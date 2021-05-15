В детстве мне очень не нравилось, что мой день рождения приходится на лето. Друзья постоянно были то в лагере, то у бабушки, то с родителями на море. Поэтому я чаще всего праздновала этот день с семьей. Но теперь я люблю свой день рождения. Мы накрываем стол на даче прямо во дворе. Среди угощений мой любимый мятный ликер.

Муж этот напиток готовит сам. Говорит, нечего готовить. Действительно, такое лакомство довольно простое и экономное. Чтобы сделать мятный ликер самому, вам понадобится всего 4 ингредиента и запас терпения. Но оно того стоит!

Ингредиенты

Водка 500 мл Мята 30–40 г Вода 200 мл Сахар 300 г

Приготовление

Для приготовления мятного ликера вам понадобится 5–6 крупных веточек свежей перечной мяты. Ее листики оборвите и сложите в литровую банку. Залейте листву водкой. Банку с заготовкой закройте крышкой. Держите ее в темном месте при комнатной температуре около недели. В течении 7 дней листики перемешивайте. Под конец этого времени пересыпьте в сотейник сахар, залейте его водой. Приготовьте сироп, а потом дайте ему остыть. Настойку мяты процедите через сито в другую чистую банку. В настойку перелейте остывший сироп, перемешайте всё. Теперь можете перелить ликер в бутылку. Ему нужно настояться минимум месяц в темноте при комнатной температуре.

Да, приготовление этого напитка требует времени. Но будьте уверены, мятный ликер станет настоящей звездой праздничного стола. Покупной алкоголь с ним даже не сравнится. Этот сладкий освежающий напиток божественно пахнет и оставляет приятное послевкусие. Вам должно понравиться!