Мелко рубленный лук, пастернак и чеснок обжаривают до мягкости.
- Добавляют к поджарке ткемали, тушат 2 мин.
- Выкладывают в суп, проваривают 5 мин.
Ризотто из перловки
Перловка, рецепты приготовления которой удивительны и просты, может использоваться вместо риса в любимом многими ризотто. На готовку придется потратить чуть дольше времени, но результат того стоит! Масло предварительно надо хорошо охладить. Вместо хереса допускается добавление белого вина сухих сортов.
Ингредиенты:
- перловая крупа – 200 г;
- сливочное масло – 100 г;
- пармезан – 40 г;
- куриный бульон – 1 л;
- сухой херес – 100 мл;
- чеснок – 1 зубок.
Приготовление
- Мелко рубленый лук и чеснок томят в ½ растопленного масла до золотистости.
- Добавляют промытую, обсушенную крупу, прожаривают 2 мин.
- Вливают вино и размешивают пока оно не испарится.
- Вливают половник бульона, присаливают.
- Варят до состояния альденте, постоянно подливая жидкость.
- Вмешивают масло, а за ним – тертый сыр.
Голубцы с перловкой и фаршем
Блюда из перловки, рецепты которых удастся с легкостью осуществить даже начинающему кулинару, очень многообразны. Так перловой крупой можно запросто заменить рисовую в голубцах. Вкусовые качества от этого ничуть не пострадают. Приготовленное яство покажется интересным и абсолютно новым.
Ингредиенты:
- говядина, куриное филе – 250 г;
- перловая крупа – 50 г;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- капуста – 1 кочан;
- чеснок – 1 зубок;
- перец чили – ½ стручка;
- петрушка – ½ пучка;
- томатная паста – ½ ст. ложки;
- кориандр – ½ ч. ложки;
- щепотка сахара.
Приготовление
- Мясо пюрируют вместе с одной луковицей.
- Крупу заливают водой в соотношении 1:3 и варят 20 мин.
- Заготовки соединяют с рубленой зеленью, присаливают, перчат.
- Капустные листья проваривают до мягкости.
- Заворачивают в них фарш и складывают в глубокую емкость.
- Луковые полукольца, крупно тертую морковь и мелко рубленный чеснок обжаривают 7 мин.
- Добавляют пасту, сахарят, вливают немного воды и протушивают 4 мин.
- Покрывают заливкой голубцы и тушат 30 мин.
Запеканка из перловки
Перловая запеканка – еще одна новинка для каждодневной трапезы. Прекрасно яство смакует как основное блюдо или вприкуску со свежими овощами и салатами из них. Для выпекания понадобится жаропрочная посудина с высокими бортиками. Предварительно поверхность необходимо обмазать растительным маслом.
Ингредиенты:
- отварная перловая крупа – 500 г;
- твердый сыр – 300 г;
- сосиски – 6 шт.;
- лук – 2 шт.;
- томатная паста – 1 ст. ложка;
- зелень – по вкусу.
Приготовление
- Луковые кубики обжаривают 5 мин.
- Добавляют разведенную водой пасту, кружки предварительно отваренных сосисок и тушат 10 мин.
- В жаропрочную емкость укладывают ½ каши, сосисок и тертого сыра.
- Повторяют слои и отправляют печься при 180°С 15 мин., а затем посыпают зеленью.
Перловка с мясом в горшочке
Весьма аппетитной получается перловка в горшочке, сделанная в духовом шкафу. Крупу предварительно не отваривают, а только прогревают. При наполнении горшочков следует учесть, что зерна будут развариваться и увеличиваться в размере. При желании томатный сок можно заменить столовой ложкой томатной пасты, разведенной в небольшом количестве воды.
Ингредиенты:
- говядина – 500 г;
- перловка – 400 г;
- лук, морковь – 150 г;
- вода – 1,2 л;
- томатный сок – 100 мл;
- чеснок – 4 зубка;
- растительное масло – 2 ст. ложки.
Приготовление
- Мясную мякоть режут мелкими кубиками, обжаривают 7 мин.
- Докладывают кусочки лука, соломку из моркови, жарят 10 мин.
- Вливают сок, присаливают и протушивают еще 5 мин.
- Крупу прогревают на сухой сковороде 5 мин.
- Заготовки складывают в горшочки, присаливают.
- Вливают воду, добавляют давленный чеснок, размешивают.
- Перловка в духовке готовится при 200°С 30 мин. и еще 1 ч при 180°С.
Как варить перловку в мультиварке?
Прекрасно получается перловка с мясом в мультиварке. Готовить яство таким методом очень просто, ведь за ним не нужно постоянно присматривать и переживать, что зерна пригорят. Мясную мякоть необходимо порезать кусочками величиной примерно в полтора сантиметра, чтобы они быстро прожарились.
Ингредиенты:
- перловка – 250 г;
- говядина – 200 г;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- растительное масло – 1 ст. ложка.
Приготовление
- Перед тем как приготовить перловку на режиме «Жарка» обрабатывают мелко тертую морковь с кубиками лука 5 мин.
- Добавляют небольшие кусочки мяса, жарят еще 10 мин.
- Засыпают крупу, присаливают и вливают воду так, чтобы она была выше составляющих на 2 см.
- Готовят на режиме «Тушение» с закрытой крышкой 1 ч.
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