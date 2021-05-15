БУДЕТ ВКУСНО!

129 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • seawife2007 ОЛЬГА
    "..холодный варёный картофель и как правило большинство хозяек просто его выбрасывают"))))Это Не хозяйки.Очень вкусное блю...
  • Евлампий Суходрищев
    Похоже, что за последние лет 60 ничего не изменилось.Мой любимый мясно...
  • Елена Шувалова
    В первом рецепте 100 мл соевого соуса на одну грудку?15 рецептов самых...

Мятный ликер

Мятный ликер

В детстве мне очень не нравилось, что мой день рождения приходится на лето. Друзья постоянно были то в лагере, то у бабушки, то с родителями на море. Поэтому я чаще всего праздновала этот день с семьей. Но теперь я люблю свой день рождения. Мы накрываем стол на даче прямо во дворе. Среди угощений мой любимый мятный ликер.

Муж этот напиток готовит сам. Говорит, нечего готовить. Действительно, такое лакомство довольно простое и экономное. Чтобы сделать мятный ликер самому, вам понадобится всего 4 ингредиента и запас терпения. Но оно того стоит!

Мятный ликер

Ингредиенты

Водка 500 мл
Мята 30–40 г
Вода 200 мл
Сахар 300 г

 

Приготовление

  1. Для приготовления мятного ликера вам понадобится 5–6 крупных веточек свежей перечной мяты. Ее листики оборвите и сложите в литровую банку. Залейте листву водкой.
  2. Банку с заготовкой закройте крышкой. Держите ее в темном месте при комнатной температуре около недели. В течении 7 дней листики перемешивайте.Мятный ликер
  3. Под конец этого времени пересыпьте в сотейник сахар, залейте его водой. Приготовьте сироп, а потом дайте ему остыть. Настойку мяты процедите через сито в другую чистую банку.
  4. В настойку перелейте остывший сироп, перемешайте всё. Теперь можете перелить ликер в бутылку.
    Ему нужно настояться минимум месяц в темноте при комнатной температуре.Мятный ликер

Да, приготовление этого напитка требует времени. Но будьте уверены, мятный ликер станет настоящей звездой праздничного стола. Покупной алкоголь с ним даже не сравнится. Этот сладкий освежающий напиток божественно пахнет и оставляет приятное послевкусие. Вам должно понравиться!

 

 

Ссылка на первоисточник
напиткинапитки алкогольные
Обсудить
Готовим полезный сорбет из лаванды и мяты
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Готовим полезный сорбет из лаванды и мяты

Читать
Заворачиваем яичницу в хлеб с чесноком: сытный рецепт с корейского рынка
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Заворачиваем яичницу в хлеб с чесноком: сытный рецепт с корейского рынка

Мятный ликер
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Мятный ликер

Баранья лопатка, запеченная с чесноком
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Баранья лопатка, запеченная с чесноком

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Салат за 5 минут из банальной свеклы. Быстро, вкусно и полезно!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат за 5 минут из банальной свеклы. Быстро, вкусно и полезно!

1
Вместо шарлотки – вся семья подсела на эту вкусняшку. Бесподобный яблочный пирог, который тает во рту
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Вместо шарлотки – вся семья подсела на эту вкусняшку. Бесподобный яблочный пирог, который тает во рту

Весенние десерты: легкие и свежие. Подходят даже для тех, кто худеет перед поездкой к морю
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Весенние десерты: легкие и свежие. Подходят даже для тех, кто худеет перед поездкой к морю

Век живи-век учись! Маринад к мясу, который понравится всей семье
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Век живи-век учись! Маринад к мясу, который понравится всей семье

Курица «Карри» с кокосовым молоком (не острый рецепт)
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Курица «Карри» с кокосовым молоком (не острый рецепт)

Мясников назвал самое вкусное и полезное мясо для шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Мясников назвал самое вкусное и полезное мясо для шашлыка

Превращаем 3 стакана гороха в Средиземноморскую намазку. Подходит и к завтраку, и к ужину
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Превращаем 3 стакана гороха в Средиземноморскую намазку. Подходит и к завтраку, и к ужину

Разминаем картошку на пюре, а потом делаем из него сочные котлеты с начинкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Разминаем картошку на пюре, а потом делаем из него сочные котлеты с начинкой

