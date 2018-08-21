Марокканский запеченный картофель — это еще один рецепт приготовления богатого ароматами и яркого по вкусу и цвету блюда, которое будет уместно и на повседневном и на праздничном столе. Ароматы жаркой Африки вряд ли оставят кого-либо равнодушным, а сочетание разных вкусов и фактур ингредиентов внесет приятное разнообразие.

Что приятно — подготовка продуктов почти не занимает времени, а во время приготовления совсем не потребуется никаких действий.

Для марокканского запеченного картофеля понадобится

Картофель. 600 гр.

Морковь 1 шт.

Болгарский перец. 2-3 шт. Лучше разноцветный.

Сельдерей. 2-3 стебля.

Чеснок 5-8 зубчиков.

Помидоры. 3-4 шт в зависимости от размера.

Репчатый лук. 2 средние луковицы. (нет на фото)

Яблочный или красный винный уксус. 1 столовая ложка.

Лимонный сок. 2 столовые ложки.

Растительное масло. 3 столовые ложки.

Петрушка. Несколько веточек.

Кинза. Несколько веточек.

Паприка. 1 чайная ложка.

Хлопья чили или кайенский перец. По вкусу.

Зира. ½ чайной ложки.

Соль. По вкусу.

Готовим марокканский запеченный картофель.

Картофель тщательно моем и разрезаем клубни на сегменты или пополам, в зависимости от размера и формы. Чистить картофель не обязательно.

В блендер выкладываем чеснок, зелень, паприку, зиру, кайенский перец или чили и соль.

Добавляем лимонный сок, уксус и растительное масло.

Превращаем все содержимое в гладкий соус.

Нарезаем репчатый лук дольками, морковь пластинками наискось, разноцветный болгарский перец — шашками, сельдерей — кусками, длиной 4-5 см.

Глубокий противень или форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в нее нарезанные овощи.

Поливаем овощи приготовленным соусом, досаливаем по вкусу и хорошо перемешиваем.

Помидоры, лучше сливки, нарезаем на 4-6 частей, в зависимости от размера.

Выкладываем помидоры в противень на овощи. Присаливаем помидорные дольки.

Закрываем противень фольгой и ставим в разогретую до 200°C духовку на 35-40 минут.

Затем снимаем фольгу и допекаем овощи до полной готовности еще минут 25-20. Ориентируйтесь на готовность картофеля — он должен легко протыкаться вилкой.

Все, марокканский запеченный картофель готов. Остается только выложить его на блюдо и подать на стол. На праздничном столе такой гарнир выглядит очень эффектно и ярко, а его аромат не оставит блюдо без внимания со стороны сотрапезников.

Источник