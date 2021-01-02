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6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Рано или поздно каждый начинает задумываться о своём здоровье. Большинство болячек появляется из-за неправильного питания, ведь, как известно, человек является тем, что он ест. Готовить питательную и в то же время вкусную еду не сложно. Чтобы убедиться, попробуйте эти шесть блюд, особенно полезные для сердца и сосудов.

Овсяная каша с яблоком и имбирём

6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Традиционный британский завтрак готовится быстро и содержит много витаминов и микроэлементов.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья 1,5 ст.;
  • яблоко 1 шт.;
  • корень имбиря 1 см;
  • молоко 1 л;
  • изюм 0,5 ст.;
  • миндаль очищенный 0,5 ст.;
  • сахар 4 ст. л.;
  • молотая корица 3⁄4 ч. л.;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовить яблоки — тщательно промыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину, нарезать небольшими кубиками и поместить в сотейник с двумя ст.л. сахара.
  2. Добавить туда мелко нарубленный имбирь.
  3. Орехи очистить от кожуры и отправить в ёмкость.
  4. Всыпать овсяные хлопья и изюм, влить молоко и поместить на средний огонь. Варить до готовности.
  5. Блюдо подавать в горячем виде с кусочком сливочного масла и щепоткой корицы.

Тушёная зелёная фасоль

6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Самый простой и быстрый рецепт приготовления стручковой фасоли, которая богата клетчаткой, фолиевой кислотой, а также магнием, что делает ее отличным средством профилактики инфарктов.

Ингредиенты:

  • фасоль стручковая 300 гр;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 2 дольки;
  • помидор 400 гр;
  • соль, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Фасоль нарезать равными частями по 4 см. Варить на среднем огне в течение 5 мин до состояния «аль денте». Отбросить на дуршлаг и обдать холодной водой.
  2. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить до золотистого цвета вместе с чесноком на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.
  3. К луку добавить фасоль и обжаривать еще в течение 5 мин.
  4. На помидорах сделать небольшие крестообразные надрезы, обдать кипятком и очистить от кожицы.
  5. Измельчить при помощи погружного блендера или крупной тёрки и добавить к остальным продуктам. Тушить под закрытой крышкой в течение 7 мин до готовности.

Салат с авокадо и фисташками

6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Блюдо обладает интересным вкусом благодаря необычному сочетанию продуктов, а также является кладезем полезных витаминов. В авокадо содержатся мононенасыщенные жиры, которые препятствуют появлению холестериновых бляшек и снижают уровень сахара в крови.

Ингредиенты:

  • салат ромен 180 гр;
  • брокколи 230 гр;
  • авокадо 1 шт.;
  • фисташки жареные 1⁄3 ст.;
  • сыр фета 150 гр;
  • уксус бальзамический 2 ст. л.;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Брокколи разобрать на соцветия и варить в слегка подсоленной воде 2 мин. Слить и промыть холодной водой.
  2. Ромен нарезать небольшими полосами, а фету с авокадо — мелкими кубиками.
  3. В подготовленной ёмкости соединить салат, фисташки и брокколи. Сбрызнуть небольшим количеством уксуса.
  4. В последнюю очередь добавить авокадо и тщательно перемешать.
  5. Украсить сыром.

Витаминный салат с гранатом и авокадо

6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Очень полезное блюдо, ведь в гранате содержится специфический полифенол — мощнейший натуральный антиоксидант. Он снижает степень негативного воздействия не только на сердечную систему, но и на весь организм в целом.

Ингредиенты:

  • авокадо 1 шт.;
  • шпинат 1 пуч.;
  • моцарелла 120 гр;
  • гранат 1 шт.;
  • растительное масло 2 ст. л.;
  • уксус бальзамический 1 ст. л.;
  • сок лимона 1 ст. л.;
  • соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Шпинат тщательно промыть, гранат очистить, моцареллу мелко нарезать и все переложить в салатницу.
  2. Авокадо очистить и нарезать небольшими кубиками. Полить небольшим количеством лимонного сока и добавить к остальным ингредиентам.
  3. Подготовить заправку — в отдельной посуде смешать уксус, растительное масло, соль и специи.
  4. Салат заправлять перед подачей.

Тушёная тыква с чесноком

6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Это блюдо сочетает в себе нежную текстуру и пикантный вкус. Тыква является источником таких микроэлементов, как железо, калий, магний, которые очень необходимы для нормальной работы сердечной мышцы и сосудистой системы.

Ингредиенты:

  • тыква 400 гр;
  • чеснок 3 дольки;
  • петрушка 1 пуч.;
  • сметана 15% 150 мл;
  • орехи грецкие дроблёные 2 ст. л.;
  • соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Зелень тщательно промыть, удалить стебли и измельчить.
  2. Чеснок очистить и натереть на мелкую тёрку. Добавить к петрушке, полить сметаной, посолить и тщательно перемешать.
  3. Тыкву нарезать крупными кубиками и слегка обжарить с небольшим количеством растительного масла.
  4. Затем добавить сметанную заправку, перемешать и тушить под закрытой крышкой в течение 20 мин до готовности тыквы.
  5. Готовое блюдо подавать в горячем виде, посыпав дроблёными орехами.

Рыба, запечённая с брокколи

6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Идеальное блюдо для вечера выходного дня — очень просто и быстро готовится, обладает минимальной калорийностью и при этом в нем много витаминов.

Ингредиенты:

  • брокколи 300 гр;
  • филе рыбы 900 гр;
  • яйцо куриное 4 шт.;
  • сметана 3 ст. л.;
  • соль, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Брокколи разобрать на соцветия, поместить на дуршлаг и обдать кипятком.
  2. Подготовить рыбу — крупно нарезать либо кубиками, либо ломтиками. Посолить, добавить специи.
  3. Противень или форму для запекания тщательно смазать маслом и выложить филе.
  4. Между кусочками рыбы выложить брокколи.
  5. В отдельной посуде взбить яйца, добавить соль и сметану, перемешать до однородного состояния. Получившейся смесью полить филе и овощи.
  6. Запекать в течение 45 мин при температуре 180 градусов.
  7. Готовое блюдо слегка остудить, порезать на порционные кусочки и подавать с гренками или сырными лепёшками.

Эти вкусные и простые блюда помогут укрепить ваше здоровье и напитать организм полезными витаминами и микроэлементами.

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