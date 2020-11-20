12 самых вкусных блюд из брынзы

Конкурс «Сделай cheese», который Росконтроль проводил в Instagram, завершен. 20 победителей, приславшие самые оригинальные рецепты и красивые фото, получили отличные наборы сыра от Mlecara Sabac. Продукция этого бренда качественная и безопасная, что многократно было подтверждено экспертами Росконтроля.

Выбрать победителей было очень сложно, ведь все блюда были необычными и явно очень вкусными. Для того, чтобы и вы могли их попробовать, публикуем самые интересные рецепты с брынзой здесь.

Салат с горчичным маслом

Ингредиенты: 1 крупная вареная свекла, 1 большое кисло-сладкое яблоко, 150 г сербской брынзы, 2 ст.л. горчичного масла, обжаренные тыквенные семечки.

Свеклу порезать кубиками, заправить маслом. Дать постоять 5 минут. Яблоко нарезать соломкой, перемешать со свеклой. Выложить сверху кубики брынзы, посыпать семечками.

Перцы по-сербски

Ингредиенты: 6 крупных болгарских перцев, 450г сербской брынзы, 2 яйца, манная крупа, черный молотый перец, растительное масло.

Смешайте сыр, яйца, перец, добавьте одну-две ст. ложки манной крупы. Разрежьте перец на 2 части, очистите. Положите начинку. Разложите все на противне, залейте перец маслом. Выпекайте при 220 градусах полчаса.

Брынза с нори

Ингредиенты: Брынза 250 г, листы нори 2 шт, соевый соус, 2 яйца, 1 ст.

ложки муки, масло растительное (для жарки).

Сыр нарезаем ломтиками около 1 см толщиной. Листы нори разрезаем на полосы, чтобы завернуть кусочки сыра. Смачиваем листы нори соевым соусом. Заворачиваем сыр в нори, обворачивая в несколько слоев. Делаем кляр из яиц, 2 ч.л. соевого соуса и муки. Обмакиваем в кляр завернутую брынзу и жарим на разогретом растительном масле до румяной корочки.

Рулетики с красной рыбкой и брынзой

Ингредиенты: Армянский лаваш, слабосоленая красная рыба 100 г, 1 помидор, 1 огурец, 50 г брынзы, зелень.

Лаваш порезать на квадраты, и выложить на них кусочки рыбы, сыра, свежих помидоров, огурцов и зелень, свернуть в рулет.

Хычины с сыром и зеленью.

Ингредиенты: Для теста: 250 мл кефира, 400 г просеянной муки, 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. соли. Для начинки 250 г сербской брынзы, много зелени, зелёный лук. Для смазки — 100 г сливочного масла.

В кефир добавить соль и соду, размешать, всыпать просеянную муку. Замесить гладкое мягкое тесто и дать ему отдохнуть минут 10. Разделить тесто на 6 равных кусочков и раскатать в тонкие лепёшки. Выложить начинку и собрать от краев к центру, следить, чтобы внутри не остался воздух. Аккуратно скалкой раскатать в лепешку и жарить с двух сторон на сухой сковороде. Готовые лепешки смазать сливочным маслом.

Слоёный пирог с брынзой и зеленью

Ингредиенты: готовое слоеное тесто, 2 яйца, 200 г брынзы, 3 ст ложки мягкого сыра, порубленная зелень петрушки, зеленый лук, кунжут.

Брынзу натереть на тёрке, мягкий сыр, яйца, петрушку и лук. Тесто раскатать и выложить в форму, сверху поместить начинку и накрыть вторым пластом теста. Смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, примерно 25-30 минут. Автор: sherlock_rnd

Летний салат с арбузом и брынзой

Ингредиенты: арбуз, брынза, базилик, мята, лайм, кедровые орешки, маслины и оливковое масло.

Арбуз и брынзу нарезать кубиками. Мяту и базилик нарезать мелко. Все перемешать с горстью орешек и маслинами. Сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом. Добавить соль и перец по вкусу!

Сырники с творогом и брынзой

Ингредиенты: творог (9% жирность) — 350 г, мягкая брынза — 250 г, мука — 4 ст. л., яйцо — 1 шт, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу.

Творог смешать до однородности с сыром. Добавить яйцо и муку. Сформировать сырники и обвалять их в муке. Обжарить их на разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Автор: evgeniya.sa

Куриные орешки с брынзой и оливками

Ингредиенты: куриный фарш 250 г, морковь 50 г, мука 1 ст. л., соль 0.2 ч. л., брынза 70 г, укроп 10 г, оливки зеленые 8 шт, масло оливковое 1 ст. л., кефир 2 ст. л. \

Морковь натереть на мелкой тёрке и добавить к куриному фаршу. Добавить соль, муку, оливковое масло и перемешать. С помощью мультипекаря и панели «орешки» сделать из получившегося фарша «скорлупки». Для начинки брынзу размять вилкой. Добавить кефир, мелко порезанный укроп и перемешать. Половинки «скорлупок» начинить брынзой, посыпать порезанными оливками, затем соединить половинки, чтобы получились так называемые орешки.

Закуска из баклажанов

Ингредиенты: 1 баклажан, 70 г сербской брынзы, 1 ст. л. сметаны, 1 небольшой помидор, четверть красного лука, киндза или укроп.

Баклажан запечь целиком в духовке или на углях. Снять кожицу, мелко порезать. Добавить нарезанную на кубики брынзу, помидор и остальные компоненты. Перемешать. Автор: @ elena_filipch_enko

Фаршированные баклажаны

Ингредиенты: 3 баклажана, 100 г грецких орехов, 2 луковицы, 4 зубчик чеснока, 200 г. Сербской брынзы, 50 г твердого сыра, 1 яйцо, семена кунжута 1 ст.л., зелень петрушки, соль, перец.

Баклажаны наколоть вилкой и запекать в течении 30 мин. в духовке. Затем надрезать вдоль, вынуть вилкой мякоть и мелко нарезать. Измельчить орехи. Обжарить на сковородке лук с чесноком и мякотью баклажанов. В остывшую массу добавить орехи, кунжут, специи, петрушку, яйцо и брынзу. Перемешать. Начинкой наполнить шкурки баклажанов. Лодочки выложить в смазанную форму, посыпать натёртым сыром и запекать в духовке при t° 190° 20-25 минут.

Маринованная брынза в масле со специями

Ингредиенты: брынза – 400 г, горький перец сушеный – 1 стручок, чеснок – 4-5 зубчиков; для маринада: бальзамический уксус – 2 ст. л., масло оливковое – 150 мл; смесь перцев (черный молотый перец, красный молотый перец, белый молотый перец, паприка красная молотая, перемолотые зерна горчицы) – 2 ст.л., смесь сухих трав (базилик, майоран, орегано, тимьян, укроп, петрушка, розмарин, мята) – 1 ст. л.

На дно банки, в которой будет мариноваться брынза, положить стручок горького сушеного перца, слегка его сломав. В емкость налить оливковое масло, добавить бальзамический уксус, хорошо перемешать. К маслу добавить смесь перцев. Перемешать. Затем смесь трав, тоже перемешать. Брынзу порезать крупными кубиками. В банку, где уже лежит стручок сушеного горького перца, выложить порезанные кубики брынзы, пересыпая их порезанным пластинками чесноком. Залить их приготовленным маринадом. Банку хорошо закрыть и встряхнуть несколько раз, что все кусочки брынзы покрылись маринадом. Затем поставить в холодильник на 2 суток. Встряхивать содержимое банки хотя бы пару раз в день.