Творожно-фруктовое а ля суфле в микроволновке

Вам понадобится всего лишь творог, яйцо, парочка любимых фруктов на выбор, и через три минуты запекания в СВЧ у вас будет готово творожно-фруктовое суфле. Подавать свежеприготовленным, потому как именно в тёплом виде суфле наиболее вкусное и нежное.
Общая информация
Подготовка: 5 минут
Готовка: 3 минут
Общее количество: 8 минут
Количество порций: 2
Ингредиенты
-220-250 гр творога
-1 яйцо и 1 белок
-1 небольшое яблоко
-1 банан
-1 столовая ложка сахара
-2 щепотки корицы
Процесс
-Яйцо, белок и творог смешать блендером до однородности.
-Яблоко, банан очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком.
-К яично-творожной массе добавить нарезанные фрукты и сахар. Хорошо перемешать.
-Выложить массу в небольшие чашки или пиалы, подходящие для использования в СВЧ.
-Готовить в СВЧ 3 минуты при мощности 800W. Как только верх станет плотным, десерт готов.
-Немного остудить.
-Готовое а ля суфле посыпать корицей.
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