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Свиная рулька в духовке на луковой подушке

Свиную рульку я попробовал впервые, когда был в Праге. Чехи настоящие мастера приготовления вепрева колена и блюдо запомнилось мне своим необычным вкусом, мягкостью и красивой подачей. Воспоминания не давали мне покоя, и я решил приготовить свиную рульку в домашних условиях. Я запекал свиную рульку в духовке на луковой подушке. Что получилось — расскажу в этом рецепте.

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Для того, чтобы запечь рульку в духовке на луковой подушке нам понадобятся:

  • Свиная рулька — 1 кг (вес каждой рульки, охлажденная)
  • Лук — 3 головки (средние)
  • Чеснок — 2 зубка
  • Для маринада рульки: пряная смесь трав — 1 ч. ложка (орегано, базилик, майоран, розмарин, тимьян, шалфей)
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Мускатный орех — 0,5 ч. ложки
  • Перец черный горошком — 5−7 шт.
  • Красный перец молотый — щепотка
  • Чеснок — 2 зубка
  • Соль крупная — 1 ч. ложка (лучше морская)
  • Масло оливковое — 1 ст. ложка

Как приготовить свиную рульку в духовке на луковой подушке

  1. Рульку моем, избавляемся от волосяного покрова, который может быть на внешней части шкурки, внимательно смотрим на предмет обломков костей, которые могли остаться при разделке. Чистим 2 зубка чеснока, режем брусочками, чтобы нашпиговать наше мясо. Острым ножом делаем прорези в рульке и утапливаем в прорези кусочки чеснока.
  2. Готовим маринад, в котором рулька должна полежать хотя бы 12−14 часов, а лучше — сутки. В ступке измельчим смесь пряных трав, лавровый лист, мускатный орех, черный и красный перец, а затем — соль. Когда смесь будет однородной, добавим мелко порезанный чеснок и тщательно перемешаем. После этого добавим оливковое масло и хорошо перемешаем. Наш маринад готов.
  3. Перекладываем рульки в чашку или глубокую форму, натираем получившейся смесью со всех сторон и отправляем в холодильник мариноваться.
  4. Разогреваем духовку до 220 °C. Чистим лук и нарезаем кольцами по 0,5−0,7 см. Дно формы для запекания выкладываем кольцами лука. Смазывать форму дополнительно не нужно. Выкладываем рульки на луковую подушку, а маринад распределяем сверху по поверхности мяса. Примерно вот так:

    Свиная рулька в духовке на луковой подушке

  5. Режим запекания свиной рульки в духовке следующий. Первые 30 минут — 220 °C. Затем понижаем температуру до 190 °C и запекаем примерно 1:15—1:30. В общей сложности должно получиться около 2 часов для килограммовых рулек.
  6. Достаем наши свиные рульки на луковой подушке из духовки и даём постоять 10−15 минут перед подачей на стол.

Вот что получилось у меня:

Свиная рулька в духовке на луковой подушке

Это был кулинарный эксперимент, но он признан удачным, т.к. рулька получилась очень вкусной, мясо нежное, с легким ароматом чеснока и пряных трав. Так что рекомендую попробовать приготовить рульку в домашних условиях. Кстати, лук, из которого мы сделали подушку для рульки, получился тоже очень вкусным. Он закарамелизовался и приобрел необычный вкус. Так что при подаче можете и его подать в отдельной тарелке, удалив сильно подгорелые части, которые оказались у стенок формы для запекания.

Приятного аппетита! 

 

 

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