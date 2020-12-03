Смешав самые простые ингредиенты, вы сделаете изысканный сыр

Всего 3 ингредиента, 15 минут готовки, и вы сделаете изысканный домашний сыр! Его очень вкусно есть с бутербродами или даже просто так — попробуйте, и вы уже не сможете оторваться!

Ингредиенты для домашнего сыра:

Жирное молоко (желательно домашнее) — 1 литр (минимум 3 %);

Яйца — 3 шт;

Жирная сметана (желательно домашняя) — 200 гр (минимум 20 %);

Соль — 1 ч. л.;

Добавки по желанию — сушеная зелень, орехи, кунжут и т. д.

Приступаем к приготовлению:

Смешайте сметану с яйцами до однородной консистенции.

В молоке растворите соль. Доведите до кипения и влейте сметанно-яичную смесь. Активно помешивайте в течение 5 минут.

Молоко начнет сворачиваться. Необходимо продолжать активно помешивать до тех пор, пока сгустки не уплотнятся и не приобретут более четко выраженную форму, а сыворотка не станет отделяться.

В конце концов, варить нужно до такого момента, пока ложка, которую вы окунули и затем вынули, не останется чистой — сгусток на неё больше не налипает. На весь процесс готовки уходит не более 10-15 минут. За 2 минуты до окончания можете добавить любое наполнение — сушеную зелень или грибы, например. Можно даже ничего не добавлять — сыр и так будет вкусный!

Перекладываем массу в дуршлаг, устеленный марлей, слегка отжимаем от сыворотки.

На ней, кстати, можно сделать вкусные блинчики или испечь хлеб.

В пластиковом контейнере делаем отверстия для слива лишней сыворотки.

Перекладываем сыр в марле в контейнер. Накрываем вторым контейнером, сверху ставим любое утяжеление около 3 кг. Оставляем в таком виде на 2-3 часа. За это время сыворотка полностью стечет, а сыр уплотнится.

Его можно переложить в холодильник и пробовать на следующий день. Но и сразу он очень вкусный! Консистенция плотная, по вкусу напоминает адыгейский. Особенно классные результаты получаются из домашних продуктов!

Подробнее о том, как сделать домашний сыр, смотрите в видео ниже: