БУДЕТ ВКУСНО!

130 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • seawife2007 ОЛЬГА
    "..холодный варёный картофель и как правило большинство хозяек просто его выбрасывают"))))Это Не хозяйки.Очень вкусное блю...
  • Евлампий Суходрищев
    Похоже, что за последние лет 60 ничего не изменилось.Мой любимый мясно...
  • Елена Шувалова
    В первом рецепте 100 мл соевого соуса на одну грудку?15 рецептов самых...

Что приготовить из йогурта

Что приготовить из йогурта

Натуральный белый йогурт — не только питательный и полезный продукт, богатый пробиотиками. Это еще и очень вкусное лакомство. Конечно, йогуртом можно наслаждаться и в его первоначальном виде. Съесть утром на завтрак, взять на работу или утолить голод перед сном. Однако мы считаем, что простой йогурт можно усовершенствовать и сделать намного вкуснее. Хотите узнать, что можно приготовить из йогурта? Читайте далее.

Йогурт может стать секретным ингредиентом в самых разных рецептах сладких и соленых кушаний. В следующий раз, когда этот продукт окажется у вас под рукой, обязательно попробуйте использовать его в одном из этих блюд.

Блюда из йогурта

Йогуртовый соус

Что приготовить из йогурта

Превратите майонез, греческий йогурт и свежую зелень в густой сливочный соус. Его можно подавать с куриной грудкой, гриссини или чипсами.

Заправка для салата

Что приготовить из йогурта

Смешайте 0,75 стакана йогурта, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайную ложку эстрагона. Приправьте солью и перцем. Полейте ароматной заправкой салат.

Лаваш с начинкой

Что приготовить из йогурта

Смешайте в блендере процеженный йогурт, перец халапеньо, кинзу и сок лайма. Такой соус станет отличным дополнением к лавашу с овощами.

Замороженный йогурт

Что приготовить из йогурта

Пропустите поход в магазин, и вместо этого приготовьте замороженный йогурт дома.

Вам понадобятся три основных ингредиента: замороженная малина, сгущенное молоко и натуральный белый йогурт.

Овощное парфе

Что приготовить из йогурта

Фруктовое парфе из йогурта — изысканный способ побаловать себя во время завтрака. Однако стоит попробовать и пикантную альтернативу этого классического блюда. На дно миски выложите йогурт, сверху добавьте жареные овощи, жареные яйца и большое количество свежей зелени.

Домашние бургеры

Что приготовить из йогурта

Долой кетчуп! Вместо него в домашних бургерах используйте йогурт. Его небольшая терпкость превосходно уравновешивает вкус пикантной котлеты.

Тост

Что приготовить из йогурта

Для сладкого начала дня на ломтик поджаренного хлеба намажьте йогурт и добавьте дольки апельсина и малину. Сладкоежки могут этот яркий бутерброд полить мёдом.

Добавьте йогурт в суп

Что приготовить из йогурта

Простой йогурт сделает любой суп шелковистым и насыщенным, не добавляя излишне жиров и калорий.

Фруктовая панна котта

Что приготовить из йогурта

Фруктовая панна котта выглядит роскошно, но при этом имеет совсем короткий список ингредиентов. Простой йогурт взбейте с цельным молоком, свежим базиликом, желатином и грейпфрутовым соком. Перелейте смесь в формочки и охладите до застывания.

Топпинг для вафель, оладий или блинчиков

Что приготовить из йогурта

Вместо сгущенного молока, варенья или арахисовой пасты выберите более здоровый подход к вашему завтраку. Подавайте вафли, оладьи или блинчики с натуральным белым йогуртом и свежими ягодами и фруктами.

Смузи

Что приготовить из йогурта

Всего из трех ингредиентов (четырех, если считать лед) — дыни, йогурта и мёда — получается восхитительный напиток.

Теперь вы знаете, что из йогурта можно приготовить самые разные лакомства. Надеемся, что эти идеи вдохновили вас на приготовление традиционных блюд в новом исполнении. Какое из этих кушаний вам не терпится попробовать первым? Делитесь в комментариях.

 

 

Ссылка на первоисточник
рецептыКулинария
Обсудить
Фаршируем 6 картофелин и заливаем соусом. В начинке только 100 граммов колбас...
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Фаршируем 6 картофелин и заливаем соусом. В начинке только 100 граммов колбас...

Читать
Маринованный болгарский перец быстрого приготовления
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Маринованный болгарский перец быстрого приготовления

Мясные пальчики: просто меняем начинки и получаем новые вкусы
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Мясные пальчики: просто меняем начинки и получаем новые вкусы

Супер сливочный рыбный суп. Такой вкусный, что можно язык проглотить!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Супер сливочный рыбный суп. Такой вкусный, что можно язык проглотить!

