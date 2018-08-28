Подлива из говядины - самый простой способ дополнить любой гарнир!

Подлива из говядины – великолепное питательное и вкусное сопровождение любого гарнира. Отваренные злаки или макароны, картофель или другие овощи с подобной добавкой станут гораздо аппетитнее и приобретут особенный сочный и насыщенный вкус.

Как приготовить подливу из говядины?

Имея в наличии необходимый набор продуктов, сотворить вкуснейший обед или ужин не составит особого труда.

В качестве базового ингредиента можно использовать молодую телятину, говядину, нарезав промытую и обсушенную мякоть небольшими брусочками или кубиками. Для максимально насыщенного вкуса и аромата мясную нарезку предварительно обжаривают в масле до румяной корочки. Зачастую говядину дополняют луком, морковью или по желанию другими овощами. Для соуса используют томат, сметану или смесь двух компонентов, разбавив их водой, бульоном. Говяжья подлива зачастую загущается мукой и приправляется перцем, лавром, специями на свой вкус.

Подлива из говядины – простой рецепт

Самая простая мясная подлива из говядины готовится с добавлением репчатого лука и небольшого количества воды, вместо которой можно использовать любой мясной бульон. Время тушения компонентов будет зависеть от качества используемого мяса и определяется методом пробы его на мягкость и степень готовности.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

лук – 150 г;

масло – 2 ст. ложки;

вода – 100 мл;

помидоры – 250 г;

чеснок – 1 зубок;

соль, перец, специи, зелень.

Приготовление

Говядину нарезают, обжаривают до насыщенного румянца в масле. Добавляют лук, жарят еще 7 минут. Доливают воду, закладывают помидоры, приправляют блюдо по вкусу и тушат под крышкой на минимальном огне до мягкости мяса. По завершении тушения подлива из говядины с луком дополняется зеленью, чесноком, прогревается еще минуту.

Подлива из говядины с мукой – рецепт

Приготовленная подлива из говядины с мукой имеет бархатистый, нежный вкус и впечатляющую густоту по сравнению с аналогами, приготовленными без загустителей. Добавку первоначально следует спассеровать на сухой сковороде до приобретения кремового оттенка и приятного орехового аромата, что значительно улучшит вкус готового блюда.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

морковь и лук – по 1 шт.;

масло – 2 ст. ложки;

мука – 2 ст. ложки;

вода – 250 мл;

помидоры – 2 шт.;

соль, перец, специи.

Приготовление

Обжаривают на масле мясо, добавив в конце жарки лук и морковь. Добавляют спассерованну муку, воду или бульон, закладывают перетертые помидоры, приправы и специи. Нагревают блюдо при помешивании до кипения, убавляют огонь и прикрывают емкость крышкой. Подлива из говядины будет готова, когда мясо станет мягким.

Подлива из говядины с томатной пастой

Вкусная подлива из говядины получится с добавлением томатной пасты вместо помидоров. Если хочется получить более жидкий соус, можно обойтись без участия муки. Кроме моркови подойдет в качестве сопровождения к мясу корень сельдерея, петрушки или пастернака, которые не только придадут легкую густоту подливе, но и сделают ее вкус более насыщенным.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

морковь и лук – по 1 шт.;

масло – 2 ст. ложки;

мука – 2 ст. ложки;

бульон – 250 мл;

паста томатная – 2 ст. ложки;

соль, перец, лавр.

Приготовление

Обжаривают с добавлением масла мясо и лук с морковью. Добавляют пасту, муку, бульон, непрерывно помешивают массу до закипания. Приправляют блюдо, прикрывают емкость крышкой и готовят при тихом томлении, время от времени перемешивая. Примерно через полтора часа подлива с томатом из говядины будет готова.

Подлива из говядины, как в детском саду

Подлива из говядины – рецепт, который является завсегдатаем детсадовского меню и тем самым волею судьбы становится для многих одним из самых любимых с самого раннего детства. Получить тот самый незабываемый вкус блюда, удастся, соблюдая простую технологию и рекомендуемые пропорции ингредиентов.

Ингредиенты:

говядина – 600 г;

морковь и лук – по 100 г;

масло – 40 мл;

мука – 1,5-2 ст. ложки;

вода – 250 мл;

паста томатная – 2 ст. ложки;

соль, лавр.

Приготовление

Немного обжаривают с добавлением масла говядину. Шинкуют лук и морковь, добавляют к мясу. Всыпают обжаренную на сухой сковороде муку, закладывают пасту, вливают воду. Непрерывно размешивают массу до растворения мучных комков, приправляют блюдо солью, лавром. Через 1,5 часа тихого томления подлива детсадовская из говядины будет готова.

Подлива из говядины со сметаной

Деликатной и нежной по вкусу получается подлива из говядины без томатной пасты со сметаной. Даже с минимальным составом добавок блюдо удается отменным, а если добавить в соус измельченный чеснок, сушеный или свежий базилик, пару щепоток итальянских трав, превращается в кулинарный шедевр ресторанного уровня.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

лук – 2 шт.;

масло – 40 г;

мука – 1,5 ст. ложки;

сметана – 400 г;

вода – 250 мл;

соль, перец, специи, зелень.

