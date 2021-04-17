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Чешские утопенцы или таких вкусных шпикачек я еще не ел

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Утопенцы – это шпикачки, маленькие сардельки с салом, залитые марина-дом, с огромным количеством лука, специй и маринуются во всем этом от нескольких дней, до 3-4-х недель.

Если вы не любитель шпикачек с кусочками сала, то можно взять свиные сардельки или сосиски. Но есть одно правило – все эти продукты должны быть в натуральной оболочке. Ни каких других оберток не должно быть.

- 0,5кг свиные сардельки

-1 красный перец болгарский

-2-3 луковицы

- 2-4 зубчика чеснока

-3 шт перца чили

3-4 маринованных огурчика

для маринада:

-750 мл воды

-150 мл (6%) уксуса

- 3 лавровых листа

- 7 шт душистого перца

-2 ч.лож перца горошком

- 1 ч.лож соли

- 2 ч.лож сахара

Все ингредиенты для маринада выложить в кастрюлю, закипятить, кипятить не больше 2-3 минут, выключить и остудить.

Лук нарезать полукольцами, а перец соломкой. Чеснок порезать на слайсы или на четвертинки, как вам нравится. Сардельки разрезать на пополам, но не до конца. Огурцы разрезать по длине на несколько ломтиков. Перец чили на тонкие полоски. Нафаршировать сардельки огурцом и, перцем чили и чесноком, скрепить сардельки зубочистками.

На дно банки выложить слой лука, за тем фаршированные сардельки, затем слой перца болгарского и слой лука, и чеснок.

Так заполнить всю банку.

Залить содержимое банки остывшим маринадом. Закрыть крышкой и оста-вить при комнатной температуре на один день. Затем поставить в прохладное место или в холодильник примерно на 7-10 дней, после чего можно будет пробовать.

Приятного времяпровождения.

фото взято в открытом доступе в интернете

фото взято в открытом доступе в интернете

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