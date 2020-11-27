Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

В том, как приготовить перловку многим кулинарам виднеются непреодолимые трудности. Крупа действительно привередливая, однако, зная некоторые хитрости и хорошие рецепты готовку можно запросто превратить в увлекательный процесс.

Как вкусно приготовить перловку?

Блюда из перловки можно готовить совершенно разными способами. Крупа используется как гарнир, в первых и вторых блюдах, салатах, выпечке. Кашу можно приготовить на завтрак, который подарит продолжительный заряд энергии и ощущение сытости. Какой бы метод готовки не был бы выбран крупу надо правильно подготовить.

За пару часов до готовки или с вечера зерна перебирают, убирают мелкий мусор. Помещают в сито и промывают под проточной водой или же полощут в миске, пока вода не перестанет быть мутной. Заливают чистой водой на 2 см выше зерен и оставляют отмачиваться как минимум два часа, а в идеале – всю ночь. Перед тем как приготовить вареную перловку ее повторно промывают.

Перловая каша – рецепт

Способов как сварить перловку множество. Ее готовят на воде, мясном или овощном бульоне либо же на молоке. В последнем случае на стакан зерен берется четыре стакана молока. Бульон или же вода используется в количестве трех стаканов. По приготовлению кашу рекомендуется сдобрить сливочным маслом.

Ингредиенты:

перловая крупа – 1 стакан;

вода – 3 стакана.

Приготовление

Крупу заливают водой, отправляют на плиту. С момента вскипания уменьшают пламя. Готовится перловка на гарнир 40-50 мин.

Грибной суп с перловкой

Перловый суп варят несколькими способами. Один из популярных – с добавлением грибов. Плоды желательно подбирать лесные. Тогда варево обретет чарующий аромат, будет густым, наваристым и очень сытным. Подают вкуснейшее яство со сметаной и присыпав любимой разновидностью измельченной свежей зелени.

Ингредиенты:

лесные грибы – 200 г;

перловая крупа – 150 г;

вода – 3 л;

картофель, лавровый лист – 3 шт.;

морковь, лук – 1 шт.

Приготовление

Грибы чистят, проваривают 50 мин., жидкость сливают. Плоды вынимают, режут кубиком, повторно кипятят с лавровыми листьями в подсоленной воде. Кубики лука, крупно тертую морковь обжаривают и тоже выкладывают в отвар вместе с крупой. Варят 15 мин., кладут кубики картошки. Приправляют специями, варят еще 20 мин., а затем настаивают 1 ч.

Как приготовить рассольник с перловкой?

Сварить рассольник с перловкой и солеными огурцами можно методом, детально описанным далее. В продуктовый набор идеально вписывается говядина. Бульон получится жирнее, если использовать мясо на кости. По завершению варки мякоть лучше отделить и разобрать на волокна или порезать на кусочки.

Ингредиенты:

говядина – 300 г;

перловая крупа – 150 г;

вода – 2,5 л;

соленые огурцы – 3 шт.;

картофель – 2 шт.;

чеснок – 2 зубка;

лук, морковь – 1 шт.;

сухой базилик, свежая зелень – по вкусу;

аджика, хмели-сунели – по вкусу.

Приготовление

Мясо проваривают в воде, процеживают бульон. Доводят до повторного вскипания и добавляют обжаренные кубики лука с тертой морковью и специями, отваренную до полуготовности крупу, кубики картошки. Варят 20 мин., закладывают мелко рубленные огурцы с зеленью. Держат на огне еще 10 мин. и дают постоять 30 мин.

Перловка с тушенкой – рецепт

Перловка с тушенкой станет востребованным кушаньем в повседневном меню занятых хозяек. Процесс готовки протекает быстро и без особых сложностей. Опытные кулинары советуют производить процесс обжарки в толстостенной кастрюле или же казане. Так же сгодиться чугунная сковорода с высокими бортиками.

Ингредиенты:

тушенка – 500 г;

перловая крупа – 300 г;

вода – 900 мл;

морковь – 2 шт.;

лук – 1 шт.

Приготовление

Крупу заливают водой доводят до закипания, варят пока не размякнет. Отдельно растапливают жир с тушенки. Обжаривают 7 мин. мелко рубленный лук и тертую морковку. Добавляют тушенку, кашу, присаливают, перчат. Тщательно размешивают, убирают с плиты, но потом вкусная перловка должна постоять 20 мин.

Плов из перловки с мясом

Плов из перловки внесет разнообразие в привычный рацион, хотя процесс приготовления протекает по тем же принципам, что и в традиционном варианте. С перловой крупой давно привычное яство приобретает абсолютно новый вкусовой оттенок, в который сложно не влюбиться с первых же секунд дегустации.

