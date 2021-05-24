7 вкусных салатов в стаканчиках

Я уже не раз писала про то, как мне нравятся салаты в стакинчиках, креманках или бокалах. Есть даже специальное слово для блюд, которые так подают, они называются веррины. Сегодня я собрала вместе семь рецептов верринов.
1. Салат с креветками
Этот салат отлично смотрится в коктейльных бокалах, для романтического вечера самое то, что надо.
Что понадобится на 2 бокала:
Список продуктов
Салат порвём руками и разложим в бокалы. Красный лук режем чевертькольцами, выкладываем к салату.
Готовим салат
Черри и перепелиные яйца режем пополам, раскладываем по бокалам. Сверху кладём консервированные креветки. Можно взять вместо креветок мидии или использовать и то, и другое.
Заправляем салат
Для заправки смешиваем оливковое масло, лимонный сок, вустерский соус, по одной щепотке соли и сахара.
Вустерский соус почему-то встречается в продаже не так часто, как хотелось бы. Если вдруг не найдёте, можно просто сделать без него или добавить в заправку пару капель соевого соуса.
2. Салат "Вальдорф "
Это классический салат, который начали подавать в отеле "Вальдорф" в США ещё в позапрошлом веке. Тогда в него клали только яблоки и сельдерей, это вкусно, но я больше люблю вариант с добавлением винограда.
Что понадобится на 2 креманки:
Список продуктов
Стебли сельдерея нарезаем поперёк, яблоки кубиками, виноград четыре или на восемь частей в зависимости от размера. Яблоки для вальдорфского салата обязательно нужны зелёные, а виноград подойдёт любой. Грецкие орехи режем ножом, измельчать их в пюре не нужно. Половину орехов оставляем для украшения, все остальное смешиваем.
Готовим салат
Смешиваем майонез, лимонный сок и сливки, заправляем салат и ставим в холодильник минимум на час. Оствшимися орехами посыпаем салат прямо перед подачей.
3. Слоёный салат с редькой
Слоёные салаты тоже отлично подходят для подачи в стаканчиках. Я люблю в таком формате подавать салат из чёрной редьки.
Что понадобится на два стаканчика:
Список продуктов
Отвариваем картошку и яйца. Лук мелко режем, все остальное натираем на тёрке.
Слои выкладываем в таком порядке: картошка, лук, редька, яблоко, морковка, яйцо, грецкие орехи.
Готовим салат
Каждый слой промазываем майонезом.
Лучше всего сразу салат не есть, а дать ему постоять, чтобы слои пропитались.
4. Средиземноморский салат с арбузом
Это салат очень гурманский. Уверена, что кому-то сочетание сладкого арбуза с солёным сыром покажется диким, а кто-то в него просто влюбится. В любом случае советую хоть раз попробовать приготовить, тем более что это очень просто.
Что понадобится:
Список продуктов
Арбуз режем неровными кусочками шириной примерно 2 сантиметра. Овечий сыр ломаем руками тоже неровными кусочками. Выкладываем арбуз и сыр в стаканчики.
Готовим салат
Отрываем с мяты листики, добавляем в салат. Смешиваем бальзамический уксус, мёд и оливковое масло. Заправляем салат и посыпаем кедровыми орешками. Чтобы лучше раскрылся вкус орешков, можно их сначала обжарить на сухой сковородке.
5. Весенний салат
Вот яркий пример того, что в стаканчиках можно подавать не только всякие гурманские штуки. Обычный салат из сезонных овощей при такой подаче может заиграть новыми красками.
Что понадобится на 4 стаканчика:
Список продуктов
Редиску и огурцы режем кружочками. Сельдерей нарезаем поперёк стеблей. Мелко режем зелень и орехи.
Готовим салат
Смешиваем сметану с горчицей. Солим салат, заправляем и раскладываем по стаканчикам.
6. Салат с форелью и грейпфрутом
При подаче этого салата вместо стаканчиков я использовала формочки из грейпфрута. Смотрится оригинально и отлично подходит для романтического вечера.
Что понадобится на 2 порции:
Список продуктов
Первым делом ставим рыбу в духовку минут на 15.
Грейпфрут разрезаем пополам и аккуратно вынимаем мякоть из кожуры. Со спелым фруктом это выходит довольно легко.
Вынимаем мякоть грейпфрута
Формочки из грейпфрута заполняем рукколой. Смешиваем мёд, оливковое масло и сок из двух долек грейпфрута. Поливаем рукколу заправкой, испольюем не всю заправку, процентов 20 оставляем.
Готовим салат
Режем 4 дольки грейпфрута, рыбу разбираем на хлопья. Поливаем оставшейся заправкой и посыпаем орехами.
7. Капрезе в рюмках
Салат капрезе отлично подходит для подачи в стаканчиках. А для фуршетного стола можно использовать рюмки.
На донышко каждой рюмки выкладываем немного соуса песто, где-то половину чайной ложки.
Маленькие шарики моцареллы и помидоры черри накалываем на деревянные шпажки и опускаем в рюмочки.
Так буквально за пару минут на столе появляется вкусная, красивая и оригинальная закуска.
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