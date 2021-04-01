Предлагаю подборку легких салатов из свеклы

Салат из свеклы с изюмом

Ингредиенты:

- 2 свеклы,

- 1 яблоко,

- 0,5 ст. изюма,

- 5 шт. орехов грецких,

- 100 г.майонеза,

- 2 веточки петрушки,

- соль,

Приготовление:

Распариваем в мисочке изюм.Отвариваем и охлаждаем свеклу, очищаем от кожицы, натираем и выкладываем ее в салатницу.Удаляем сердцевину из яблока, снимаем кожицу и нарезаем фрукт небольшими кубиками. Перемешиваем тщательно все ингредиенты в салатнице изюм, яблоко, свеклу.Добавляем к ним подсушенные ядра орехов и заправляем майонезом.Подаем к столу такой салат охлажденным и оформленным зеленью.

С куриной грудкой

Ингредиенты:

200 г.куриной грудки,

1 свёкла,

1 морковь,

пучок зелени петрушки и укропа,

1 зубчик чеснока,

2 ст.л.подсолнечного масла,

0.5 ч.л.горчицы,

0.5 выдавленного лимонного сока,

соль и кунжут кладем по вкусу,

Приготовление:

Отвариваем в подсоленной воде куриную грудку, остужаем и разделяем ножом на волокна.Отвариваем и охлаждаем свеклу, очищаем от кожицы, и нарезаем брусочками.Морковку натираем на мелкой терке.Свежую зелень укропа промываем, высушиваем бумажным полотенцем и мелко шинкуем, чеснок протираем на мелкой терке.Соединяем все подготовленные ингредиенты в миске.

Берем растительное масло, добавляем в него горчицу, лимонный сок, все размешиваем и заправляем салат. Салат хорошо перемешиваем посыпаем кунжутом и подаем к столу.

С колбасой и сыром

Ингредиенты:

1 шт.свеклы,

2 куриных яйца,

100 г.сыра колбасного,

1 пучок зелени,

1 зубчик чеснока,

250 г.зеленого горошка,

1 ст.л.сметаны,

1 ст.л.майонеза,

0,5 ч.л.горчицы,

Приготовление:

Очищаем отварную свеклу и протираем на крупной терке.Очищаем от скорлупы вареные яйца и протираем на терке.Так же протираем колбасный сыр на терке.Подготовленную зелень укропа с петрушкой, мелко рубим и кладем в миску к овощам.Чеснок выдавливаем через пресс.Открываем ключом банку с зеленым горошком, сливаем жидкость, а зеленый горошек добавляем в миску к свекле.Соединяем в мисочке сметану, майонез и горчицу, все перемешиваем и заправляем наш салат, перемешиваем его хорошенько и подаем к столу.

Салат вдохновение

1 отварная свёкла,

300 г.капусты,

3 шт.болгарского перца,

1 помидор,

1 небольшая луковицу,

0,5 лимона сока,

30 мл.растительного масла,

соль кладем по вкусу,

Приготовление:

Отварную очищенную свеклу, протираем на крупной терке.Капусту шинкуем ножом на доске мелко.Солим немного и отжимаем сок.Болгарский перец разрезаем на две части, удаляем сердцевину и нарезаем кубиками мелкими.Помидор так же нарезаем кубиками.Луковицу очищаем и нарезаем мелко.Все подготовленные ингредиенты соединяем в миске выдавливаем сок из лимона, поливаем растительным маслом и все перемешиваем.При необходимости досаливаем.

Кормите своих близких домашней и вкусной едой, приготовленной собственными руками.Если рецепты понравились, я буду рада Вашим лайкам. Напишите, какой салат Вам понравился больше всего, а так же оставляйте Ваши рекомендации и задавайте вопросы.Приятного аппетита!