Испанский десерт «Чуррос» из заварного теста с горячим шоколадом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Испанский десерт «Чуррос» из заварного теста с горячим шоколадом

Многие с детства помнят медовую коврижку из школьного буфета. Давайте, приготовим именно такую
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Многие с детства помнят медовую коврижку из школьного буфета. Давайте, приготовим именно такую

Тайский суп Том Ям с креветкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Тайский суп Том Ям с креветкой

Лепешки с сыром и колбасой на сковороде
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Лепешки с сыром и колбасой на сковороде

Салат из куриной печени с солеными огурцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат из куриной печени с солеными огурцами

Заливаем яйцами багет и ставим в духовку. Были ингредиенты для яичницы, а получился пирог
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Заливаем яйцами багет и ставим в духовку. Были ингредиенты для яичницы, а получился пирог

Несладкая запеканка … с перцем, шпинатом и фетой
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Несладкая запеканка … с перцем, шпинатом и фетой

Азу по-татарски – очень вкусная тушеная картошка с мясом!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Азу по-татарски – очень вкусная тушеная картошка с мясом!

Томатный соус для пиццы
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Томатный соус для пиццы

Тефтели в сливках
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Тефтели в сливках

Домашние колбаски из фарша в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Домашние колбаски из фарша в духовке

Круассаны не жарим, а сначала 10 секунд держим в кипятке: при выпечке всегда получается корочка
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Круассаны не жарим, а сначала 10 секунд держим в кипятке: при выпечке всегда получается корочка

Как вкусно приготовить любую рыбу
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Как вкусно приготовить любую рыбу

Вкуснятина из рульки
Материал, выбранный редакторами МиртесенЧетыре вкуса

Вкуснятина из рульки

Что убрать из рациона, чтобы похудеть?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Что убрать из рациона, чтобы похудеть?

Нежнейшее томленое мясо
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Нежнейшее томленое мясо

С бананом и орехами или со льдом и шоколадным сиропом: 5 кофейных напитков для утра выходного дня
Материал, выбранный редакторами Миртесенbeautyhack

С бананом и орехами или со льдом и шоколадным сиропом: 5 кофейных напитков для утра выходного дня

Лайфхак с крышкой от растительного масла
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Лайфхак с крышкой от растительного масла

Супер нежная рыбка в бархатном сливочном соусе!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Супер нежная рыбка в бархатном сливочном соусе!

Вкусный рассольник без огурцов и перловки
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Вкусный рассольник без огурцов и перловки

У меня про запас всегда имеются рыбные консервы и баночка фасоли: готовлю из них салат (муж называл его «холостяцким»)
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

У меня про запас всегда имеются рыбные консервы и баночка фасоли: готовлю из них салат (муж называл его «холостяцким»)

Масла для лица вместо крема
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Масла для лица вместо крема

Шоколадный пудинг за 5 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Шоколадный пудинг за 5 минут

Салат с копчёной курицей и грибами на 8 марта
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат с копчёной курицей и грибами на 8 марта

Секреты настоящего казахского бешбармака: прозрачная сурпа, вкусное мясо и тонкие лепешки
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Секреты настоящего казахского бешбармака: прозрачная сурпа, вкусное мясо и тонкие лепешки

Блины на молоке, которые всегда получаются!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Блины на молоке, которые всегда получаются!

Получаются вкусно даже дешевые магазинные: Новый рецепт жареных пельменей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Получаются вкусно даже дешевые магазинные: Новый рецепт жареных пельменей

Наконец-то я нашла правильный рецепт котлет
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Наконец-то я нашла правильный рецепт котлет

Сукралоза: 5 серьезных аргументов против этого подсластителя
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Сукралоза: 5 серьезных аргументов против этого подсластителя

Запеканка из лаваша с вишней и творогом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Запеканка из лаваша с вишней и творогом

Квашеная капуста по-грузински, или «Мжаве»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Квашеная капуста по-грузински, или «Мжаве»

Готовим окрошку: основные ошибки, которые допускают хозяйки
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Готовим окрошку: основные ошибки, которые допускают хозяйки

Чем полезна горчица для нашего здоровья?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеспешный разговор

Чем полезна горчица для нашего здоровья?

Оригинальный салат «Дамский каприз»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Оригинальный салат «Дамский каприз»

Домашний клубничный зефир — рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Домашний клубничный зефир — рецепт

Картина дня

наверх