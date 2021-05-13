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Капустная запеканка с мясом

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Капустная запеканка с мясом точно должна понравиться всем, кто любит голубцы.  Хотя бы потому, что значительно экономит время, поскольку сворачивать ничего не надо, и соус для тушения / запекания полностью отсутствует.

На столе выглядит симпатично, разрезать на порции нужного размера удобно — в общем блюдо стоит того, чтобы его приготовить.

Капустная запеканка с мясом

Для капустной запеканки с мясом понадобится

Капустная запеканка с мясом

  • Капуста. Листья. 10-15 шт. в зависимости от размера.
  • Мясной фарш. 500 гр.
  • Рис. ≈100 гр. (⅔ стакана)
  • Репчатый лук. 2 шт.  На фото только одна.
  • Морковь. 1 крупная.
  • Помидоры. 2 средних
  • Чеснок. 1-2 зубчика.
  • Сметана. 100-150 гр.
  •  Зелень. По вкусу. Здесь зеленый лук, несколько перьев и петрушка, несколько веточек.
  • Соль. По вкусу.
  • Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим капустную запеканку с мясом.

Первым делом ставим вариться рис. Иногда использую рис в пакетах,  зачастую просто удобнее.

Отвариваем рис до готовности.

Также сразу ставим на огонь большую кастрюлю с подсоленной  водой. Пусть закипает, пока подготавливаем все остальные ингредиенты.

Мелко нарезаем зелень и чеснок.

Капустная запеканка с мясом

Добавляем зелень к сметане, солим и перчим по вкусу.

Капустная запеканка с мясом

Перемешиваем и отставляем настаиваться и обмениваться вкусами.

Нарезаем морковь очень тонкой соломкой — хорошо подойдет терка для корейской моркови.

Одну луковицу нарезаем тонкими перьями.

Капустная запеканка с мясом

С кочана капусты аккуратно снимаем листья и сразу аккуратно, вдоль листа, срезаем утолщения на черенках.

Капустная запеканка с мясом

Листья отвариваем в кипящей воде минуты три, чтобы обмякли и стали пластичными.

Капустная запеканка с мясом

Нарезанную морковь и лук пассеруем на растительном масле до момента, когда слегка обмякнут.

Капустная запеканка с мясом

Вторую луковицу нарезаем на мелкие кусочки.

Капустная запеканка с мясом

Смешиваем в глубокой посуде фарш, отваренный до готовности рис и мелконарезанный лук.

Солим и перчим по вкусу.

Капустная запеканка с мясом

Помидор нарезаем мелким кубиком.

Капустная запеканка с мясом

Начинаем собирать запеканку.

Лист фольги, можно несколько, чтобы не прорывались, смазываем слегка растительным или сливочным маслом.

На фольгу выкладываем пару-тройку листов капусты один на другой.  Скорее всего самый нижний лист после запекания, намертво прижарится к фольге, так что именно поэтому на дно используем несколько листьев капусты.

Смазываем верхний лист сметаной с зеленью.

Капустная запеканка с мясом

Затем выкладываем слой моркови с луком.

Капустная запеканка с мясом

Закрываем слой моркови листом капусты, смазываем сметаной и  выкладываем фарш с рисом.

Капустная запеканка с мясом

Снова накрываем листом капусты.

Так, чередуя слои, собираем запеканку.

Верхний слой — морковь, лук и все нарезанные помидоры. Верхний слой слегка солим и перчим по вкусу.

Капустная запеканка с мясом

Закрываем запеканку максимально плотно  оставшимися листьями.

Капустная запеканка с мясом

Заворачиваем все в фольгу, скорее всего потребуются дополнительные листы фольги, чтобы запеканка была упакована максимально герметично.

Выкладываем запеканку на противень и ставим в разогретую до 180ºC духовку  примерно на 30-40 минут.

Капустная запеканка с мясом

Минут за 10 до готовности, разворачиваем  или просто срезаем верх фольги, и даем запеканке немного подсохнуть в духовке.

Капустная запеканка с мясом

Затем  запеканку на блюдо, даем минут 10 постоять, после чего можно подавать на стол.

Капустная запеканка с фаршем полностью готова.

Капустная запеканка с мясом

Разрезаем на порционные куски, выкладываем на тарелки и зовем всех к столу.

К капустной запеканке с фаршем подаем сметану или соусы на кисломолочной основе, например соус с соленым острым перцемсметанный с зеленью или йогуртный с кинзой или с мятой.

Все готово.

Капустная запеканка с мясом

 

 

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