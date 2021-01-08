Быстрый мастер-класс: готовим пикантный лагман

Новые вкусы — это всегда интересно, особенно когда уже приелись картошка, куриная грудка и борщ. Лагман — традиционное восточное блюдо, отличающееся особым ароматом и разнообразным наполнением. Секреты приготовления лагмана передаются из поколения в поколение. Одно остается неизменным: готовят блюдо традиционно в казане. Мы предлагаем вам один из рецептов этого согревающего сытного кушанья. Оцените!

Ингредиенты: говядина — 450 г, лапша для лагмана — 1 упаковка, вода — 1 литр, болгарский перец — 1–2 шт., большая луковица — 1 шт., редька — 1 шт., морковь средняя — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., растительное масло — 100 г, лавровый лист — 2–3 шт., перец чили — 1 шт., соль, специи — по вкусу, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Все овощи — болгарский перец, морковь, лук, редьку — вымойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками, желательно одинакового размера.

2. Сырую говядину нарежьте на кусочки. Размер зависит от ваших предпочтений. Но лучше, конечно, чтобы кусочки не были слишком большими.

3. Возьмите казан, влейте часть растительного масла и обжаривайте говядину на сильном огне в течение 12 минут.

4. Добавьте еще немного растительного масла, всыпьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте вместе с мясом около 5 минут, при этом помешивая.

Огонь не уменьшайте.

5. Затем кладите в казан болгарский перец и редьку. На этом этапе можно посолить овощи и мясо. Обжаривайте массу на протяжении 5–7 минут.

6. Следом в емкость отправляются лавровый лист, томатная паста, пикантные и острые специи по вкусу. Можно еще добавить соли.

7. Влейте кипяток к зажарке. Вода должна полностью покрывать овощи. Бросьте туда же один перчик чили. Тушите под крышкой 10–15 минут.

8. Пока основная составляющая блюда тушится, отварите готовую лапшу для лагмана согласно инструкции на упаковке.

9. Настало время подавать на стол. Выложите в глубокую тарелку немного лапши, сверху залейте ее ароматным лагманом и посыпьте зеленью. Разделите эту атмосферную трапезу с членами семьи или друзьями. Никто не останется равнодушным!

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