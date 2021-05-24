БУДЕТ ВКУСНО!

130 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо за интересные рецепты, надо попробовать их приготовить!!!Как быстро и вкус...
  • Тамара Аристархова
    Большое спасибо за Прекрасные/ Вкусные рецепты! ! !15 рецептов самых...
  • Любовь Малова
    Морковь и шафран в дюшбара никто не кладет,это автор что то попутал.Кладут сары-кек,но никак не шафран. Дюшбара долж...Ароматное, вкусно...

7 вкусных салатов в стаканчиках

Я уже не раз писала про то, как мне нравятся салаты в стакинчиках, креманках или бокалах. Есть даже специальное слово для блюд, которые так подают, они называются веррины. Сегодня я собрала вместе семь рецептов верринов.

1. Салат с креветками

7 вкусных салатов в стаканчиках

Этот салат отлично смотрится в коктейльных бокалах, для романтического вечера самое то, что надо.

Что понадобится на 2 бокала:

Список продуктов

Список продуктов

Салат порвём руками и разложим в бокалы. Красный лук режем чевертькольцами, выкладываем к салату.

Готовим салат

Готовим салат

Черри и перепелиные яйца режем пополам, раскладываем по бокалам. Сверху кладём консервированные креветки. Можно взять вместо креветок мидии или использовать и то, и другое.

Заправляем салат

Заправляем салат

Для заправки смешиваем оливковое масло, лимонный сок, вустерский соус, по одной щепотке соли и сахара.

Вустерский соус почему-то встречается в продаже не так часто, как хотелось бы. Если вдруг не найдёте, можно просто сделать без него или добавить в заправку пару капель соевого соуса.

2. Салат "Вальдорф "

7 вкусных салатов в стаканчиках

Это классический салат, который начали подавать в отеле "Вальдорф" в США ещё в позапрошлом веке. Тогда в него клали только яблоки и сельдерей, это вкусно, но я больше люблю вариант с добавлением винограда.

Что понадобится на 2 креманки:

Список продуктов

Список продуктов

Стебли сельдерея нарезаем поперёк, яблоки кубиками, виноград четыре или на восемь частей в зависимости от размера. Яблоки для вальдорфского салата обязательно нужны зелёные, а виноград подойдёт любой. Грецкие орехи режем ножом, измельчать их в пюре не нужно. Половину орехов оставляем для украшения, все остальное смешиваем.

Готовим салат

Готовим салат

Смешиваем майонез, лимонный сок и сливки, заправляем салат и ставим в холодильник минимум на час. Оствшимися орехами посыпаем салат прямо перед подачей.

3. Слоёный салат с редькой

7 вкусных салатов в стаканчиках

Слоёные салаты тоже отлично подходят для подачи в стаканчиках. Я люблю в таком формате подавать салат из чёрной редьки.

Что понадобится на два стаканчика:

Список продуктов

Список продуктов

Отвариваем картошку и яйца. Лук мелко режем, все остальное натираем на тёрке.

Слои выкладываем в таком порядке: картошка, лук, редька, яблоко, морковка, яйцо, грецкие орехи.

Готовим салат

Готовим салат

Каждый слой промазываем майонезом.

Лучше всего сразу салат не есть, а дать ему постоять, чтобы слои пропитались.

4. Средиземноморский салат с арбузом

7 вкусных салатов в стаканчиках

Это салат очень гурманский. Уверена, что кому-то сочетание сладкого арбуза с солёным сыром покажется диким, а кто-то в него просто влюбится. В любом случае советую хоть раз попробовать приготовить, тем более что это очень просто.

Что понадобится:

Список продуктов

Список продуктов

Арбуз режем неровными кусочками шириной примерно 2 сантиметра. Овечий сыр ломаем руками тоже неровными кусочками. Выкладываем арбуз и сыр в стаканчики.

Готовим салат

Готовим салат

Отрываем с мяты листики, добавляем в салат. Смешиваем бальзамический уксус, мёд и оливковое масло. Заправляем салат и посыпаем кедровыми орешками. Чтобы лучше раскрылся вкус орешков, можно их сначала обжарить на сухой сковородке.