Ингредиенты:

говядина – 500 г;

растительное масло – 70 мл;

перловка – 1 стакан;

лук – 2 шт.;

морковь, перец чили – 1 шт.;

чеснок – 1 головка;

томатная паста, барбарис – 1 ст. ложка;

зира, паприка – 1 ч. ложка;

горячая вода.

Приготовление

Кусочки мяса обжаривают до появления румяной корки. Добавляют луковые полукольца, жарят 3 мин. Закладывают брусочки моркови, прожаривают 5 мин. Кладут зиру, пасту, тушат 2 мин. Бросают барбарис, перец, паприку, головку чеснока целиком. Вливают воду так, чтобы она была выше содержимого на 2 см, тушат 40 мин. Крупу промывают, обсушивают, обжаривают на сухой сковороде пока от нее не пойдет ореховый запах. Выкладывают к другим составляющим. Заливают кипятком, чтобы он поднялся на 2 см выше крупы. С момента вскипания уменьшают пламя до минимума и готовят яство, прикрыв его крышкой, 50 мин.

Перловка с курицей в духовке

Сочная и рассыпчатая перловка с курицей гарантированно понравится всем домочадцам без исключения. Очень важно не передержать крупу в духовом шкафу и следить за тем, чтобы она готовилась в оптимальном количестве жидкости. Куриное мясо может быть срезано с любой части тушки, но не должно содержать косточек.

Ингредиенты:

куриные бедра – 600 г;

перловая крупа – 300 г;

кипяченая вода – 600 мл;

лук, морковь – 2 шт.;

подсолнечное масло – 4 ст. ложки;

щепотка кориандра.

Приготовление

Морковку крупно натирают, лук режут кубиком, обжаривают 4 мин. Выкладывают в жаропрочную емкость, присаливают, приправляют кориандром. Сверху распределяют промытую, обсушенную крупу. Вливают воду, размешивают. Укладывают мясо и отправляют печься при 180°С 1 ч.

Салат с перловкой

Приготовление перловки – первый этап, с которого следует начать готовку этого вкуснейшего салата. Варится крупа, как обыкновенная каша, на воде. Для пикантности можно добавить в состав немного стручкового чили. Если майонез заменить маслом и исключить мясо с яйцами, то салат можно готовить и в постные дни.

Ингредиенты:

отварная перловая крупа – 120 г;

отварные куриные бедра – 1 шт.;

маринованные огурцы, отварные яйца – 1 шт.;

красный лук – ½ шт.;

консервированная кукуруза – 3 ст. ложки;

майонез – 2 ст. ложки.

Приготовление

Мясо, яйцо, огурцы и лук режут мелким кубиком. Соединяют с другими компонентами.

Котлеты из перловки

Предварительно отваренная крупа может стать отличной основой для изумительно вкусных котлет. Перловка с фаршем перемешивается еще и с небольшим количеством свежих овощей, которые делают вкусовую гамму будущего яства богаче. Зажаривают его в небольшом количестве рафинированного растительного масла.

Ингредиенты:

мясной фарш – 400 г;

отварная перловая крупа – 200 г;

чеснок – 2 зубка;

лук, морковь – ½ шт.;

сухари для панировки – 4 ст. ложки.

Приготовление

Теплую кашу соединяют с фаршем, присаливают, перчат. Добавляют мелко-мелко рубленый лук с чесноком и мелко тертую морковь. Формируют шарики, обваливают в сухарях. Обжаривают на среднем огне по 7 мин. с каждой стороны.

Харчо – рецепт с перловкой

Харчо с перловкой – пикантное, яркое варево, не попробовать которое хотя бы один раз настоящее преступление! Аппетит пробуждается от одного лишь запаха, мгновенно распространяющегося по всему дому еще задолго до завершения готовки. Порадует и наваристый бульон, который готовят в два этапа.

Ингредиенты:

говядина – 300 г;

перловая крупа – 120 г;

пастернак – 50 г;

горячая вода – 2 л;

чеснок – 4 зубка;

черный перец – 4 горошины;

картофель, лук – 1 шт.;

ткемали – 2 ст. ложки;

уцко-сунели – 1 ч. ложка;

лавровый лист.

Приготовление

Водой покрывают ломтики мяса, доводят до закипания. Первый бульон сливают, к мясу вливают горячую воду. Бросают горошины, лавровый листок и варят 40 мин. Добавляют крупу, проваривают 20 мин. Кладут кубики картофеля, варят 15 мин. Мелко рубленный лук, пастернак и чеснок обжаривают до мягкости. Добавляют к поджарке ткемали, тушат 2 мин. Выкладывают в суп, проваривают 5 мин.

