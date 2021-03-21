Творожно-фруктовое а ля суфле в микроволновке

Вам понадобится всего лишь творог, яйцо, парочка любимых фруктов на выбор, и через три минуты запекания в СВЧ у вас будет готово творожно-фруктовое суфле. Подавать свежеприготовленным, потому как именно в тёплом виде суфле наиболее вкусное и нежное.

Общая информация

Подготовка: 5 минут

Готовка: 3 минут

Общее количество: 8 минут

Количество порций: 2

Ингредиенты

-220-250 гр творога

-1 яйцо и 1 белок

-1 небольшое яблоко

-1 банан

-1 столовая ложка сахара

-2 щепотки корицы

Процесс

-Яйцо, белок и творог смешать блендером до однородности.

-Яблоко, банан очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком.

-К яично-творожной массе добавить нарезанные фрукты и сахар. Хорошо перемешать.

-Выложить массу в небольшие чашки или пиалы, подходящие для использования в СВЧ.

-Готовить в СВЧ 3 минуты при мощности 800W. Как только верх станет плотным, десерт готов.

-Немного остудить.

-Готовое а ля суфле посыпать корицей.