5. Весенний салат

7 вкусных салатов в стаканчиках

Вот яркий пример того, что в стаканчиках можно подавать не только всякие гурманские штуки. Обычный салат из сезонных овощей при такой подаче может заиграть новыми красками.

Что понадобится на 4 стаканчика:

Список продуктов

Список продуктов

Редиску и огурцы режем кружочками. Сельдерей нарезаем поперёк стеблей. Мелко режем зелень и орехи.

Готовим салат

Готовим салат

Смешиваем сметану с горчицей. Солим салат, заправляем и раскладываем по стаканчикам.

6. Салат с форелью и грейпфрутом

7 вкусных салатов в стаканчиках

При подаче этого салата вместо стаканчиков я использовала формочки из грейпфрута. Смотрится оригинально и отлично подходит для романтического вечера.

Что понадобится на 2 порции:

Список продуктов

Список продуктов

Первым делом ставим рыбу в духовку минут на 15.

Грейпфрут разрезаем пополам и аккуратно вынимаем мякоть из кожуры. Со спелым фруктом это выходит довольно легко.

Вынимаем мякоть грейпфрута

Вынимаем мякоть грейпфрута

Формочки из грейпфрута заполняем рукколой. Смешиваем мёд, оливковое масло и сок из двух долек грейпфрута. Поливаем рукколу заправкой, испольюем не всю заправку, процентов 20 оставляем.

Готовим салат

Готовим салат

Режем 4 дольки грейпфрута, рыбу разбираем на хлопья. Поливаем оставшейся заправкой и посыпаем орехами.

7. Капрезе в рюмках

7 вкусных салатов в стаканчиках

Салат капрезе отлично подходит для подачи в стаканчиках. А для фуршетного стола можно использовать рюмки.

На донышко каждой рюмки выкладываем немного соуса песто, где-то половину чайной ложки.

Маленькие шарики моцареллы и помидоры черри накалываем на деревянные шпажки и опускаем в рюмочки.

Так буквально за пару минут на столе появляется вкусная, красивая и оригинальная закуска.

Ссылка на первоисточник
закускисалаты
Обсудить
Укрывные ПВХ тенты
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Укрывные ПВХ тенты

Читать
Как делают глазные протезы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Как делают глазные протезы

Дворцовый мост Петербурга подсветят в цветах триколора в честь Дня города
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Дворцовый мост Петербурга подсветят в цветах триколора в честь Дня города

Храним бананы долго и они не чернеют: заматываем ножку пленкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Храним бананы долго и они не чернеют: заматываем ножку пленкой

Красота без границ или что посадить в проблемной зоне возле дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Красота без границ или что посадить в проблемной зоне возле дома

Проект дома. Почему я сама решила создать свой проект дома.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Проект дома. Почему я сама решила создать свой проект дома.

Особенности художественной ковки и ее плюсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

Особенности художественной ковки и ее плюсы

7 вкусных салатов в стаканчиках
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

7 вкусных салатов в стаканчиках

Как творила и была забыта первая женщина-дизайнер модернизма Эйлин Грей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Как творила и была забыта первая женщина-дизайнер модернизма Эйлин Грей

50 Удивительных идей для сада и дачи
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

50 Удивительных идей для сада и дачи

Делаем водопад из цемента для украшения садового участка своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Делаем водопад из цемента для украшения садового участка своими руками

11 романтичных моделей штор из тюля-вуали своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

11 романтичных моделей штор из тюля-вуали своими руками

Идеи использования старых джинсов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Идеи использования старых джинсов

Необычная техника вышивания с помощью шприца
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Необычная техника вышивания с помощью шприца

Нижегородцы жалуются на миграционные центры в жилых кварталах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Нижегородцы жалуются на миграционные центры в жилых кварталах

Как сделать этажерку из дерева своими руками, супер просто!
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Как сделать этажерку из дерева своими руками, супер просто!

