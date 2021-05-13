Капустная запеканка с мясом точно должна понравиться всем, кто любит голубцы. Хотя бы потому, что значительно экономит время, поскольку сворачивать ничего не надо, и соус для тушения / запекания полностью отсутствует.

На столе выглядит симпатично, разрезать на порции нужного размера удобно — в общем блюдо стоит того, чтобы его приготовить.

Для капустной запеканки с мясом понадобится

Капуста. Листья. 10-15 шт. в зависимости от размера.

Мясной фарш. 500 гр.

Рис. ≈100 гр. (⅔ стакана)

Репчатый лук. 2 шт. На фото только одна.

Морковь. 1 крупная.

Помидоры. 2 средних

Чеснок. 1-2 зубчика.

Сметана. 100-150 гр.

Зелень. По вкусу. Здесь зеленый лук, несколько перьев и петрушка, несколько веточек.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим капустную запеканку с мясом.

Первым делом ставим вариться рис. Иногда использую рис в пакетах, зачастую просто удобнее.

Отвариваем рис до готовности.

Также сразу ставим на огонь большую кастрюлю с подсоленной водой. Пусть закипает, пока подготавливаем все остальные ингредиенты.

Мелко нарезаем зелень и чеснок.

Добавляем зелень к сметане, солим и перчим по вкусу.

Перемешиваем и отставляем настаиваться и обмениваться вкусами.

Нарезаем морковь очень тонкой соломкой — хорошо подойдет терка для корейской моркови.

Одну луковицу нарезаем тонкими перьями.

С кочана капусты аккуратно снимаем листья и сразу аккуратно, вдоль листа, срезаем утолщения на черенках.

Листья отвариваем в кипящей воде минуты три, чтобы обмякли и стали пластичными.

Нарезанную морковь и лук пассеруем на растительном масле до момента, когда слегка обмякнут.

Вторую луковицу нарезаем на мелкие кусочки.

Смешиваем в глубокой посуде фарш, отваренный до готовности рис и мелконарезанный лук.

Солим и перчим по вкусу.

Помидор нарезаем мелким кубиком.

Начинаем собирать запеканку.

Лист фольги, можно несколько, чтобы не прорывались, смазываем слегка растительным или сливочным маслом.

На фольгу выкладываем пару-тройку листов капусты один на другой. Скорее всего самый нижний лист после запекания, намертво прижарится к фольге, так что именно поэтому на дно используем несколько листьев капусты.

Смазываем верхний лист сметаной с зеленью.

Затем выкладываем слой моркови с луком.

Закрываем слой моркови листом капусты, смазываем сметаной и выкладываем фарш с рисом.

Снова накрываем листом капусты.

Так, чередуя слои, собираем запеканку.

Верхний слой — морковь, лук и все нарезанные помидоры. Верхний слой слегка солим и перчим по вкусу.

Закрываем запеканку максимально плотно оставшимися листьями.

Заворачиваем все в фольгу, скорее всего потребуются дополнительные листы фольги, чтобы запеканка была упакована максимально герметично.

Выкладываем запеканку на противень и ставим в разогретую до 180ºC духовку примерно на 30-40 минут.

Минут за 10 до готовности, разворачиваем или просто срезаем верх фольги, и даем запеканке немного подсохнуть в духовке.

Затем запеканку на блюдо, даем минут 10 постоять, после чего можно подавать на стол.

Капустная запеканка с фаршем полностью готова.

Разрезаем на порционные куски, выкладываем на тарелки и зовем всех к столу.

К капустной запеканке с фаршем подаем сметану или соусы на кисломолочной основе, например соус с соленым острым перцем, сметанный с зеленью или йогуртный с кинзой или с мятой.

Все готово.