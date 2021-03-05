Свиная рулька в духовке на луковой подушке

Свиную рульку я попробовал впервые, когда был в Праге. Чехи настоящие мастера приготовления вепрева колена и блюдо запомнилось мне своим необычным вкусом, мягкостью и красивой подачей. Воспоминания не давали мне покоя, и я решил приготовить свиную рульку в домашних условиях. Я запекал свиную рульку в духовке на луковой подушке. Что получилось — расскажу в этом рецепте.

Для того, чтобы запечь рульку в духовке на луковой подушке нам понадобятся:

Свиная рулька — 1 кг (вес каждой рульки, охлажденная)

Лук — 3 головки (средние)

Чеснок — 2 зубка

Для маринада рульки: пряная смесь трав — 1 ч. ложка (орегано, базилик, майоран, розмарин, тимьян, шалфей)

Лавровый лист — 2 шт.

Мускатный орех — 0,5 ч. ложки

Перец черный горошком — 5−7 шт.

Красный перец молотый — щепотка

Чеснок — 2 зубка

Соль крупная — 1 ч. ложка (лучше морская)

Масло оливковое — 1 ст. ложка

Как приготовить свиную рульку в духовке на луковой подушке

Рульку моем, избавляемся от волосяного покрова, который может быть на внешней части шкурки, внимательно смотрим на предмет обломков костей, которые могли остаться при разделке. Чистим 2 зубка чеснока, режем брусочками, чтобы нашпиговать наше мясо. Острым ножом делаем прорези в рульке и утапливаем в прорези кусочки чеснока. Готовим маринад, в котором рулька должна полежать хотя бы 12−14 часов, а лучше — сутки. В ступке измельчим смесь пряных трав, лавровый лист, мускатный орех, черный и красный перец, а затем — соль. Когда смесь будет однородной, добавим мелко порезанный чеснок и тщательно перемешаем. После этого добавим оливковое масло и хорошо перемешаем. Наш маринад готов. Перекладываем рульки в чашку или глубокую форму, натираем получившейся смесью со всех сторон и отправляем в холодильник мариноваться. Разогреваем духовку до 220 °C. Чистим лук и нарезаем кольцами по 0,5−0,7 см. Дно формы для запекания выкладываем кольцами лука. Смазывать форму дополнительно не нужно. Выкладываем рульки на луковую подушку, а маринад распределяем сверху по поверхности мяса. Примерно вот так: Режим запекания свиной рульки в духовке следующий. Первые 30 минут — 220 °C. Затем понижаем температуру до 190 °C и запекаем примерно 1:15—1:30. В общей сложности должно получиться около 2 часов для килограммовых рулек. Достаем наши свиные рульки на луковой подушке из духовки и даём постоять 10−15 минут перед подачей на стол.

Вот что получилось у меня:

Это был кулинарный эксперимент, но он признан удачным, т.к. рулька получилась очень вкусной, мясо нежное, с легким ароматом чеснока и пряных трав. Так что рекомендую попробовать приготовить рульку в домашних условиях. Кстати, лук, из которого мы сделали подушку для рульки, получился тоже очень вкусным. Он закарамелизовался и приобрел необычный вкус. Так что при подаче можете и его подать в отдельной тарелке, удалив сильно подгорелые части, которые оказались у стенок формы для запекания.

Приятного аппетита!