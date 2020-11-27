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Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

В том, как приготовить перловку многим кулинарам виднеются непреодолимые трудности. Крупа действительно привередливая, однако, зная некоторые хитрости и хорошие рецепты готовку можно запросто превратить в увлекательный процесс.

Как вкусно приготовить перловку?

Блюда из перловки можно готовить совершенно разными способами. Крупа используется как гарнир, в первых и вторых блюдах, салатах, выпечке. Кашу можно приготовить на завтрак, который подарит продолжительный заряд энергии и ощущение сытости. Какой бы метод готовки не был бы выбран крупу надо правильно подготовить.

  1. За пару часов до готовки или с вечера зерна перебирают, убирают мелкий мусор.
  2. Помещают в сито и промывают под проточной водой или же полощут в миске, пока вода не перестанет быть мутной.
  3. Заливают чистой водой на 2 см выше зерен и оставляют отмачиваться как минимум два часа, а в идеале – всю ночь.
  4. Перед тем как приготовить вареную перловку ее повторно промывают.

Перловая каша – рецепт

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Способов как сварить перловку множество. Ее готовят на воде, мясном или овощном бульоне либо же на молоке. В последнем случае на стакан зерен берется четыре стакана молока. Бульон или же вода используется в количестве трех стаканов. По приготовлению кашу рекомендуется сдобрить сливочным маслом.

Ингредиенты:

  • перловая крупа – 1 стакан;
  • вода – 3 стакана.

Приготовление

  1. Крупу заливают водой, отправляют на плиту.
  2. С момента вскипания уменьшают пламя.
  3. Готовится перловка на гарнир 40-50 мин.

Грибной суп с перловкой

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Перловый суп варят несколькими способами. Один из популярных – с добавлением грибов. Плоды желательно подбирать лесные. Тогда варево обретет чарующий аромат, будет густым, наваристым и очень сытным. Подают вкуснейшее яство со сметаной и присыпав любимой разновидностью измельченной свежей зелени.

Ингредиенты:

  • лесные грибы – 200 г;
  • перловая крупа – 150 г;
  • вода – 3 л;
  • картофель, лавровый лист – 3 шт.;
  • морковь, лук – 1 шт.

Приготовление

  1. Грибы чистят, проваривают 50 мин., жидкость сливают.
  2. Плоды вынимают, режут кубиком, повторно кипятят с лавровыми листьями в подсоленной воде.
  3. Кубики лука, крупно тертую морковь обжаривают и тоже выкладывают в отвар вместе с крупой.
  4. Варят 15 мин., кладут кубики картошки.
  5. Приправляют специями, варят еще 20 мин., а затем настаивают 1 ч.

Как приготовить рассольник с перловкой?

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Сварить рассольник с перловкой и солеными огурцами можно методом, детально описанным далее. В продуктовый набор идеально вписывается говядина. Бульон получится жирнее, если использовать мясо на кости. По завершению варки мякоть лучше отделить и разобрать на волокна или порезать на кусочки.

Ингредиенты:

  • говядина – 300 г;
  • перловая крупа – 150 г;
  • вода – 2,5 л;
  • соленые огурцы – 3 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зубка;
  • лук, морковь – 1 шт.;
  • сухой базилик, свежая зелень – по вкусу;
  • аджика, хмели-сунели – по вкусу.

Приготовление

  1. Мясо проваривают в воде, процеживают бульон.
  2. Доводят до повторного вскипания и добавляют обжаренные кубики лука с тертой морковью и специями, отваренную до полуготовности крупу, кубики картошки.
  3. Варят 20 мин., закладывают мелко рубленные огурцы с зеленью.
  4. Держат на огне еще 10 мин. и дают постоять 30 мин.

Перловка с тушенкой – рецепт

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Перловка с тушенкой станет востребованным кушаньем в повседневном меню занятых хозяек. Процесс готовки протекает быстро и без особых сложностей. Опытные кулинары советуют производить процесс обжарки в толстостенной кастрюле или же казане. Так же сгодиться чугунная сковорода с высокими бортиками.

Ингредиенты:

  • тушенка – 500 г;
  • перловая крупа – 300 г;
  • вода – 900 мл;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.

Приготовление

  1. Крупу заливают водой доводят до закипания, варят пока не размякнет.
  2. Отдельно растапливают жир с тушенки.
  3. Обжаривают 7 мин. мелко рубленный лук и тертую морковку.
  4. Добавляют тушенку, кашу, присаливают, перчат.
  5. Тщательно размешивают, убирают с плиты, но потом вкусная перловка должна постоять 20 мин.

Плов из перловки с мясом

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Плов из перловки внесет разнообразие в привычный рацион, хотя процесс приготовления протекает по тем же принципам, что и в традиционном варианте. С перловой крупой давно привычное яство приобретает абсолютно новый вкусовой оттенок, в который сложно не влюбиться с первых же секунд дегустации.

Ингредиенты:

  • говядина – 500 г;
  • растительное масло – 70 мл;
  • перловка – 1 стакан;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь, перец чили – 1 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • томатная паста, барбарис – 1 ст. ложка;
  • зира, паприка – 1 ч. ложка;
  • горячая вода.

