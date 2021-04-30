Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

Еще один замечательный рецепт быстрого бездрожжевого пасхального кулича!!! Мне он так же очень понравился (я просто дрожжевую выпечку не очень люблю), ароматный, мягенький, с легким лимонным оттенком, да и само тесто очень вкусное! С молочком просто блаженство!!! Добавки могут быть любые по вкусу. Украсить так же можно по желанию, глазурь подойдет любая. Угощайтесь! Буду рада, если рецептик пригодится и понравится!! С праздником Пасхи вас!!!
- 2 яйца
- 1 стакан сахара
- 60 гр. сливочного масла
- цедра 1 лимона
- 4 ст.л. лимонного сока
- 250 мл. молока
- 400 гр. муки
- 1/2 ч.л. соды
- ваниль по вкусу
- 25 гр. кокосовой стружки
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 стакана вяленой вишни (или клюквы)
Приготовление:
У яиц желтки отделить от белков. Желтки хорошенько растереть с сахаром и сливочным маслом, постепенно добавляя лимонный сок. Затем добавить мелко натертую лимонную цедру, ваниль и молоко, перемешать. Всыпать просеянную муку с содой и вымешать тесто.
После чего в тесто вмешать изюм, вяленую вишню и кокосовую стружку.
Изюм лучше предварительно вымыть, ненадолго залитый кипятком, просушить и обвалять в муке.
Белки взбить в упругую пену и аккуратно частями вмешать в тесто.
Переложить тесто в смазанную форму для выпекания.
Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут, или до сухой деревянной палочки.
Во время выпечки тесто хорошо поднимается, но верхушка часто трескается, поэтому я пекла в кексовой форме с дыркой которую нужно переворачивать верх дном. Таким образом трещина получилась снизу))))
Готовый кулич остудить и украсить по желанию.
Я полила глазурью из лимонного сока и сахарной пудры, и посыпала кондитерской посыпкой)))
Приятного вам аппетита!!!
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