6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Рано или поздно каждый начинает задумываться о своём здоровье. Большинство болячек появляется из-за неправильного питания, ведь, как известно, человек является тем, что он ест. Готовить питательную и в то же время вкусную еду не сложно. Чтобы убедиться, попробуйте эти шесть блюд, особенно полезные для сердца и сосудов.

Овсяная каша с яблоком и имбирём

Традиционный британский завтрак готовится быстро и содержит много витаминов и микроэлементов.

Ингредиенты:

овсяные хлопья 1,5 ст.;

яблоко 1 шт.;

корень имбиря 1 см;

молоко 1 л;

изюм 0,5 ст.;

миндаль очищенный 0,5 ст.;

сахар 4 ст. л.;

молотая корица 3⁄4 ч. л.;

соль по вкусу.

Приготовление:

Подготовить яблоки — тщательно промыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину, нарезать небольшими кубиками и поместить в сотейник с двумя ст.л. сахара. Добавить туда мелко нарубленный имбирь. Орехи очистить от кожуры и отправить в ёмкость. Всыпать овсяные хлопья и изюм, влить молоко и поместить на средний огонь. Варить до готовности. Блюдо подавать в горячем виде с кусочком сливочного масла и щепоткой корицы.

Тушёная зелёная фасоль

Самый простой и быстрый рецепт приготовления стручковой фасоли, которая богата клетчаткой, фолиевой кислотой, а также магнием, что делает ее отличным средством профилактики инфарктов.

Ингредиенты:

фасоль стручковая 300 гр;

лук 1 шт.;

чеснок 2 дольки;

помидор 400 гр;

соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Фасоль нарезать равными частями по 4 см. Варить на среднем огне в течение 5 мин до состояния «аль денте». Отбросить на дуршлаг и обдать холодной водой. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить до золотистого цвета вместе с чесноком на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. К луку добавить фасоль и обжаривать еще в течение 5 мин. На помидорах сделать небольшие крестообразные надрезы, обдать кипятком и очистить от кожицы. Измельчить при помощи погружного блендера или крупной тёрки и добавить к остальным продуктам. Тушить под закрытой крышкой в течение 7 мин до готовности.

Салат с авокадо и фисташками

Блюдо обладает интересным вкусом благодаря необычному сочетанию продуктов, а также является кладезем полезных витаминов. В авокадо содержатся мононенасыщенные жиры, которые препятствуют появлению холестериновых бляшек и снижают уровень сахара в крови.

Ингредиенты:

салат ромен 180 гр;

брокколи 230 гр;

авокадо 1 шт.;

фисташки жареные 1⁄3 ст.;

сыр фета 150 гр;

уксус бальзамический 2 ст. л.;

соль по вкусу.

Приготовление:

Брокколи разобрать на соцветия и варить в слегка подсоленной воде 2 мин. Слить и промыть холодной водой. Ромен нарезать небольшими полосами, а фету с авокадо — мелкими кубиками. В подготовленной ёмкости соединить салат, фисташки и брокколи. Сбрызнуть небольшим количеством уксуса. В последнюю очередь добавить авокадо и тщательно перемешать. Украсить сыром.

Витаминный салат с гранатом и авокадо

Очень полезное блюдо, ведь в гранате содержится специфический полифенол — мощнейший натуральный антиоксидант. Он снижает степень негативного воздействия не только на сердечную систему, но и на весь организм в целом.

Ингредиенты:

авокадо 1 шт.;

шпинат 1 пуч.;

моцарелла 120 гр;

гранат 1 шт.;

растительное масло 2 ст. л.;

уксус бальзамический 1 ст. л.;

сок лимона 1 ст. л.;

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Шпинат тщательно промыть, гранат очистить, моцареллу мелко нарезать и все переложить в салатницу. Авокадо очистить и нарезать небольшими кубиками. Полить небольшим количеством лимонного сока и добавить к остальным ингредиентам. Подготовить заправку — в отдельной посуде смешать уксус, растительное масло, соль и специи. Салат заправлять перед подачей.

Тушёная тыква с чесноком

Это блюдо сочетает в себе нежную текстуру и пикантный вкус. Тыква является источником таких микроэлементов, как железо, калий, магний, которые очень необходимы для нормальной работы сердечной мышцы и сосудистой системы.

Ингредиенты:

тыква 400 гр;

чеснок 3 дольки;

петрушка 1 пуч.;

сметана 15% 150 мл;

орехи грецкие дроблёные 2 ст. л.;

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Зелень тщательно промыть, удалить стебли и измельчить. Чеснок очистить и натереть на мелкую тёрку. Добавить к петрушке, полить сметаной, посолить и тщательно перемешать. Тыкву нарезать крупными кубиками и слегка обжарить с небольшим количеством растительного масла. Затем добавить сметанную заправку, перемешать и тушить под закрытой крышкой в течение 20 мин до готовности тыквы. Готовое блюдо подавать в горячем виде, посыпав дроблёными орехами.

Рыба, запечённая с брокколи

Идеальное блюдо для вечера выходного дня — очень просто и быстро готовится, обладает минимальной калорийностью и при этом в нем много витаминов.

Ингредиенты:

брокколи 300 гр;

филе рыбы 900 гр;

яйцо куриное 4 шт.;

сметана 3 ст. л.;

соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Брокколи разобрать на соцветия, поместить на дуршлаг и обдать кипятком. Подготовить рыбу — крупно нарезать либо кубиками, либо ломтиками. Посолить, добавить специи. Противень или форму для запекания тщательно смазать маслом и выложить филе. Между кусочками рыбы выложить брокколи. В отдельной посуде взбить яйца, добавить соль и сметану, перемешать до однородного состояния. Получившейся смесью полить филе и овощи. Запекать в течение 45 мин при температуре 180 градусов. Готовое блюдо слегка остудить, порезать на порционные кусочки и подавать с гренками или сырными лепёшками.

Эти вкусные и простые блюда помогут укрепить ваше здоровье и напитать организм полезными витаминами и микроэлементами.