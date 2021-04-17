Не тушеная и не жареная. Новый рецепт приготовления капусты

Уж насколько мои муж и дети не жалуют капусту, но эту уплетают за обе щеки и просят добавки.

Особенно актуален этот рецепт будет для тех, кто старается соблюдать Пост, так как в рецепте все ингредиенты - постные.

А сам он (рецепт) настолько простой, что от самого кулинара не требуется практически никаких манипуляций. Нужно только все порезать.

Но это дело пары минут.

Ни тушить, ни жарить капусту не придется, блюдо готовится еще проще.

Капуста , приготовленная по этому рецепту, - идеальный гарнир или самостоятельное блюдо.

А в Пост рецепта вкуснее и проще не существует.

Ингредиентов

Капуста свежая - около одного килограмма;

Луковица — 1 штука, можно покрупнее;

Приправы и специи - на свое усмотрение;

Масло растительн. — пара столовых ложек;

Соль - по вкусу.

Как готовить

Первым делом нужно включить духовку, чтобы она разогрелась, тогда блюдо приготовится быстрее.

1. Капусту нарезать произвольным образом - кому как больше нравится. Кочерыжку вырезать.

2. Луковицу нашинковать. Также особой роли не играет, как именно. Но я люблю помельче.

3. Порезанную капусту и лук переложить в форму для запекания.

4. По вкусу посолить, добавить специи (если есть такое желание, я я чуток посыпаю черным перцем).

5. Долить растительное маслице и перемешать.

6. Убрать в разогретую духовку и готовить приблизительно 35-40 минут при температуре 180*С.

7. Когда пройдет половина оговоренного времени, то есть 20 минут, нужно достать из духовки капусту и перемешать, чтобы все готовилось равномерно. Чтобы не получилось - в одном месте подгорело, а в другом осталось сырым.

Через 35 - 40 минут блюдо из капусты готово. Очень ароматное и божественно вкусное.

И капуста не жареная и не тушеная, на подготовку времени понадобилось не более 3 - 5 минут, а остальное - приготовление в духовке.

Приятного аппетита!

Аналогичным образом можно готовить любые овощи - кабачки, баклажаны, картошку. Очень просто и быстро.

А главное - не нужно даже стоять у плиты.