Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

Еще один замечательный рецепт быстрого бездрожжевого пасхального кулича!!! Мне он так же очень понравился (я просто дрожжевую выпечку не очень люблю), ароматный, мягенький, с легким лимонным оттенком, да и само тесто очень вкусное! С молочком просто блаженство!!! Добавки могут быть любые по вкусу. Украсить так же можно по желанию, глазурь подойдет любая. Угощайтесь! Буду рада, если рецептик пригодится и понравится!! С праздником Пасхи вас!!!





Ингредиенты:

2 яйца

1 стакан сахара

60 гр. сливочного масла

цедра 1 лимона

4 ст.л. лимонного сока

250 мл. молока

400 гр. муки

1/2 ч.л. соды

ваниль по вкусу

25 гр. кокосовой стружки

1/2 стакана изюма

1/2 стакана вяленой вишни (или клюквы)



Приготовление:

У яиц желтки отделить от белков. Желтки хорошенько растереть с сахаром и сливочным маслом, постепенно добавляя лимонный сок. Затем добавить мелко натертую лимонную цедру, ваниль и молоко, перемешать. Всыпать просеянную муку с содой и вымешать тесто.

После чего в тесто вмешать изюм, вяленую вишню и кокосовую стружку.

Изюм лучше предварительно вымыть, ненадолго залитый кипятком, просушить и обвалять в муке.

Белки взбить в упругую пену и аккуратно частями вмешать в тесто.



Переложить тесто в смазанную форму для выпекания.

Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут, или до сухой деревянной палочки.Во время выпечки тесто хорошо поднимается, но верхушка часто трескается, поэтому я пекла в кексовой форме с дыркой которую нужно переворачивать верх дном. Таким образом трещина получилась снизу))))Готовый кулич остудить и украсить по желанию.Я полила глазурью из лимонного сока и сахарной пудры, и посыпала кондитерской посыпкой)))Приятного вам аппетита!!!