Приготовление

Мясо нарезают, обжаривают на масле. Добавляют луковую нарезку, жарят еще 7 минут. Смешивают сметану с мукой, закладывают к говядине, доливают воду. Приправляют подливу по вкусу, тушат под крышкой до мягкости мяса. В конце томления добавляют зелень, перемешивают, дают немного настояться.

Подлива из говядины с солеными огурцами

Татарский рецепт вкусной подливы из говядины набирает обороты популярности не случайно. Добавление в состав соленых или маринованных огурцов преображает свойства блюда, придает ему своеобразную кислинку и необыкновенный, ни с чем не сравнимый вкус, великолепно гармонирующий с рисовым или макаронным гарниром.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

лук и морковь – по 1 шт.;

сладкий перец – 0,5 шт.;

масло – 40 мл;

соленые огурцы – 4-6 шт.;

мука – 1 ст. ложка;

томатный соус – 250 г;

вода – 200 мл;

чеснок – 4 зубка;

соль, перец, специи, зелень.

Приготовление

К обжаренному на масле мясу добавляют лук и морковь, жарят еще 5 минут. Доливают воду, смешанную с томатом, тушат компоненты 40 минут. Закладывают нарезанные огурцы, сладкий перец, бросают приправы и специи. Загущают соус мукой и тушат блюдо еще 40 минут. По готовности самая вкусная подлива из говядины сдабривается зеленью и чесноком и оставляется под крышкой минут на 20.

Подлива из вареной говядины

Диетическая подлива из отваренной говядины получится не менее вкусной, но более полезной, чем аналоги, приготовленные из свежего мяса. Кроме того, бульон, полученный после варки мякоти, можно применить для приготовления супа к обеду или другого блюда. В качестве наполнения для соуса подойдут помидоры со сметаной или компоненты по отдельности.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

лук и морковь – по 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

мука – 1 ст. ложка;

сметана – 2 ст. ложки;

вода – 250 мл;

соль, специи.

Приготовление

Отваривают говядину, по желанию добавив овощи и специи. Извлекают мясо из бульона, нарезают кубиками или брусочками. Добавляют лук и морковь, вливают воду, смешанную со сметаной, перетертыми томатами и мукой. Приправляют соус, тушат блюдо 20 минут.

Как приготовить подливу из говяжьей печени?

Подлива из печени говяжьей может быть приготовлена со сметаной, томатом или из ассорти компонентов. В любом случае итог порадует отменным вкусом, если не превышать рекомендуемое время термической обработки базового продукта в соусе и не пережарить печеночные ломтики на первоначальном этапе приготовления.

Ингредиенты:

говяжья печень – 600 г;

лук и морковь – по 1 шт.;

томатная паста – 2 ст. ложки;

мука – 1 ст. ложка;

сметана – 2 ст. ложки;

вода – 1,5 стакана;

масло – 50 мл;

соль, перец, лавр, специи.

Приготовление

Печень избавляют от пленок, сосудов, нарезают и обжаривают в масле 5 минут. Отдельно пассеруют лук с морковью. Добавляют муку, а через минуту томатную пасту с водой, все специи и подрумяненную печень. Протушивают блюдо на умеренном огне в течение 10 минут.

Подлива из говяжьего фарша – рецепт

Подлива из говяжьего фарша станет идеальной добавкой к отваренным макаронам, рисовой или гречневой каше. Кроме стандартного набора компонентов к мясу можно добавить немного обжаренных грибов, измельченные овощи, зеленый свежий или замороженный горошек и посыпать блюдо при подаче тертым сыром.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 700 г;

лук – 2 шт.;

томатная паста – 3 ст. ложки;

мука – 2 ст. ложки;

чеснок – 4-5 зубков;

вода – 1,5 стакана;

масло – 50 мл;

соль, перец, сушеные травы, специи, зелень.

Приготовление

Обжаривают на масле лук. Добавляют фарш, жарят 7 минут. Вводят пасту томатную, тушат компоненты под крышкой еще 5 минут. Всыпают муку, вливают воду, добавляют приправы и специи. Перемешивают массу и тушат 10 минут. В конце томления подлива из фарша говядины сдабривается чесноком и зеленью.

Подлива из говядины в мультиварке – рецепт

Подлива из говядины в мультиварке получается насыщенной по вкусу, особенно если вместо воды добавить наваристый и ароматный бульон. Блюдо можно приготовить в любом составе, корректируя набор компонентов для соуса или добавляя специи и приправы на свой вкус. Результат – идеальный домашний ужин, который придется по душе каждому.

Ингредиенты:

говядина – 700 г;

лук и морковь – по 1 шт.;

томатная паста – 4 ст. ложки;

мука – 2 ст. ложки;

вода – 2 стакана;

масло – 50 мл;

соль, перец, лавр, специи.

Приготовление

Настраивают устройство на режим «Жарка» или «Выпечка», закладывают нарезанное мясо, лук и морковь, готовят 15 минут. Всыпают муку, а через 2 минуты вводят пасту и вливают воду. Бросают все специи и приправы переводят прибор на «Тушение» на 2 часа.



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