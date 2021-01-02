6 простых блюд, которые полезны для сердца и сосудов

Рано или поздно каждый начинает задумываться о своём здоровье. Большинство болячек появляется из-за неправильного питания, ведь, как известно, человек является тем, что он ест. Готовить питательную и в то же время вкусную еду не сложно. Чтобы убедиться, попробуйте эти шесть блюд, особенно полезные для сердца и сосудов.
Овсяная каша с яблоком и имбирём
Традиционный британский завтрак готовится быстро и содержит много витаминов и микроэлементов.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья 1,5 ст.;
- яблоко 1 шт.;
- корень имбиря 1 см;
- молоко 1 л;
- изюм 0,5 ст.;
- миндаль очищенный 0,5 ст.;
- сахар 4 ст. л.;
- молотая корица 3⁄4 ч. л.;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Подготовить яблоки — тщательно промыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину, нарезать небольшими кубиками и поместить в сотейник с двумя ст.л. сахара.
- Добавить туда мелко нарубленный имбирь.
- Орехи очистить от кожуры и отправить в ёмкость.
- Всыпать овсяные хлопья и изюм, влить молоко и поместить на средний огонь. Варить до готовности.
- Блюдо подавать в горячем виде с кусочком сливочного масла и щепоткой корицы.
Тушёная зелёная фасоль
Самый простой и быстрый рецепт приготовления стручковой фасоли, которая богата клетчаткой, фолиевой кислотой, а также магнием, что делает ее отличным средством профилактики инфарктов.
Ингредиенты:
- фасоль стручковая 300 гр;
- лук 1 шт.;
- чеснок 2 дольки;
- помидор 400 гр;
- соль, специи по вкусу.
Приготовление:
- Фасоль нарезать равными частями по 4 см. Варить на среднем огне в течение 5 мин до состояния «аль денте». Отбросить на дуршлаг и обдать холодной водой.
- Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить до золотистого цвета вместе с чесноком на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.
- К луку добавить фасоль и обжаривать еще в течение 5 мин.
- На помидорах сделать небольшие крестообразные надрезы, обдать кипятком и очистить от кожицы.
- Измельчить при помощи погружного блендера или крупной тёрки и добавить к остальным продуктам. Тушить под закрытой крышкой в течение 7 мин до готовности.
Салат с авокадо и фисташками
Блюдо обладает интересным вкусом благодаря необычному сочетанию продуктов, а также является кладезем полезных витаминов. В авокадо содержатся мононенасыщенные жиры, которые препятствуют появлению холестериновых бляшек и снижают уровень сахара в крови.
Ингредиенты:
- салат ромен 180 гр;
- брокколи 230 гр;
- авокадо 1 шт.;
- фисташки жареные 1⁄3 ст.;
- сыр фета 150 гр;
- уксус бальзамический 2 ст. л.;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Брокколи разобрать на соцветия и варить в слегка подсоленной воде 2 мин. Слить и промыть холодной водой.
- Ромен нарезать небольшими полосами, а фету с авокадо — мелкими кубиками.
- В подготовленной ёмкости соединить салат, фисташки и брокколи. Сбрызнуть небольшим количеством уксуса.
- В последнюю очередь добавить авокадо и тщательно перемешать.
- Украсить сыром.
Витаминный салат с гранатом и авокадо
Очень полезное блюдо, ведь в гранате содержится специфический полифенол — мощнейший натуральный антиоксидант. Он снижает степень негативного воздействия не только на сердечную систему, но и на весь организм в целом.
Ингредиенты:
- авокадо 1 шт.;
- шпинат 1 пуч.;
- моцарелла 120 гр;
- гранат 1 шт.;
- растительное масло 2 ст. л.;
- уксус бальзамический 1 ст. л.;
- сок лимона 1 ст. л.;
- соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Шпинат тщательно промыть, гранат очистить, моцареллу мелко нарезать и все переложить в салатницу.
- Авокадо очистить и нарезать небольшими кубиками. Полить небольшим количеством лимонного сока и добавить к остальным ингредиентам.
- Подготовить заправку — в отдельной посуде смешать уксус, растительное масло, соль и специи.
- Салат заправлять перед подачей.
Тушёная тыква с чесноком
Это блюдо сочетает в себе нежную текстуру и пикантный вкус. Тыква является источником таких микроэлементов, как железо, калий, магний, которые очень необходимы для нормальной работы сердечной мышцы и сосудистой системы.
Ингредиенты:
- тыква 400 гр;
- чеснок 3 дольки;
- петрушка 1 пуч.;
- сметана 15% 150 мл;
- орехи грецкие дроблёные 2 ст. л.;
- соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Зелень тщательно промыть, удалить стебли и измельчить.
- Чеснок очистить и натереть на мелкую тёрку. Добавить к петрушке, полить сметаной, посолить и тщательно перемешать.
- Тыкву нарезать крупными кубиками и слегка обжарить с небольшим количеством растительного масла.
- Затем добавить сметанную заправку, перемешать и тушить под закрытой крышкой в течение 20 мин до готовности тыквы.
- Готовое блюдо подавать в горячем виде, посыпав дроблёными орехами.
Рыба, запечённая с брокколи
Идеальное блюдо для вечера выходного дня — очень просто и быстро готовится, обладает минимальной калорийностью и при этом в нем много витаминов.
Ингредиенты:
- брокколи 300 гр;
- филе рыбы 900 гр;
- яйцо куриное 4 шт.;
- сметана 3 ст. л.;
- соль, специи по вкусу.
Приготовление:
- Брокколи разобрать на соцветия, поместить на дуршлаг и обдать кипятком.
- Подготовить рыбу — крупно нарезать либо кубиками, либо ломтиками. Посолить, добавить специи.
- Противень или форму для запекания тщательно смазать маслом и выложить филе.
- Между кусочками рыбы выложить брокколи.
- В отдельной посуде взбить яйца, добавить соль и сметану, перемешать до однородного состояния. Получившейся смесью полить филе и овощи.
- Запекать в течение 45 мин при температуре 180 градусов.
- Готовое блюдо слегка остудить, порезать на порционные кусочки и подавать с гренками или сырными лепёшками.
Эти вкусные и простые блюда помогут укрепить ваше здоровье и напитать организм полезными витаминами и микроэлементами.
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