Хочешь — на праздник, а хочешь — для ежедневных лакомств… Этот рулет из свиной рульки прекрасен с любой стороны, с какой на него ни посмотри.

Зима — идеальнейшее время вволю поесть жирного мяска! Нежное, насыщенное по вкусу мясо… Дополнить его квашеной капусткой или кимчи… Ну кайф же!

При том, что я использую жирную рульку, сам рулет получается каким-то таким… сбалансированным. Тут текстура мяса по ощущениям немного нивелирует жирность, при этом в рулете чувствуется приятная коллагенистость. Он получается и на пожевать, но при этом нежный, а специи подобраны именно так, чтобы максимально подчеркнуть сильный вкус этой части туши, но не затмить его.

Какие тонкости и нюансы?

Основной — это моя рекомендация готовить сразу из двух рулек, так как формовка получается более удобной. Именно так, как я делаю в видео.

Приготовление

Первым делом нужно избавиться от кости, аккуратно вырезав ее таким образом, чтобы получился более-менее однородный пласт. Удобнее использовать небольшой нож, которым проще обходить кость. Чтобы пласт из рульки был более удобным и равномерным, немного надрезаю мясо в тех частях, где его много. Готовлю ароматную смесь. Чеснок пропускаю через пресс. К чесноку всыпаю черный перец и соль. Добавляю зерна горчицы и молотый лавровый лист. Перемешиваю смесь. Распределяю смесь специй по пластам мяса и втираю их. Без фанатизма! Просто до равномерного распределения. Прохожу по местам, где я надрезала мясо, чтобы специи попали и туда, и все мясо было хорошо приправленным. Теперь укладываю пласт один на другой, чтобы кожа была с внешней стороны и образовала своеобразную оболочку рулета. Не торопясь, плотно обвязываю рулет кулинарным шпагатом. Теперь я заворачиваю рулет с несколько слоев фольги, чтобы по максимуму сохранить сок внутри и избежать его вытекания наружу. Укладываю рулет на противень. Так как в рульке мясо жилистое и довольно жесткое, его нужно готовить долго, и тогда оно будет нежным, все жилки хорошо размягчатся и мясо будет хорошо жеваться.Отправляю рулет в духовку, разогретую до 200° на 1 час, а затем убавляю температуру до 110-120° и томлю еще 3 часа. Достаю готовый рулет из фольги и выкладываю его на пищевую пленку в несколько слоев. Отправляю его в форму для кексов. Хорошо прикрываю верх краями пленки. Укладываю сверху деревянную доску и располагаю груз. Это может быть все, что угодно — банка, наполненная водой, у меня — 2 гантели по 2 кг. Отправляю рулет в холодильник на ночь. Извлекаю рулет из формы, снимаю пленку и избавляю его от шпагата. Готово!

Ингредиенты