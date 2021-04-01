Предлагаю подборку легких салатов из свеклы
Салат из свеклы с изюмом
Ингредиенты:
- 2 свеклы,
- 1 яблоко,
- 0,5 ст. изюма,
- 5 шт. орехов грецких,
- 100 г.майонеза,
- 2 веточки петрушки,
- соль,
Приготовление:
Распариваем в мисочке изюм.Отвариваем и охлаждаем свеклу, очищаем от кожицы, натираем и выкладываем ее в салатницу.Удаляем сердцевину из яблока, снимаем кожицу и нарезаем фрукт небольшими кубиками. Перемешиваем тщательно все ингредиенты в салатнице изюм, яблоко, свеклу.Добавляем к ним подсушенные ядра орехов и заправляем майонезом.Подаем к столу такой салат охлажденным и оформленным зеленью.
С куриной грудкой
Ингредиенты:
200 г.куриной грудки,
1 свёкла,
1 морковь,
пучок зелени петрушки и укропа,
1 зубчик чеснока,
2 ст.л.подсолнечного масла,
0.5 ч.л.горчицы,
0.5 выдавленного лимонного сока,
соль и кунжут кладем по вкусу,
Приготовление:
Отвариваем в подсоленной воде куриную грудку, остужаем и разделяем ножом на волокна.Отвариваем и охлаждаем свеклу, очищаем от кожицы, и нарезаем брусочками.Морковку натираем на мелкой терке.Свежую зелень укропа промываем, высушиваем бумажным полотенцем и мелко шинкуем, чеснок протираем на мелкой терке.Соединяем все подготовленные ингредиенты в миске.Берем растительное масло, добавляем в него горчицу, лимонный сок, все размешиваем и заправляем салат. Салат хорошо перемешиваем посыпаем кунжутом и подаем к столу.
С колбасой и сыром
Ингредиенты:
1 шт.свеклы,
2 куриных яйца,
100 г.сыра колбасного,
1 пучок зелени,
1 зубчик чеснока,
250 г.зеленого горошка,
1 ст.л.сметаны,
1 ст.л.майонеза,
0,5 ч.л.горчицы,
Приготовление:
Очищаем отварную свеклу и протираем на крупной терке.Очищаем от скорлупы вареные яйца и протираем на терке.Так же протираем колбасный сыр на терке.Подготовленную зелень укропа с петрушкой, мелко рубим и кладем в миску к овощам.Чеснок выдавливаем через пресс.Открываем ключом банку с зеленым горошком, сливаем жидкость, а зеленый горошек добавляем в миску к свекле.Соединяем в мисочке сметану, майонез и горчицу, все перемешиваем и заправляем наш салат, перемешиваем его хорошенько и подаем к столу.
Салат вдохновение
1 отварная свёкла,
300 г.капусты,
3 шт.болгарского перца,
1 помидор,
1 небольшая луковицу,
0,5 лимона сока,
30 мл.растительного масла,
соль кладем по вкусу,
Приготовление:
Отварную очищенную свеклу, протираем на крупной терке.Капусту шинкуем ножом на доске мелко.Солим немного и отжимаем сок.Болгарский перец разрезаем на две части, удаляем сердцевину и нарезаем кубиками мелкими.Помидор так же нарезаем кубиками.Луковицу очищаем и нарезаем мелко.Все подготовленные ингредиенты соединяем в миске выдавливаем сок из лимона, поливаем растительным маслом и все перемешиваем.При необходимости досаливаем.
Кормите своих близких домашней и вкусной едой, приготовленной собственными руками.Если рецепты понравились, я буду рада Вашим лайкам. Напишите, какой салат Вам понравился больше всего, а так же оставляйте Ваши рекомендации и задавайте вопросы.Приятного аппетита!
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