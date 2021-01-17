Ни один праздник у нас не обходится без вареной картошки. Пускай многие скажут, что это пережиток прошлого, но для нас это традиция. Правда, иногда пюре остается, а на следующий день есть его никто не хочет. Чтобы не выбрасывать еду, я готовлю лепешки из картофельного пюре.

По сути эта закуска состоит из двух основных ингредиентов: картофеля и муки. Остальные специи и добавки на ваше усмотрение. Я очень люблю зелень, поэтому добавляю ее много и разную. Думаю, с жареным луком, грибами и сыром тоже будет вкусно. Стоит проверить!

Ингредиенты

Картофель 6 шт. Зелень 1 пуч. Пшеничная мука 1 стак. Подсолнечное масло 1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Отварите картофель в слегка подсоленной воде. Разомните толкушкой в пюре. Зелень помойте и обсушите, затем порубите и добавьте в пюре. Постепенно введите в пюре муку. Масса не должна растекаться и разваливаться. Посолите, поперчите и перемешайте. Замесите тесто. Сформируйте лепешки и раскатайте их в тонкие блины. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета.

Картофельные лепешки можно подавать с соусом или смазать мясным паштетом. Странно, но в таком виде пюре мои домочадцы съедают намного быстрее и с большим энтузиазмом.

А еще из остатков картофеля можно приготовить хрустящие шарики. Приятного аппетита!