Сосиски с сыром в слоеном тесте
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Сосиски с сыром в слоеном тесте

У меня есть яблочные пироги на все случаи жизни. Рассказываю еще один рецепт
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

У меня есть яблочные пироги на все случаи жизни. Рассказываю еще один рецепт

Перепелки в беконе.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Перепелки в беконе.

3 закуски из одного лаваша: съедают до крошки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

3 закуски из одного лаваша: съедают до крошки

Что приготовить из йогурта
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Что приготовить из йогурта

Простой суп за 10 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Простой суп за 10 минут

Потрясающий салат из капусты
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи рецептов

Потрясающий салат из капусты

Домашнее овсяное печенье: простой рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Домашнее овсяное печенье: простой рецепт

Как не ошибиться при покупке фарша? И фарш каких брендов НЕ прошёл проверку Росконтроля
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Как не ошибиться при покупке фарша? И фарш каких брендов НЕ прошёл проверку Росконтроля

Рецепт домашнего виноградного вина
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Рецепт домашнего виноградного вина

Так можно готовить любую рыбу, а у меня 2 в 1 (сибас и дорадо)
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Так можно готовить любую рыбу, а у меня 2 в 1 (сибас и дорадо)

Жаркое по-аджарски из обычной курицы. Недорого и много
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жаркое по-аджарски из обычной курицы. Недорого и много

Творожный пирог на раз, два! Из того, что есть в холодильнике!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Творожный пирог на раз, два! Из того, что есть в холодильнике!

Салат "Мимоза" с консервированным тунцом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Салат "Мимоза" с консервированным тунцом

1
Готовлю маринад, режу мясо и овощи… Через 45 минут наслаждаюсь неземным вкусом!
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Готовлю маринад, режу мясо и овощи… Через 45 минут наслаждаюсь неземным вкусом!

Макароны по-флотски
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Макароны по-флотски

Подготавливаем килограмм отбивных из свинины, но не жарим по отдельности, а сворачиваем рулетом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Подготавливаем килограмм отбивных из свинины, но не жарим по отдельности, а сворачиваем рулетом

Хек под сливочной шубой. Универсальный рецепт добавляет сока любой рыбе
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Хек под сливочной шубой. Универсальный рецепт добавляет сока любой рыбе

Шеф-повар поделился секретом, как сделать просто хороший суп потрясающим
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Шеф-повар поделился секретом, как сделать просто хороший суп потрясающим

Готовим полезный сорбет из лаванды и мяты
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Готовим полезный сорбет из лаванды и мяты

Рецепт простого и вкусного шоколадно-творожного пирога
Материал, выбранный редакторами МиртесенTabulo.ru - Онлайн-журнал

Рецепт простого и вкусного шоколадно-творожного пирога

Рыба в сковороде стала почти как на мангале. Надрезаем особым образом, а потом маринуем почти насквозь
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Рыба в сковороде стала почти как на мангале. Надрезаем особым образом, а потом маринуем почти насквозь

Гречаники с вкусным соусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Гречаники с вкусным соусом

Когда есть 2 картошки и 10 минут времени, все равно можно сделать ужин на всех
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Когда есть 2 картошки и 10 минут времени, все равно можно сделать ужин на всех

1
Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Шикарные медовые огурчики, которые идеально подходят под любой шашлык

Вяленая говядина «Пряная» в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Вяленая говядина «Пряная» в домашних условиях

Диетический овощной суп
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Диетический овощной суп

Квадратные шашлыки: прокладываем мясо с салом для сочности и нарезаем уже на шампурах
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Квадратные шашлыки: прокладываем мясо с салом для сочности и нарезаем уже на шампурах

Рецепт вергунов на кефире
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Рецепт вергунов на кефире

1
Оладьи на кефире – пышные и мягкие даже на второй день!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Оладьи на кефире – пышные и мягкие даже на второй день!

Полкило муки и кипяток: нажарили миску ленивых чебуреков за 10 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Полкило муки и кипяток: нажарили миску ленивых чебуреков за 10 минут

Салат с финиками и кедровыми орехами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Салат с финиками и кедровыми орехами

Пирог без яиц и молока! Пара яблок, морковь и немного терпения!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Пирог без яиц и молока! Пара яблок, морковь и немного терпения!

Заворачиваем яичницу в хлеб с чесноком: сытный рецепт с корейского рынка
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Заворачиваем яичницу в хлеб с чесноком: сытный рецепт с корейского рынка

Мятный ликер
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Мятный ликер

Баранья лопатка, запеченная с чесноком
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Баранья лопатка, запеченная с чесноком

Картина дня

наверх