Капустная запеканка с мясом точно должна понравиться всем, кто любит голубцы. Хотя бы потому, что значительно экономит время, поскольку сворачивать ничего не надо, и соус для тушения / запекания полностью отсутствует.
На столе выглядит симпатично, разрезать на порции нужного размера удобно — в общем блюдо стоит того, чтобы его приготовить.
Для капустной запеканки с мясом понадобится
- Капуста. Листья. 10-15 шт. в зависимости от размера.
- Мясной фарш. 500 гр.
- Рис. ≈100 гр. (⅔ стакана)
- Репчатый лук. 2 шт. На фото только одна.
- Морковь. 1 крупная.
- Помидоры. 2 средних
- Чеснок. 1-2 зубчика.
- Сметана. 100-150 гр.
- Зелень. По вкусу. Здесь зеленый лук, несколько перьев и петрушка, несколько веточек.
- Соль. По вкусу.
- Черный молотый перец. По вкусу.
Готовим капустную запеканку с мясом.
Первым делом ставим вариться рис. Иногда использую рис в пакетах, зачастую просто удобнее.
Отвариваем рис до готовности.
Также сразу ставим на огонь большую кастрюлю с подсоленной водой. Пусть закипает, пока подготавливаем все остальные ингредиенты.
Мелко нарезаем зелень и чеснок.
Добавляем зелень к сметане, солим и перчим по вкусу.
Перемешиваем и отставляем настаиваться и обмениваться вкусами.
Нарезаем морковь очень тонкой соломкой — хорошо подойдет терка для корейской моркови.
Одну луковицу нарезаем тонкими перьями.
С кочана капусты аккуратно снимаем листья и сразу аккуратно, вдоль листа, срезаем утолщения на черенках.
Листья отвариваем в кипящей воде минуты три, чтобы обмякли и стали пластичными.
Нарезанную морковь и лук пассеруем на растительном масле до момента, когда слегка обмякнут.
Вторую луковицу нарезаем на мелкие кусочки.
Смешиваем в глубокой посуде фарш, отваренный до готовности рис и мелконарезанный лук.
Солим и перчим по вкусу.
Помидор нарезаем мелким кубиком.
Начинаем собирать запеканку.
Лист фольги, можно несколько, чтобы не прорывались, смазываем слегка растительным или сливочным маслом.
На фольгу выкладываем пару-тройку листов капусты один на другой. Скорее всего самый нижний лист после запекания, намертво прижарится к фольге, так что именно поэтому на дно используем несколько листьев капусты.
Смазываем верхний лист сметаной с зеленью.
Затем выкладываем слой моркови с луком.
Закрываем слой моркови листом капусты, смазываем сметаной и выкладываем фарш с рисом.
Снова накрываем листом капусты.
Так, чередуя слои, собираем запеканку.
Верхний слой — морковь, лук и все нарезанные помидоры. Верхний слой слегка солим и перчим по вкусу.
Закрываем запеканку максимально плотно оставшимися листьями.
Заворачиваем все в фольгу, скорее всего потребуются дополнительные листы фольги, чтобы запеканка была упакована максимально герметично.
Выкладываем запеканку на противень и ставим в разогретую до 180ºC духовку примерно на 30-40 минут.
Минут за 10 до готовности, разворачиваем или просто срезаем верх фольги, и даем запеканке немного подсохнуть в духовке.
Затем запеканку на блюдо, даем минут 10 постоять, после чего можно подавать на стол.
Капустная запеканка с фаршем полностью готова.
Разрезаем на порционные куски, выкладываем на тарелки и зовем всех к столу.
К капустной запеканке с фаршем подаем сметану или соусы на кисломолочной основе, например соус с соленым острым перцем, сметанный с зеленью или йогуртный с кинзой или с мятой.
Все готово.
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