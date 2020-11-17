Сочная буженина получается без духовки. Готовим килограмм в кастрюле

Буженину принято готовить в духовке, однако именно из-за духовки мясо часто получается пересушенным. Поэтому мы сделаем очень сочную буженину вообще без духового шкафа: весь килограмм приготовим в кастрюле.

На шесть порций нам понадобится килограмм свиной шейки, 4 зубчика чеснока, черный перец, соль, растительное масло и лавровый лист.

Чеснок мы режем тонкими пластинами, затем обваливаем его в смеси соли и перца. И сразу шпигуем мясо нашим пряным чесноком. Протыкаем мякоть ножом, чуть отгибаем плоскостью ножа край и прямо по лезвию опускаем чеснок внутрь.

Теперь разогреваем на сковороде немного растительного масла и обжариваем мясо на сильном огне с каждой стороны по две минуты.

Переносим мясо в кастрюлю. Заливать его нужно кипятком, на три сантиметра, чтобы вода только чуть покрывала мясо. Добавляем лавровый лист и на среднем огне, при легком кипении варим мясо под крышкой полтора часа.

Этот этап очень важен. Мясо не нужно доставать сразу, дайте ему остыть прямо в кастрюле с бульоном. И только после можно доставать и пробовать нежнейшую, очень сочную буженину.

Видеорецепт:

Подавайте получившиеся мясо с разными острыми соусами. Такая буженина хороша и как главное блюдо, и как быстрый перекус.