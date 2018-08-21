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Марокканский запеченный картофель

Марокканский запеченный картофель — это еще один рецепт приготовления богатого ароматами и яркого по вкусу и цвету блюда, которое будет уместно и на повседневном и на праздничном столе. Ароматы жаркой Африки вряд ли оставят кого-либо равнодушным, а сочетание разных вкусов и фактур ингредиентов внесет приятное разнообразие.

Что приятно — подготовка продуктов почти не занимает времени, а во время приготовления совсем не потребуется никаких действий.

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Для марокканского запеченного картофеля понадобится

Марокканский запеченный картофель

  • Картофель. 600 гр.
  • Морковь 1 шт.
  • Болгарский перец. 2-3 шт. Лучше разноцветный.
  • Сельдерей. 2-3 стебля.
  • Чеснок 5-8 зубчиков.
  • Помидоры. 3-4 шт в зависимости от размера.
  • Репчатый лук. 2 средние луковицы. (нет на фото)
  • Яблочный или красный винный уксус. 1 столовая ложка.
  • Лимонный сок. 2 столовые ложки.
  • Растительное масло. 3 столовые ложки.
  • Петрушка. Несколько веточек.
  • Кинза. Несколько веточек.
  • Паприка. 1 чайная ложка.
  • Хлопья чили или кайенский перец. По вкусу.
  • Зира. ½ чайной ложки.
  • Соль. По вкусу.

Готовим марокканский запеченный картофель.

Картофель тщательно моем и разрезаем клубни на сегменты или пополам, в зависимости от размера и формы.  Чистить картофель не обязательно.

Марокканский запеченный картофель

В блендер выкладываем чеснок, зелень, паприку, зиру, кайенский перец или чили и соль.

Марокканский запеченный картофель

Добавляем лимонный сок, уксус и растительное масло.

Марокканский запеченный картофель

Превращаем все содержимое в гладкий соус.

Марокканский запеченный картофель

Нарезаем репчатый лук дольками, морковь пластинками наискось, разноцветный болгарский перец — шашками, сельдерей — кусками, длиной 4-5 см.

Марокканский запеченный картофель

Глубокий противень или форму для запекания смазываем маслом и выкладываем в нее нарезанные овощи.

Марокканский запеченный картофель

Поливаем овощи приготовленным соусом, досаливаем по вкусу и хорошо перемешиваем.

Марокканский запеченный картофель

Помидоры, лучше сливки, нарезаем на 4-6 частей, в зависимости от размера.

Марокканский запеченный картофель

Выкладываем помидоры в противень на овощи.  Присаливаем помидорные дольки.

Марокканский запеченный картофель

Закрываем противень фольгой и ставим в разогретую до 200°C духовку на 35-40 минут.

Затем снимаем фольгу и допекаем овощи до полной готовности еще минут 25-20. Ориентируйтесь на готовность картофеля — он должен легко протыкаться вилкой.

Марокканский запеченный картофель

Все, марокканский запеченный картофель готов. Остается только выложить его на блюдо и подать на стол. На праздничном столе такой гарнир выглядит очень эффектно и ярко, а его аромат не оставит блюдо без внимания со стороны сотрапезников.

Марокканский запеченный картофель

Марокканский запеченный картофель

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картофельмарроканская кухнягарнировощные блюдакулинария
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