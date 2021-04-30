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Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

Еще один замечательный рецепт быстрого бездрожжевого пасхального кулича!!! Мне он так же очень понравился (я просто дрожжевую выпечку не очень люблю), ароматный, мягенький, с легким лимонным оттенком, да и само тесто очень вкусное! С молочком просто блаженство!!! Добавки могут быть любые по вкусу. Украсить так же можно по желанию, глазурь подойдет любая. Угощайтесь! Буду рада, если рецептик пригодится и понравится!! С праздником Пасхи вас!!!

Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 60 гр. сливочного масла
  • цедра 1 лимона
  • 4 ст.л. лимонного сока
  • 250 мл. молока
  • 400 гр. муки
  • 1/2 ч.л. соды
  • ваниль по вкусу
  • 25 гр. кокосовой стружки
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/2 стакана вяленой вишни (или клюквы)


Приготовление:
У яиц желтки отделить от белков. Желтки хорошенько растереть с сахаром и сливочным маслом, постепенно добавляя лимонный сок. Затем добавить мелко натертую лимонную цедру, ваниль и молоко, перемешать. Всыпать просеянную муку с содой и вымешать тесто. 
После чего в тесто вмешать изюм, вяленую вишню и кокосовую стружку. 
Изюм лучше предварительно вымыть, ненадолго залитый кипятком, просушить и обвалять в муке.
Белки взбить в упругую пену и аккуратно частями вмешать в тесто.

Переложить тесто в смазанную форму для выпекания.

 
Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут, или до сухой деревянной палочки. 
Во время выпечки тесто хорошо поднимается, но верхушка часто трескается, поэтому я пекла в кексовой форме с дыркой которую нужно переворачивать верх дном. Таким образом трещина получилась снизу))))

Готовый кулич остудить и украсить по желанию.
Я полила глазурью из лимонного сока и сахарной пудры, и посыпала кондитерской посыпкой)))

Приятного вам аппетита!!!

Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

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