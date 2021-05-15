Что приготовить из йогурта

Натуральный белый йогурт — не только питательный и полезный продукт, богатый пробиотиками. Это еще и очень вкусное лакомство. Конечно, йогуртом можно наслаждаться и в его первоначальном виде. Съесть утром на завтрак, взять на работу или утолить голод перед сном. Однако мы считаем, что простой йогурт можно усовершенствовать и сделать намного вкуснее. Хотите узнать, что можно приготовить из йогурта? Читайте далее.

Йогурт может стать секретным ингредиентом в самых разных рецептах сладких и соленых кушаний. В следующий раз, когда этот продукт окажется у вас под рукой, обязательно попробуйте использовать его в одном из этих блюд.

Блюда из йогурта

Йогуртовый соус

Превратите майонез, греческий йогурт и свежую зелень в густой сливочный соус. Его можно подавать с куриной грудкой, гриссини или чипсами.

Заправка для салата

Смешайте 0,75 стакана йогурта, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайную ложку эстрагона. Приправьте солью и перцем. Полейте ароматной заправкой салат.

Лаваш с начинкой

Смешайте в блендере процеженный йогурт, перец халапеньо, кинзу и сок лайма. Такой соус станет отличным дополнением к лавашу с овощами.

Замороженный йогурт

Пропустите поход в магазин, и вместо этого приготовьте замороженный йогурт дома.

Овощное парфе

Вам понадобятся три основных ингредиента: замороженная малина, сгущенное молоко и натуральный белый йогурт.

Фруктовое парфе из йогурта — изысканный способ побаловать себя во время завтрака. Однако стоит попробовать и пикантную альтернативу этого классического блюда. На дно миски выложите йогурт, сверху добавьте жареные овощи, жареные яйца и большое количество свежей зелени.

Домашние бургеры

Долой кетчуп! Вместо него в домашних бургерах используйте йогурт. Его небольшая терпкость превосходно уравновешивает вкус пикантной котлеты.

Тост

Для сладкого начала дня на ломтик поджаренного хлеба намажьте йогурт и добавьте дольки апельсина и малину. Сладкоежки могут этот яркий бутерброд полить мёдом.

Добавьте йогурт в суп

Простой йогурт сделает любой суп шелковистым и насыщенным, не добавляя излишне жиров и калорий.

Фруктовая панна котта

Фруктовая панна котта выглядит роскошно, но при этом имеет совсем короткий список ингредиентов. Простой йогурт взбейте с цельным молоком, свежим базиликом, желатином и грейпфрутовым соком. Перелейте смесь в формочки и охладите до застывания.

Топпинг для вафель, оладий или блинчиков

Вместо сгущенного молока, варенья или арахисовой пасты выберите более здоровый подход к вашему завтраку. Подавайте вафли, оладьи или блинчики с натуральным белым йогуртом и свежими ягодами и фруктами.

Смузи

Всего из трех ингредиентов (четырех, если считать лед) — дыни, йогурта и мёда — получается восхитительный напиток.

Теперь вы знаете, что из йогурта можно приготовить самые разные лакомства. Надеемся, что эти идеи вдохновили вас на приготовление традиционных блюд в новом исполнении. Какое из этих кушаний вам не терпится попробовать первым? Делитесь в комментариях.