Курица с капустой в духовке

Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусного и полезного обеда или ужина для всей семьи – Когда нет времени готовить / Отличный обед или ужин для всей семьи / Запеченная курица с капустой. Курица получается вкусной, нежной и мягкой на подушке из капусты. Сытное блюдо – два в одном – которое всегда выручает. Курица с капустой легкое в приготовлении блюдо.

Приятного просмотра!

Ингредиенты:

1 кг курицы

1 ч.л.соли

1 ч.л.куркумы

1 ч.л. паприки Сладкой

Черный перец по вкусу

1 ст.л. растительного масла

700 гр капусты

1 морковь

1 луковица

1/2 ч.л.соли

2 ст.л. растительного масла

2 небольших томата

Как приготовить:

Курицу разделываем на порционные куски. Солим, добавляем куркуму, паприку,ч.перец и растительное масло. Натираем каждый кусочек. Отставляем в сторону.

Теперь тоненько шинкуем капусту. Измельчаем нашинкованную капусту. Пересыпаем в миску, солим и обминаем. Добавляем натертую на крупной терке морковь и нарезанный небольшими кубиками лук. Перемешиваем.

Нарезаем соломкой помидоры.

Форму для выпекания смазываем растительным маслом.

Выкладываем слоями

Капусту с луком и морковью, помидоры, курицу.

Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут, смотрите по своей духовке.

Курица запеченная с капустой готова.