Приготовление

  1. Кусочки мяса обжаривают до появления румяной корки.
  2. Добавляют луковые полукольца, жарят 3 мин.
  3. Закладывают брусочки моркови, прожаривают 5 мин.
  4. Кладут зиру, пасту, тушат 2 мин.
  5. Бросают барбарис, перец, паприку, головку чеснока целиком.
  6. Вливают воду так, чтобы она была выше содержимого на 2 см, тушат 40 мин.
  7. Крупу промывают, обсушивают, обжаривают на сухой сковороде пока от нее не пойдет ореховый запах.
  8. Выкладывают к другим составляющим.
  9. Заливают кипятком, чтобы он поднялся на 2 см выше крупы.
  10. С момента вскипания уменьшают пламя до минимума и готовят яство, прикрыв его крышкой, 50 мин.

Перловка с курицей в духовке

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Сочная и рассыпчатая перловка с курицей гарантированно понравится всем домочадцам без исключения. Очень важно не передержать крупу в духовом шкафу и следить за тем, чтобы она готовилась в оптимальном количестве жидкости. Куриное мясо может быть срезано с любой части тушки, но не должно содержать косточек.

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 600 г;
  • перловая крупа – 300 г;
  • кипяченая вода – 600 мл;
  • лук, морковь – 2 шт.;
  • подсолнечное масло – 4 ст. ложки;
  • щепотка кориандра.

Приготовление

  1. Морковку крупно натирают, лук режут кубиком, обжаривают 4 мин.
  2. Выкладывают в жаропрочную емкость, присаливают, приправляют кориандром.
  3. Сверху распределяют промытую, обсушенную крупу.
  4. Вливают воду, размешивают.
  5. Укладывают мясо и отправляют печься при 180°С 1 ч.

Салат с перловкой

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Приготовление перловки – первый этап, с которого следует начать готовку этого вкуснейшего салата. Варится крупа, как обыкновенная каша, на воде. Для пикантности можно добавить в состав немного стручкового чили. Если майонез заменить маслом и исключить мясо с яйцами, то салат можно готовить и в постные дни.

Ингредиенты:

  • отварная перловая крупа – 120 г;
  • отварные куриные бедра – 1 шт.;
  • маринованные огурцы, отварные яйца – 1 шт.;
  • красный лук – ½ шт.;
  • консервированная кукуруза – 3 ст. ложки;
  • майонез – 2 ст. ложки.

Приготовление

  1. Мясо, яйцо, огурцы и лук режут мелким кубиком.
  2. Соединяют с другими компонентами.

Котлеты из перловки

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Предварительно отваренная крупа может стать отличной основой для изумительно вкусных котлет. Перловка с фаршем перемешивается еще и с небольшим количеством свежих овощей, которые делают вкусовую гамму будущего яства богаче. Зажаривают его в небольшом количестве рафинированного растительного масла.

Ингредиенты:

  • мясной фарш – 400 г;
  • отварная перловая крупа – 200 г;
  • чеснок – 2 зубка;
  • лук, морковь – ½ шт.;
  • сухари для панировки – 4 ст. ложки.

Приготовление

  1. Теплую кашу соединяют с фаршем, присаливают, перчат.
  2. Добавляют мелко-мелко рубленый лук с чесноком и мелко тертую морковь.
  3. Формируют шарики, обваливают в сухарях.
  4. Обжаривают на среднем огне по 7 мин. с каждой стороны.

Харчо – рецепт с перловкой

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Харчо с перловкой – пикантное, яркое варево, не попробовать которое хотя бы один раз настоящее преступление! Аппетит пробуждается от одного лишь запаха, мгновенно распространяющегося по всему дому еще задолго до завершения готовки. Порадует и наваристый бульон, который готовят в два этапа.

Ингредиенты:

  • говядина – 300 г;
  • перловая крупа – 120 г;
  • пастернак – 50 г;
  • горячая вода – 2 л;
  • чеснок – 4 зубка;
  • черный перец – 4 горошины;
  • картофель, лук – 1 шт.;
  • ткемали – 2 ст. ложки;
  • уцко-сунели – 1 ч. ложка;
  • лавровый лист.

Приготовление

  1. Водой покрывают ломтики мяса, доводят до закипания.
  2. Первый бульон сливают, к мясу вливают горячую воду.
  3. Бросают горошины, лавровый листок и варят 40 мин.
  4. Добавляют крупу, проваривают 20 мин.
  5. Кладут кубики картофеля, варят 15 мин.
  6. Мелко рубленный лук, пастернак и чеснок обжаривают до мягкости.
  7. Добавляют к поджарке ткемали, тушат 2 мин.
  8. Выкладывают в суп, проваривают 5 мин.

Ризотто из перловки

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Перловка, рецепты приготовления которой удивительны и просты, может использоваться вместо риса в любимом многими ризотто. На готовку придется потратить чуть дольше времени, но результат того стоит! Масло предварительно надо хорошо охладить. Вместо хереса допускается добавление белого вина сухих сортов.

