Курица с капустой в духовке

Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусного и полезного обеда или ужина для всей семьи – Когда нет времени готовить / Отличный обед или ужин для всей семьи / Запеченная курица с капустой. Курица получается вкусной, нежной и мягкой на подушке из капусты. Сытное блюдо – два в одном – которое всегда выручает. Курица с капустой легкое в приготовлении блюдо.
Приятного просмотра!
Ингредиенты:
1 кг курицы
1 ч.л.соли
1 ч.л.куркумы
1 ч.л. паприки Сладкой
Черный перец по вкусу
1 ст.л. растительного масла
700 гр капусты
1 морковь
1 луковица
1/2 ч.л.соли
2 ст.л. растительного масла
2 небольших томата
Как приготовить:
Курицу разделываем на порционные куски. Солим, добавляем куркуму, паприку,ч.перец и растительное масло. Натираем каждый кусочек. Отставляем в сторону.
Теперь тоненько шинкуем капусту. Измельчаем нашинкованную капусту. Пересыпаем в миску, солим и обминаем. Добавляем натертую на крупной терке морковь и нарезанный небольшими кубиками лук. Перемешиваем.
Нарезаем соломкой помидоры.
Форму для выпекания смазываем растительным маслом.
Выкладываем слоями
Капусту с луком и морковью, помидоры, курицу.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут, смотрите по своей духовке.
Курица запеченная с капустой готова.
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