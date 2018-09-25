Фаршированные яблоки, запеченные с рисом

В сером-сером городе, на серой-серой улице, в сером-сером доме, на сером-сером балконе, в плетеной корзине лежали большие ярко-красные яблоки. Они были ярким пятном не только в этом влажно-сером цвете, они были ярким пятном в этом морозном воздухе, наполняя его ароматами меда и солнца. Яблоки были такого жизнерадостного оттенка, что грустить уже было как-то глупо и даже смешно.
Смех прогонит эту серость. А яблоки? Яблоки мы запечем, чтобы наполнить весь дом ароматами меда, солнца и лета.
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Яблоки помыть, срезать у них верхнюю часть в виде крышки, вырезать сердцевину и половину мякоти.
Сердцевину выбросить. Яблоки внутри посолить.
В фарш порезать мелко лук, петрушку, сыр (кубиками), яблочную мякоть, яйцо. Посолить, поперчить по вкусу.
Рис промыть и замочить примерно на час. Затем воду слить, в рис добавить растительное масло, соль, перемешать.
Разогреть духовку до 200С.
Огнеупорную форму смазать растительным маслом. Выложить в форму рис, сверху на рис выложить фаршированные яблоки, накрыть их яблочными «крышечками», залить одним стаканом сока. Поставить в духовку.
В процессе запекания, необходимо добавлять сок в форму, чтобы рис не пригорел. Запекать примерно 40 мин, пока рис и фарш не станут готовы. При необходимости форму можно накрыть фольгой или убавить температуру в духовке, увеличив время запекания.
Карандашом на полях
Яблоки не обязательно брать красные, главное чтобы они были не очень сладкие.
Можно готовить без риса.
Сок или сидр при желании поменяйте на бульон или воду.
Удобнее солить не сам рис, а жидкость, которая к нему добавляется
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