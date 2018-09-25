Фаршированные яблоки, запеченные с рисом

Яблоки помыть, срезать у них верхнюю часть в виде крышки, вырезать сердцевину и половину мякоти. Сердцевину выбросить. Яблоки внутри посолить. В фарш порезать мелко лук, петрушку, сыр (кубиками), яблочную мякоть, яйцо. Посолить, поперчить по вкусу. Рис промыть и замочить примерно на час. Затем воду слить, в рис добавить растительное масло, соль, перемешать. Разогреть духовку до 200С.

Яблоки начинить фаршем. Огнеупорную форму смазать растительным маслом. Выложить в форму рис, сверху на рис выложить фаршированные яблоки, накрыть их яблочными «крышечками», залить одним стаканом сока. Поставить в духовку. В процессе запекания, необходимо добавлять сок в форму, чтобы рис не пригорел. Запекать примерно 40 мин, пока рис и фарш не станут готовы. При необходимости форму можно накрыть фольгой или убавить температуру в духовке, увеличив время запекания.

В конце посыпать листиками тимьяна.