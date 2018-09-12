Молочная лапша - рецепты вкусного, питательного и полезного блюда

Молочная лапша – рецепт, которым зачастую пользуются для составления детского или взрослого диетического меню. Блюдо подают на завтрак, полдник или в качестве легкого ужина, дополняя ломтиком сливочного масла, который кладут прямо в тарелку.

Как сварить молочную лапшу?

Молочная лапша готовится в виде супа из молока с добавлением тонкой вермишели, домашней или покупной лапши.

Молоко используют любой жирности, а в отдельных случаях разбавляют порцией воды для получения облегченного варианта яства. Молочную основу подогревают до кипения, подсаливают и подслащивают по вкусу. Количество добавляемой в кипящее молоко лапши зависит от желаемой итоговой густоты блюда, которое может быть жидким супом или густой кашей. Молочная каша – рецепт, время термической обработки которого определяется сортом используемой лапши и требованиями производителя, указанными на упаковке.

Молочная каша с лапшой – рецепт

Простая молочная каша с лапшой на молоке готовится по элементарной, доступной каждой, даже начинающей хозяйке, технологии. Добавляя сахар, не следует забывать все время помешивать молочную смесь, пока растворяться все кристаллы во избежание пригорания. Продолжают помешивание и после добавления вермишели.

Ингредиенты:

молоко – 0,5 л;

вермишель – 100 г;

сахарный песок – 1 ст. ложка;

соль, масло сливочное.

Приготовление

Кастрюлю или сотейник споласкивают холодной водой, после чего наливают в посудину молоко. Располагают емкость на плите и доводят содержимое до кипения. Добавляют по вкусу соль и сахар, размешивают. Засыпают вермишель и дают при помешивании блюду снова закипеть. После пятиминутной варки молочная каша с лапшой будет готова. Останется только разложить ее по тарелкам и добавить сливочное масло.

Молочная лапша, как в детском саду

Молочная лапша, простой рецепт которой будет представлен следующим, получается максимально приближенной по вкусовым и питательным характеристикам к той, которую подают малышам в детском саду. Макаронные изделия в данном случае предварительно отваривают до полуготовности в воде, а затем доваривают в приправленной по вкусу молочной среде.

Ингредиенты:

молоко – 700 мл;

макароны – 200 г;

вода – 1 л;

сахарный песок – 1 ст. ложка;

соль – 0,5 ч. ложки;

масло сливочное – 30 г.

Приготовление

Макароны отваривают до полуготовности в емкости с подсоленной кипящей водой, откидывают на дуршлаг. Перекладывают изделия в емкость с закипевшим подсоленным и подслащенным по вкусу молоком, варят до мягкости. По готовности детская молочная лапша сдабривается маслом и раскладывается по тарелкам.

Молочный суп с лапшой – рецепт

Молочный суп с лапшой отличается от каши разве что густотой. Кроме того зачастую в состав бросают щепотку ванилина для аромата или ванильный сахар. По возможности можно предварительно проварить в молочной основе семена, извлеченные из натуральной ванильной палочки. Итогом будет аппетитное и вкусное яство, которым будет особенно приятно насладиться за завтраком.

Ингредиенты:

молоко – 700 мл;

вермишель – 50 г;

сахарный песок – 1,5 ст. ложки;

соль и ваниль;

масло сливочное – 30 г.

Приготовление

Доводят молоко до кипения, подсаливают, добавляют сахар, варят до растворения кристаллов. Засыпают вермишель, варят блюдо при помешивании 10 минут или согласно рекомендациям на упаковке макаронных изделий. Подается готовая вкусная молочная лапша с ломтиком сливочного масла.

Молочная лапша «Паутинка» – рецепт

Молочная лапша «Паутинка», рецепт которой можно исполнить, опираясь на нижеследующие рекомендации, имеет особенно нежный вкус за счет использования тончайшей вермишели, которая кроме того не требует длительной варки. Максимально раскроет вкус яство, если проварить его 2-3 минуты, а затем дать настояться под крышкой 15-20 минут.

Ингредиенты:

молоко – 700 мл;

вермишель – 70 г;

сахарный песок – 1,5 ст. ложки;

соль;

масло сливочное – 30 г.

Приготовление

Наливают в кастрюлю молоко, доводят до кипения. Добавляют сахарный песок и соль по вкусу, размешивают до растворения всех кристаллов. Засыпают паутинку, дают повторно закипеть при помешивании и варят 2-3 минуты. Еще через несколько минут лапша на молоке настоится и будет готова к подаче.

Рисовая лапша с кокосовым молоком

Молочная лапша – рецепт, который может быть далек от классической версии и исполняться из совершенно нетрадиционных составляющих, таких как рисовые спагетти и кокосовое молоко. Итогом будет яство, которое больше подойдет к ужину или для подачи к обеду на второе, особенно если дополнить его морепродуктами или рыбой.

