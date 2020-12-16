10 салатов для тех, кто любит мясо

Просто сварите или пожарьте говядину и добавьте к ней любимые ингредиенты: овощи, яйца, грибы, сыр или даже арахис.
Салат с говядиной и маринованными огурцами
Ингредиенты
- 300 г говядины;
- 3 маринованных огурца;
- 2 средние луковицы;
- 4 столовые ложки томатного соуса;
- 3 столовые ложки воды;
- 1 чайная ложка уксусной эссенции;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Поставьте на огонь небольшую кастрюлю с подсоленной водой. Когда жидкость закипит, отправьте туда промытую и очищенную от плёнок мякоть говядины. Если образуется пена, снимите её.
Пока мясо варится, замаринуйте лук. Лучше, если это будет сладкий фиолетовый сорт. Очистите его и порежьте полукольцами. Залейте лук уксусной эссенцией и водой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Дайте луку помариноваться хотя бы полчаса.
В это время нарежьте соломкой огурцы. Отварную говядину, когда она остынет, тоже нарежьте соломкой. Лучше это делать вдоль волокон.
Соедините вместе все ингредиенты: говядину, огурцы, маринованный лук. Заправьте томатным соусом и подавайте на стол.
Салат с говядиной, сыром и яйцами
Ингредиенты
- 300 г говядины;
- 100 г твёрдого сыра;
- 4 яйца;
- 2 большие луковицы;
- 3 столовые ложки воды;
- 1 чайная ложка уксусной эссенции;
- соль и майонез — по вкусу.
Приготовление
Отварите и остудите говядину, а после нарежьте её соломкой. Яйца сварите вкрутую. Когда остынут, очистите и натрите на крупной тёрке. Сыр тоже натрите на тёрке.
Лук (опять же, для салатов больше подходит фиолетовый, но можно использовать и обычный репчатый) замаринуйте, как описано в предыдущем рецепте. Вместо уксусной эссенции с водой можно залить лук 3–4 столовыми ложками винного или яблочного уксуса.
Выложите салат слоями (маринованный лук (без рассола) → майонез → говядина → майонез → яйца → майонез → сыр) и дайте блюду настояться 1–2 часа.
Тёплый салат с говядиной и овощами
Ингредиенты
- 500 г говяжьей вырезки;
- 10 томатов черри;
- 3 свежих огурца;
- 2 фиолетовые луковицы;
- ½ лайма;
- 1 пучок базилика;
- 1 пучок кинзы;
- 2 чайные ложки дижонской зернистой горчицы;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
- оливковое масло для жарки и заправки.
Приготовление
Приготовьте говяжью вырезку на гриле, как стейк, до нужной вам степени прожарки. Или просто запеките мясо в жаропрочной форме, застеленной фольгой и смазанной оливковым маслом. Первые 5 минут температура в духовке должна быть 220 °С, последующие 15 минут — 170 °С.
Дайте мясу отдохнуть, а сами пока помойте и нарежьте овощи: огурцы — кружочками, томаты черри — пополам, лук — полукольцами. Мелко порубите базилик и кинзу.
Сделайте заправку, соединив сок лайма, оливковое масло, дижонскую горчицу, соль и чёрный молотый перец.
Горячее мясо нарежьте тонкими ломтиками, добавьте овощи и зелень, полейте заправкой и сразу же подавайте на стол.
Салат с говядиной по-тайски
Ингредиенты
- 300 г филе говядины;
- 2 свежих огурца;
- 6–8 томатов черри;
- ½ лимона;
- 1 пучок кинзы, зелёного лука и листьев салата;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 2 столовые ложки рыбного соуса;
- 1 чайная ложка тростникового сахара;
- оливковое масло для жарки.
Приготовление
Промойте и обсушите бумажными полотенцами говядину. Нарежьте её тонкой соломкой и обжарьте на хорошо раскалённой сковороде в оливковом масле.
Овощи и зелень помойте и нарежьте. Чем тоньше кусочки, тем нежнее вкус салата. В небольшом сотейнике соедините соевый и рыбный соус, сахар и пропущенный через пресс чеснок. Засыпьте туда овощи и поставьте на огонь. Дайте им немного нагреться (не тушите!) и снимите с огня.
Выложите на блюдо листья салата, обжаренную говядину, подогретые в соусе овощи. Полейте всё это соком лимона, посыпьте зеленью и подавайте на стол.
Салат с говядиной и болгарским перцем
Ингредиенты
- 400 г говядины;
- 3 свежих помидора;
- 2 крупных болгарских перца;
- 1 фиолетовая луковица;
- 1 пучок укропа;
- 1 пучок петрушки;
- 4 зубчика чеснока;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Говядину отварите в подсоленной воде.
Очистите и мелко порубите чеснок. Смешайте его с оливковым маслом, соевым соусом, бальзамическим уксусом и чёрным молотым перцем. Можно добавить и другие специи на свой вкус. Дополнительно солить не нужно: соевый соус достаточно солёный.
Дайте заправке настояться 7–10 минут. Затем залейте мясо и оставьте ещё на 15 минут.
В это время порубите зелень. Овощи помойте, из перца удалите семена. Порежьте его и помидоры соломкой, лук — полукольцами. Когда говядина остынет, нарежьте её так же.
Перемешайте мясо и овощи с заправкой.
Салат с говядиной и фасолью
Ингредиенты
- 400 г говядины;
- 300 г консервированной фасоли;
- 3 маринованных огурца;
- 2 фиолетовые луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- соль и майонез — по вкусу.
Приготовление
Отварите, остудите и порежьте соломкой говядину. Лук очистите и нарежьте полукольцами. При желании, а также если используете обычный репчатый, его можно замариновать, как описано выше. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Огурцы порежьте тонкой соломкой. С фасоли слейте жидкость.
Подготовленные ингредиенты соедините в большой миске, перемешайте, посолите и заправьте майонезом.
Салат с говядиной и грибами
Ингредиенты
- 300 г говядины;
- 300 г шампиньонов;
- 3 маринованных огурца;
- 1 большая луковица;
- 1 морковь;
- соль и майонез — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
Отварите говядину (не забудьте посолить воду). Пока мясо варится и остывает, обжарьте на растительном масле шампиньоны. На отдельной сковороде пожарьте измельчённый лук и морковь.
Говядину и огурцы нарежьте соломкой и соедините с остальными ингредиентами. Посолите и заправьте майонезом. При желании салат можно выложить слоями.
Салат с говядиной и корейской морковью
Ингредиенты
- 300 г говядины;
- 300 г корейской моркови;
- 200 г сыра сулугуни;
- 50 г грецких орехов;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок петрушки;
- жирная сметана для заправки.
Приготовление
Отварите и остудите филе. Затем порежьте его тонкой соломкой или руками разделите на волокна. Сыр порежьте соломкой. Чеснок, петрушку, орехи измельчите ножом или блендером.
Соедините все ингредиенты (не забудьте о моркови по-корейски) и заправьте сметаной. Салат будет ещё вкуснее, если немного постоит.
Салат с говядиной и жареным арахисом
Ингредиенты
- 300 г говядины;
- 250 г твёрдого сыра;
- 6 яиц;
- 2 маринованных огурца;
- 1 морковь;
- 3 зубчика чеснока;
- ½ стакана жареного арахиса;
- соль, чёрный молотый перец и майонез — по вкусу.
Приготовление
Сварите говядину, морковь и яйца. Порежьте говядину и маринованные огурцы соломкой. Яйца и морковь натрите на крупной тёрке. Сыр тоже нужно потереть и разделить на две части. Чеснок пропустите через пресс.
Выложите салат слоями (говядина → майонез → огурцы → майонез → чеснок → сыр → майонез → морковь → майонез → яйца → жареный арахис → сыр) и дайте ему пропитаться 1–2 часа.
Салат с говядиной и свёклой
Ингредиенты
- 300 г говядины;
- 50 г грецких орехов;
- 2 небольшие свёклы;
- 2 картофелины;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- соль и майонез — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
Отварную говядину нарежьте соломкой или мелкими кубиками. Очистите и обжарьте до золотистого цвета лук. Соедините его с мясом и дайте немного постоять.
В это время отварите картофель и свёклу. О том, как быстро сварить свёклу, читайте здесь.
Когда овощи остынут, порежьте картофель кубиками, а свёклу натрите на крупной тёрке. Пропустите через пресс чеснок, измельчите в блендере орехи, добавьте к свёкле и посолите.
Выложите салат слоями: картофель → майонез → говядина с луком → майонез → свёкла с орехами и чесноком → майонез.
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