Ингредиенты:

  • перловая крупа – 200 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • пармезан – 40 г;
  • куриный бульон – 1 л;
  • сухой херес – 100 мл;
  • чеснок – 1 зубок.

Приготовление

  1. Мелко рубленый лук и чеснок томят в ½ растопленного масла до золотистости.
  2. Добавляют промытую, обсушенную крупу, прожаривают 2 мин.
  3. Вливают вино и размешивают пока оно не испарится.
  4. Вливают половник бульона, присаливают.
  5. Варят до состояния альденте, постоянно подливая жидкость.
  6. Вмешивают масло, а за ним – тертый сыр.

Голубцы с перловкой и фаршем

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Блюда из перловки, рецепты которых удастся с легкостью осуществить даже начинающему кулинару, очень многообразны. Так перловой крупой можно запросто заменить рисовую в голубцах. Вкусовые качества от этого ничуть не пострадают. Приготовленное яство покажется интересным и абсолютно новым.

Ингредиенты:

  • говядина, куриное филе – 250 г;
  • перловая крупа – 50 г;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • капуста – 1 кочан;
  • чеснок – 1 зубок;
  • перец чили – ½ стручка;
  • петрушка – ½ пучка;
  • томатная паста – ½ ст. ложки;
  • кориандр – ½ ч. ложки;
  • щепотка сахара.

Приготовление

  1. Мясо пюрируют вместе с одной луковицей.
  2. Крупу заливают водой в соотношении 1:3 и варят 20 мин.
  3. Заготовки соединяют с рубленой зеленью, присаливают, перчат.
  4. Капустные листья проваривают до мягкости.
  5. Заворачивают в них фарш и складывают в глубокую емкость.
  6. Луковые полукольца, крупно тертую морковь и мелко рубленный чеснок обжаривают 7 мин.
  7. Добавляют пасту, сахарят, вливают немного воды и протушивают 4 мин.
  8. Покрывают заливкой голубцы и тушат 30 мин.

Запеканка из перловки

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Перловая запеканка – еще одна новинка для каждодневной трапезы. Прекрасно яство смакует как основное блюдо или вприкуску со свежими овощами и салатами из них. Для выпекания понадобится жаропрочная посудина с высокими бортиками. Предварительно поверхность необходимо обмазать растительным маслом.

Ингредиенты:

  • отварная перловая крупа – 500 г;
  • твердый сыр – 300 г;
  • сосиски – 6 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • томатная паста – 1 ст. ложка;
  • зелень – по вкусу.

Приготовление

  1. Луковые кубики обжаривают 5 мин.
  2. Добавляют разведенную водой пасту, кружки предварительно отваренных сосисок и тушат 10 мин.
  3. В жаропрочную емкость укладывают ½ каши, сосисок и тертого сыра.
  4. Повторяют слои и отправляют печься при 180°С 15 мин., а затем посыпают зеленью.

Перловка с мясом в горшочке

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Весьма аппетитной получается перловка в горшочке, сделанная в духовом шкафу. Крупу предварительно не отваривают, а только прогревают. При наполнении горшочков следует учесть, что зерна будут развариваться и увеличиваться в размере. При желании томатный сок можно заменить столовой ложкой томатной пасты, разведенной в небольшом количестве воды.

Ингредиенты:

  • говядина – 500 г;
  • перловка – 400 г;
  • лук, морковь – 150 г;
  • вода – 1,2 л;
  • томатный сок – 100 мл;
  • чеснок – 4 зубка;
  • растительное масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

  1. Мясную мякоть режут мелкими кубиками, обжаривают 7 мин.
  2. Докладывают кусочки лука, соломку из моркови, жарят 10 мин.
  3. Вливают сок, присаливают и протушивают еще 5 мин.
  4. Крупу прогревают на сухой сковороде 5 мин.
  5. Заготовки складывают в горшочки, присаливают.
  6. Вливают воду, добавляют давленный чеснок, размешивают.
  7. Перловка в духовке готовится при 200°С 30 мин. и еще 1 ч при 180°С.

Как варить перловку в мультиварке?

Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам?

Прекрасно получается перловка с мясом в мультиварке. Готовить яство таким методом очень просто, ведь за ним не нужно постоянно присматривать и переживать, что зерна пригорят. Мясную мякоть необходимо порезать кусочками величиной примерно в полтора сантиметра, чтобы они быстро прожарились.

Ингредиенты:

  • перловка – 250 г;
  • говядина – 200 г;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • растительное масло – 1 ст. ложка.

Приготовление

  1. Перед тем как приготовить перловку на режиме «Жарка» обрабатывают мелко тертую морковь с кубиками лука 5 мин.
  2. Добавляют небольшие кусочки мяса, жарят еще 10 мин.
  3. Засыпают крупу, присаливают и вливают воду так, чтобы она была выше составляющих на 2 см.
  4. Готовят на режиме «Тушение» с закрытой крышкой 1 ч.

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