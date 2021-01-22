Хочешь — на праздник, а хочешь — для ежедневных лакомств… Этот рулет из свиной рульки прекрасен с любой стороны, с какой на него ни посмотри.
Зима — идеальнейшее время вволю поесть жирного мяска! Нежное, насыщенное по вкусу мясо… Дополнить его квашеной капусткой или кимчи… Ну кайф же!
При том, что я использую жирную рульку, сам рулет получается каким-то таким… сбалансированным. Тут текстура мяса по ощущениям немного нивелирует жирность, при этом в рулете чувствуется приятная коллагенистость. Он получается и на пожевать, но при этом нежный, а специи подобраны именно так, чтобы максимально подчеркнуть сильный вкус этой части туши, но не затмить его.
Какие тонкости и нюансы?
Основной — это моя рекомендация готовить сразу из двух рулек, так как формовка получается более удобной. Именно так, как я делаю в видео.
Приготовление
- Первым делом нужно избавиться от кости, аккуратно вырезав ее таким образом, чтобы получился более-менее однородный пласт. Удобнее использовать небольшой нож, которым проще обходить кость.
- Чтобы пласт из рульки был более удобным и равномерным, немного надрезаю мясо в тех частях, где его много.
- Готовлю ароматную смесь. Чеснок пропускаю через пресс. К чесноку всыпаю черный перец и соль. Добавляю зерна горчицы и молотый лавровый лист. Перемешиваю смесь.
- Распределяю смесь специй по пластам мяса и втираю их. Без фанатизма! Просто до равномерного распределения. Прохожу по местам, где я надрезала мясо, чтобы специи попали и туда, и все мясо было хорошо приправленным.
- Теперь укладываю пласт один на другой, чтобы кожа была с внешней стороны и образовала своеобразную оболочку рулета. Не торопясь, плотно обвязываю рулет кулинарным шпагатом.
- Теперь я заворачиваю рулет с несколько слоев фольги, чтобы по максимуму сохранить сок внутри и избежать его вытекания наружу. Укладываю рулет на противень.
- Так как в рульке мясо жилистое и довольно жесткое, его нужно готовить долго, и тогда оно будет нежным, все жилки хорошо размягчатся и мясо будет хорошо жеваться.Отправляю рулет в духовку, разогретую до 200° на 1 час, а затем убавляю температуру до 110-120° и томлю еще 3 часа.
- Достаю готовый рулет из фольги и выкладываю его на пищевую пленку в несколько слоев. Отправляю его в форму для кексов. Хорошо прикрываю верх краями пленки.
- Укладываю сверху деревянную доску и располагаю груз. Это может быть все, что угодно — банка, наполненная водой, у меня — 2 гантели по 2 кг. Отправляю рулет в холодильник на ночь.
- Извлекаю рулет из формы, снимаю пленку и избавляю его от шпагата. Готово!
Ингредиенты
- 2 рульки примерно по 1,5 кг
- 8 зубчиков чеснока
- 40 г соли
- 2 ч. л. зерен горчицы
- 1 ч. л. свежемолотого черного перца
- 1 ч. л. молотого лаврового листа
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