Журналисты объяснили, зачем в Белоруссии «хоронят» дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Журналисты объяснили, зачем в Белоруссии «хоронят» дома

Мастер-класс по созданию свадебного букета-канзаши
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Мастер-класс по созданию свадебного букета-канзаши

Как узнать, положительная или отрицательная энергетика в доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

Как узнать, положительная или отрицательная энергетика в доме

Что подложить в купленную орхидею, чтобы зацвела бешено
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Что подложить в купленную орхидею, чтобы зацвела бешено

Постоянные драки и пьянки: Нижегородцы жалуются на нашествие мигрантов в ЖК «Цветы»
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Постоянные драки и пьянки: Нижегородцы жалуются на нашествие мигрантов в ЖК «Цветы»

Профессия дизайнера интерьеров в трейлере нового DLС для The Sims 4
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Профессия дизайнера интерьеров в трейлере нового DLС для The Sims 4

Народные промыслы и костюмы во Дворце культуры рыбаков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Народные промыслы и костюмы во Дворце культуры рыбаков

В Минприроды Крыма призывают выпускников отказаться от шаров, хлопушек и букетов из живых цветов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Минприроды Крыма призывают выпускников отказаться от шаров, хлопушек и букетов из живых цветов

Преимущества покупки цветов онлайн или зачем нужна доставка цветов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

Преимущества покупки цветов онлайн или зачем нужна доставка цветов

5 мелочей для дома, которые облегчат твои будни
Материал, выбранный редакторами МиртесенBRODUDE — интернет-издание для мужчин

5 мелочей для дома, которые облегчат твои будни

Актриса Меган Фокс вышла на красную дорожку в «голом» платье
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Актриса Меган Фокс вышла на красную дорожку в «голом» платье

Разбитое окно заменили в доме в Ангеловом переулке — Жилищник
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

Разбитое окно заменили в доме в Ангеловом переулке — Жилищник

ВОЛОСЫ ДЫБОМ МУРАШКИ ВСТАЮТ — КАК НА ВОЙНЕ (Виктория Чумакова, Борис Еремеев, Семён Жоров
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дискотека

ВОЛОСЫ ДЫБОМ МУРАШКИ ВСТАЮТ — КАК НА ВОЙНЕ (Виктория Чумакова, Борис Еремеев, Семён Жоров

Сапожников признал ошибочным решение обрезать тополя
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Сапожников признал ошибочным решение обрезать тополя

Комнатное растение Абелия (Abelia)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Комнатное растение Абелия (Abelia)

Самый дорогой участок у подножия Эльбруса продают за 13 млн
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Самый дорогой участок у подножия Эльбруса продают за 13 млн

У каких огородников хоста не растет и выглядит хилой
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

У каких огородников хоста не растет и выглядит хилой

В 2021 году будут отремонтированы более 500 многоквартирных домов
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

В 2021 году будут отремонтированы более 500 многоквартирных домов

10 простых идей для удобного хранения вещей в ванной комнате
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

10 простых идей для удобного хранения вещей в ванной комнате

Мой балкон – моя вилла: как создать филиал дачи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Мой балкон – моя вилла: как создать филиал дачи

Гороскоп: как обустроить дом каждому знаку зодиака. Часть 1
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Гороскоп: как обустроить дом каждому знаку зодиака. Часть 1

В составе ТПУ «Щукинская» построят черно-золотой торгово-офисный комплекс
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

В составе ТПУ «Щукинская» построят черно-золотой торгово-офисный комплекс

Делаю баню в старой бытовке из сосны. Хочу уложиться в 30 т.р. Показываю, что там сейчас, и что успел сделать.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Делаю баню в старой бытовке из сосны. Хочу уложиться в 30 т.р. Показываю, что там сейчас, и что успел сделать.

Элегантный черно-белый интерьер с двумя офисами в доме 18 века во Франции
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Элегантный черно-белый интерьер с двумя офисами в доме 18 века во Франции

Картина дня

наверх