7 легких праздничных салатов

Во всех кухнях мира салаты — особое украшение стола. Без них не обходится ни одно праздничное застолье. А уж сколько их готовится и съедается за время долгих новогодних и рождественских каникул! Предлагаем вам еще одну подборку праздничных салатов: ярких, «нарядных», и в то же время быстрых и простых. Готовьте на радость родным и друзьям. Приятного аппетита!

Салат «Праздничный»

Отлично подойдет для семейного торжества!



На 5 порций:

• 1 кочан пекинской капусты

• 250 г консервированной красной фасоли

• 300 г зеленого винограда без косточек

• 300 г любого сыра

• 1 красная луковица

• 2 ст. л. красного винного уксуса

• 1 ч. л. горчицы

• 4 ст. л. растительного масла

• соль, черный перец по вкусу



Приготовление:

1. Пекинскую капусту почистить, вымыть и нарезать поперек тонкими полосками. Виноград вымыть, оторвать ягоды от веточек и разрезать каждую пополам.

2. Лук очистить, разрезать пополам и нарезать тонкими полукольцами. Фасоль откинуть на сито и дать жидкости полностью стечь.

3. Красный винный уксус смешать с горчицей, добавить соль и перец. Интенсивно взбивая, тонкой струйкой влить растительное масло.

4. Сыр нарезать кубиками, смешать с фасолью, пекинской капустой, луком и виноградом. Заправить получившимся соусом. Поставить в холодильник на 20 мин.





Салат «Рождественский»

На 6 порций:

• 300 г филе курицы

• щепотка мускатного ореха

• 100 мл белого сухого вина

• 4 ст. л. растительного масла

• 200 г мелких шампиньонов

• 1 зубчик чеснока

• 1 красная луковица

• 200 г моркови по-корейски

• 150 г листового салата

• 100 мл легкого майонеза

• соль, молотая паприка по вкусу



Приготовление:

1. Курицу вымыть, хорошо обсушить и нарезать очень тонкой соломкой. Посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом, сбрызнуть вином и оставить на 15 мин. В сковороде разогреть 2 ст. л. растительного масла. Курицу слегка отжать, положить на сковороду и обжарить со всех сторон. Выложить и дать остыть. Грибы почистить, протереть влажной салфеткой и целиком обжарить на оставшемся растительном масле до подрумянивания. Выложить и дать остыть. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Лук очистить и нарезать полукольцами.

2. Морковь по-корейски нарезать. Салат перебрать, вымыть, обсушить, несколько листочков разложить на большой плоской тарелке, остальные нарвать. Мясо, грибы, чеснок, лук, морковь и кусочки листьев салата осторожно перемешать, немного посолить и поперчить и выложить на целые листья салата. Украсить майонезом и подать на стол.





Салат «Закусочный»

Для праздничного застолья!



На 6 порций:

• 200 г филе индейки

• 150 г краснокочанной капусты

• 50 г очищенных ядер фундука

• 1 острый перчик

• 100 г чернослива без косточек

• 100 г меда

• 1 ст. л. растительного масла

• соль, бальзамический уксус, чеснок по вкусу



Приготовление:

1. У перца удалить семена и плодоножку, мякоть очень мелко нарезать. Чеснок очистить и измельчить. Капусту нашинковать, посолить, помять. Индейку нарезать кусочками.

2. На сковороде разогреть масло. Обжарить кусочки индейки до румяной корочки, затем добавить на сковороду мед, сделать огонь максимальным и карамелизировать индейку. Добавить чеснок, готовить 5 мин.

3. Затем удалить чеснок, добавить уксус и еще немного растительного масла. Готовить 5 мин. Орехи порубить, чернослив распарить, нарезать. Соединить все ингредиенты, посолить, перемешать и полить соусом со сковороды.





Салат «Фуршетный»

Подается в тарталетках



На 4 порции:

• 150 г утиной грудки

• 1 огурец

• 200 г редиса

• зеленый лук по вкусу

• 100 г натурального йогурта

• по 30 г зелени укропа и петрушки

• 8 тарталеток

• молотый черный перец, соль по вкусу



Приготовление:

1. Утиную грудку отварить до готовности, дать остыть и мелко нарезать. Огурец вымыть, обсушить и нарезать кубиками. Редис вымыть, срезать хвостики, плоды мелко нарезать.

2. Лук вымыть, обсушить и нарезать маленькими колечками. Зелень нарубить. Подготовленные ингредиенты перемешать с йогуртом, посолить и поперчить. Разложить по тарталеткам и подавать на стол.





Салат «Оригинальный» из свеклы, рукколы и апельсина

На 6–8 порций:

• 3 небольших свеклы

• 3 апельсина

• 75 г салатной смеси из рукколы, мангольда, корна

• 50 г кешью

• оливковое масло

• красный винный уксус

• соль, перец по вкусу



Приготовление:

1. Свеклу вымыть, поместить в широкую кастрюлю, залить холодной водой, отварить до готовности, в течение 30–40 мин, ополоснуть холодной водой, обсушить и оставить остывать, затем очистить и нарезать небольшими кубиками или ломтиками.

2. Апельсины вымыть, очистить, разделить на дольки, с каждой дольки удалить белую пленку.

3. Салатные листья промыть и обсушить на бумажном полотенце. Орехи обжарить на сухой сковороде. Соединить салатные листья с орехами, свеклой и дольками апельсина, все перемешать.

4. Соединить оливковое масло с небольшим количеством красного винного уксуса, перемешать, сбрызнуть получившейся смесью салат. Посолить и поперчить.





Салат-микс с ягодами

На основе огурца и шпината



На 5 порций:

• 2 огурца

• по 50 г шпината и рукколы

• по 100 г любых свежих или замороженных ягод (черника, клубника, малина)

• 1 апельсин

• 70 г очищенных ядер грецких орехов



Для заправки:

• 1 ч. л. бальзамического уксуса

• 4 ст. л. оливкового масла

• соль, черный перец



Приготовление:

1. Огурцы вымыть, очистить, натереть. Рукколу и шпинат перебрать, вымыть и обсушить. Ягоды перебрать, вымыть, обсушить.

2. Апельсин вымыть, очистить, разделить на дольки (2 отложить) и каждую очистить от белых перегородок. Орехи подрумянить на сковороде без масла. Для соуса сок 2 долек апельсина смешать с оливковым маслом и бальзамическим уксусом, солью и молотым черным перцем.

3. Все ингредиенты салата осторожно перемешать, полить приготовленным соусом и подать на стол.





Салат из куриной печенки с грейпфрутом

На 4 порции:

• листья любого салата

• 500 г куриной печенки

• 2 ст. л. масла из виноградных косточек

• 175 г винограда без косточек

• 200 г помидоров черри

• 1 грейпфрут

• 1 ст. л. винного уксуса

• соль, черный перец по вкусу

• 25 г кедровых орехов



Приготовление:

1. Листья салата разложить на 4 большие плоские тарелки. Черри вымыть, разрезать пополам, грейпфрут очистить, разделить на дольки, очистить от белых пленок, мякоть нарезать.

2. Куриную печенку нарезать маленькими кусочками. На сковороде разогреть масло из виноградных косточек, выложить печенку и обжарить.

3. Добавить виноград. Сбрызнуть уксусом, приправить солью и перцем по вкусу. Все хорошо перемешать и разложить по тарелкам с салатом.

4. Посыпать сверху очищенными кедровыми орехами, украсить половинками черри и кусочками грейпфрута и сразу же подавать на стол. Блюдо обязательно должно быть теплым.