Ризотто из перловки

Перловка, рецепты приготовления которой удивительны и просты, может использоваться вместо риса в любимом многими ризотто. На готовку придется потратить чуть дольше времени, но результат того стоит! Масло предварительно надо хорошо охладить. Вместо хереса допускается добавление белого вина сухих сортов.

Ингредиенты:

перловая крупа – 200 г;

сливочное масло – 100 г;

пармезан – 40 г;

куриный бульон – 1 л;

сухой херес – 100 мл;

чеснок – 1 зубок.

Приготовление

Мелко рубленый лук и чеснок томят в ½ растопленного масла до золотистости. Добавляют промытую, обсушенную крупу, прожаривают 2 мин. Вливают вино и размешивают пока оно не испарится. Вливают половник бульона, присаливают. Варят до состояния альденте, постоянно подливая жидкость. Вмешивают масло, а за ним – тертый сыр.

Голубцы с перловкой и фаршем

Блюда из перловки, рецепты которых удастся с легкостью осуществить даже начинающему кулинару, очень многообразны. Так перловой крупой можно запросто заменить рисовую в голубцах. Вкусовые качества от этого ничуть не пострадают. Приготовленное яство покажется интересным и абсолютно новым.

Ингредиенты:

говядина, куриное филе – 250 г;

перловая крупа – 50 г;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

капуста – 1 кочан;

чеснок – 1 зубок;

перец чили – ½ стручка;

петрушка – ½ пучка;

томатная паста – ½ ст. ложки;

кориандр – ½ ч. ложки;

щепотка сахара.

Приготовление

Мясо пюрируют вместе с одной луковицей. Крупу заливают водой в соотношении 1:3 и варят 20 мин. Заготовки соединяют с рубленой зеленью, присаливают, перчат. Капустные листья проваривают до мягкости. Заворачивают в них фарш и складывают в глубокую емкость. Луковые полукольца, крупно тертую морковь и мелко рубленный чеснок обжаривают 7 мин. Добавляют пасту, сахарят, вливают немного воды и протушивают 4 мин. Покрывают заливкой голубцы и тушат 30 мин.

Запеканка из перловки

Перловая запеканка – еще одна новинка для каждодневной трапезы. Прекрасно яство смакует как основное блюдо или вприкуску со свежими овощами и салатами из них. Для выпекания понадобится жаропрочная посудина с высокими бортиками. Предварительно поверхность необходимо обмазать растительным маслом.

Ингредиенты:

отварная перловая крупа – 500 г;

твердый сыр – 300 г;

сосиски – 6 шт.;

лук – 2 шт.;

томатная паста – 1 ст. ложка;

зелень – по вкусу.

Приготовление

Луковые кубики обжаривают 5 мин. Добавляют разведенную водой пасту, кружки предварительно отваренных сосисок и тушат 10 мин. В жаропрочную емкость укладывают ½ каши, сосисок и тертого сыра. Повторяют слои и отправляют печься при 180°С 15 мин., а затем посыпают зеленью.

Перловка с мясом в горшочке

Весьма аппетитной получается перловка в горшочке, сделанная в духовом шкафу. Крупу предварительно не отваривают, а только прогревают. При наполнении горшочков следует учесть, что зерна будут развариваться и увеличиваться в размере. При желании томатный сок можно заменить столовой ложкой томатной пасты, разведенной в небольшом количестве воды.

Ингредиенты:

говядина – 500 г;

перловка – 400 г;

лук, морковь – 150 г;

вода – 1,2 л;

томатный сок – 100 мл;

чеснок – 4 зубка;

растительное масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

Мясную мякоть режут мелкими кубиками, обжаривают 7 мин. Докладывают кусочки лука, соломку из моркови, жарят 10 мин. Вливают сок, присаливают и протушивают еще 5 мин. Крупу прогревают на сухой сковороде 5 мин. Заготовки складывают в горшочки, присаливают. Вливают воду, добавляют давленный чеснок, размешивают. Перловка в духовке готовится при 200°С 30 мин. и еще 1 ч при 180°С.

Как варить перловку в мультиварке?

Прекрасно получается перловка с мясом в мультиварке. Готовить яство таким методом очень просто, ведь за ним не нужно постоянно присматривать и переживать, что зерна пригорят. Мясную мякоть необходимо порезать кусочками величиной примерно в полтора сантиметра, чтобы они быстро прожарились.

Ингредиенты:

перловка – 250 г;

говядина – 200 г;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

растительное масло – 1 ст. ложка.

Приготовление