Ингредиенты:

кокосовое молоко – 1 банка;

бульон куриный – 1 стакан;

лапша рисовая – 300 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубка;

имбирь – 30 г;

карри – 2 ч. ложки;

соус чили, рыбный и соевый – по 2 ст. ложки;

кусбара – 2-3 веточки;

масло.

Приготовление

Обжаривают в воке на масле лук, чеснок и имбирь. Добавляют предварительно размоченную в холодной воде лапшу, молоко и бульон. Лапша с кокосовым молоком приправляется карри, тремя видами соуса, перемешивается и прогревается до испарения и впитывания влаги. Добавляют кусбару и снимают емкость с плиты.

Лапша с креветками и кокосовым молоком

Приготовление молочной лапши по следующему оригинальному и изысканному рецепту, как и в предыдущем случае, позволит насладиться необычными характеристиками блюда, способными удовлетворить запросы любого гурмана-привереды. Рисовые спагетти здесь идеально гармонируют с креветками, кокосовым молоком и пикантными чесночными нотами.

Ингредиенты:

кокосовое молоко – 400 мл;

лапша рисовая – 360 г;

креветки – 300 г;

чеснок – 2 зубка;

масло сливочное – 150 г;

соль, перец, черный кунжут, чили.

Приготовление

Креветки обжаривают пару минут на сливочном масле. Добавляют чеснок, перец черный и чили, жарят 2 минуты. Вливают кокосовое молоко, уваривают соус 5 минут. Заливают на 5 минут рисовую лапшу горячей водой, после чего откидывают на сито и отправляют в соус. Рисово-кокосовая молочная лапша - рецепт, требующий незамедлительной подачи блюда в горячем виде с кунжутом.

Молочная лапша в микроволновке

Особенно просто готовится молочная лапша на завтрак в микроволновой печи. Использовать можно традиционную вермишель или другие макаронные изделия, откорректировав предварительное время варки изделий в воде. По желанию в емкость можно добавить вместо масла ломтики фруктов или ягоды, что сделает яство более легким и полезным.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

вермишель – 100 г;

вода – 250 мл;

сахарный песок – 1,5 ст. ложки;

соль и масло сливочное.

Приготовление

Доводят воду о кипения, засыпают вермишель и готовят на средней мощности, время от времени размешивая 3-5 минут. Сливают макароны на сито, промывают, возвращают в посудину и заливают горячим подслащенным по вкусу и подсоленным молоком. Готовят яство до повторного закипания, после чего оставляют в печи еще на 5-10 минут.

Молочная лапша с сыром

Домашняя молочная лапша может быть приготовлена с сыром, который придаст яству дополнительную насыщенность. Блюдо будет вкусным и с добавлением сахара, и в несладкой версии с мускатным орехом, другими приправами, ветчиной или обжаренным беконом. Идеальный вариант для сытного ужина или питательного обеда.

Ингредиенты:

вермишель или макароны – 250 г;

молоко – 750 мл;

лук – 1 шт.;

тертый твердый сыр – 1,5 стакана;

мука – 40-50 г;

соль, мускатный орех, ветчина.

Приготовление

На масле обжаривают лук, добавляют по желанию и вкусу немного нарезанной ветчины. Всыпают муку, пассеруют немного, доливают молоко, размешивают. Приправляют соус, добавляют вермишель или макароны и готовят при помешивании до готовности изделий. За 2-3 минуты до конца приготовления вмешивают тертый сыр.

Запеканка из молочной лапши в духовке

Если классический вкус молочной лапши наскучил и хочется отведать чего-нибудь нового, можно приготовить аппетитную румяную запеканку, дополнив состав блюда творогом и яйцами. Дополнительное благоухание придаст щепотка ванилина или корицы, а обогатит вкус горсть изюма или измельченных предварительно обжаренных орехов.

Ингредиенты:

вермишель или макароны – 200 г;

молоко – 0,5 л;

творог – 250 г;

яйца – 3 шт.;

ваниль – по вкусу;

сахар, соль, изюм, орехи и масло сливочное.

Приготовление

Закладывают макароны в подслащенное и подсоленное молоко, варят при помешивании до мягкости. Дают лапше немного остыть, вмешивают взбитые с сахаром яйца, творог, ваниль и по желанию изюм с орехами. Выкладывают массу в промасленную форму, сверху раскладывают ломтики масла, отправляют емкость в прогретую до 200 градусов духовку. Через 30 минут запеканка из молочной лапши будет готова.

Молочная лапша в мультиварке – рецепт

Элементарно готовится жидкая молочная лапша в мультиварке. Выбор программы будет зависеть от используемого сорта макаронных изделий: тонкую вермишель паутинку можно готовить в режиме «Подогрев», а более крупные макароны на программе «Паста» или «Варка на пару», определяя время приготовления индивидуально методом пробы.

Ингредиенты:

вермишель или макароны – 1 стакан;

молоко – 3 стакана;

вода – 1 стакан;

сахар – 3 ст. ложки;

ваниль – по вкусу;

соль.

Приготовление