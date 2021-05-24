7 вкусных салатов в стаканчиках

Я уже не раз писала про то, как мне нравятся салаты в стакинчиках, креманках или бокалах. Есть даже специальное слово для блюд, которые так подают, они называются веррины. Сегодня я собрала вместе семь рецептов верринов.

1. Салат с креветками

Этот салат отлично смотрится в коктейльных бокалах, для романтического вечера самое то, что надо.

Что понадобится на 2 бокала:

Список продуктов

Салат порвём руками и разложим в бокалы. Красный лук режем чевертькольцами, выкладываем к салату.

Готовим салат

Черри и перепелиные яйца режем пополам, раскладываем по бокалам. Сверху кладём консервированные креветки. Можно взять вместо креветок мидии или использовать и то, и другое.

Заправляем салат

Для заправки смешиваем оливковое масло, лимонный сок, вустерский соус, по одной щепотке соли и сахара.

Вустерский соус почему-то встречается в продаже не так часто, как хотелось бы. Если вдруг не найдёте, можно просто сделать без него или добавить в заправку пару капель соевого соуса.

2. Салат "Вальдорф "

Это классический салат, который начали подавать в отеле "Вальдорф" в США ещё в позапрошлом веке. Тогда в него клали только яблоки и сельдерей, это вкусно, но я больше люблю вариант с добавлением винограда.

Что понадобится на 2 креманки:

Список продуктов

Стебли сельдерея нарезаем поперёк, яблоки кубиками, виноград четыре или на восемь частей в зависимости от размера. Яблоки для вальдорфского салата обязательно нужны зелёные, а виноград подойдёт любой. Грецкие орехи режем ножом, измельчать их в пюре не нужно. Половину орехов оставляем для украшения, все остальное смешиваем.

Готовим салат

Смешиваем майонез, лимонный сок и сливки, заправляем салат и ставим в холодильник минимум на час. Оствшимися орехами посыпаем салат прямо перед подачей.

3. Слоёный салат с редькой

Слоёные салаты тоже отлично подходят для подачи в стаканчиках. Я люблю в таком формате подавать салат из чёрной редьки.

Что понадобится на два стаканчика:

Список продуктов

Отвариваем картошку и яйца. Лук мелко режем, все остальное натираем на тёрке.

Слои выкладываем в таком порядке: картошка, лук, редька, яблоко, морковка, яйцо, грецкие орехи.

Готовим салат

Каждый слой промазываем майонезом.

Лучше всего сразу салат не есть, а дать ему постоять, чтобы слои пропитались.

4. Средиземноморский салат с арбузом

Это салат очень гурманский. Уверена, что кому-то сочетание сладкого арбуза с солёным сыром покажется диким, а кто-то в него просто влюбится. В любом случае советую хоть раз попробовать приготовить, тем более что это очень просто.

Что понадобится:

Список продуктов

Арбуз режем неровными кусочками шириной примерно 2 сантиметра. Овечий сыр ломаем руками тоже неровными кусочками. Выкладываем арбуз и сыр в стаканчики.

Готовим салат

Отрываем с мяты листики, добавляем в салат. Смешиваем бальзамический уксус, мёд и оливковое масло. Заправляем салат и посыпаем кедровыми орешками. Чтобы лучше раскрылся вкус орешков, можно их сначала обжарить на сухой сковородке.

5. Весенний салат

Вот яркий пример того, что в стаканчиках можно подавать не только всякие гурманские штуки. Обычный салат из сезонных овощей при такой подаче может заиграть новыми красками.

Что понадобится на 4 стаканчика:

Список продуктов

Редиску и огурцы режем кружочками. Сельдерей нарезаем поперёк стеблей. Мелко режем зелень и орехи.

Готовим салат

Смешиваем сметану с горчицей. Солим салат, заправляем и раскладываем по стаканчикам.

6. Салат с форелью и грейпфрутом

При подаче этого салата вместо стаканчиков я использовала формочки из грейпфрута. Смотрится оригинально и отлично подходит для романтического вечера.

Что понадобится на 2 порции:

Список продуктов

Первым делом ставим рыбу в духовку минут на 15.

Грейпфрут разрезаем пополам и аккуратно вынимаем мякоть из кожуры. Со спелым фруктом это выходит довольно легко.

Вынимаем мякоть грейпфрута

Формочки из грейпфрута заполняем рукколой. Смешиваем мёд, оливковое масло и сок из двух долек грейпфрута. Поливаем рукколу заправкой, испольюем не всю заправку, процентов 20 оставляем.

Готовим салат

Режем 4 дольки грейпфрута, рыбу разбираем на хлопья. Поливаем оставшейся заправкой и посыпаем орехами.

7. Капрезе в рюмках

Салат капрезе отлично подходит для подачи в стаканчиках. А для фуршетного стола можно использовать рюмки.

На донышко каждой рюмки выкладываем немного соуса песто, где-то половину чайной ложки.

Маленькие шарики моцареллы и помидоры черри накалываем на деревянные шпажки и опускаем в рюмочки.

Так буквально за пару минут на столе появляется вкусная, красивая и оригинальная закуска.